Die Bremer Kunsthalle hängt um

Von: Thomas Kuzaj

Auf dem Wagen: Camille Pissarros Gemälde „Märzsonne“ auf dem Weg zur Zwischenlagerung – und anschließend zu den „Geburtstagsgästen“ in der Bremer Kunsthalle. © Kunsthalle Bremen/Der Kunstverein in Bremen

Bremen – Ab 7. Oktober feiert die Bremer Kunsthalle mit der Ausstellung „Geburtstagsgäste. Monet bis van Gogh“ und Meisterwerken der französischen Malerei den 200. Jahrestag der Gründung ihres Trägers – des Kunstvereins in Bremen. Und wenn besondere (Geburtstags-)Gäste ins Haus kommen, dann räumt man vorher ja gerne nochmal ein wenig um. So ist es dieser Tage auch in der Kunsthalle.

Die Jubiläumsschau legt den Fokus auf die glanzvolle Periode zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als in Bremen zentrale Werke der französischen Moderne (gegen teils massiven Widerstand) angekauft wurden. Es war die Ära des Direktors Gustav Pauli, der die Bremer Kunsthalle auf ein neues Niveau hob und sie zu einem führenden Museum moderner Kunst in Deutschland machte. Möglich wurde dies auch durch die enorme wirtschaftliche Blüte Bremens seit dem späten 19. Jahrhundert – Schifffahrt, Kolonialhandel, der vergleichsweise späte Schub der Industrialisierung in Deutschland.

Meisterwerke zum Geburtstag

Die Ausstellung „Geburtstagsgäste. Monet bis van Gogh“ soll all dies und mehr so richtig in Szene setzen. Und dazu werden diese Woche zunächst einmal 20 Meisterwerke aus der Dauerausstellung entfernt, wie eine Sprecherin des Museums sagt. Dabei handelt es sich beispielsweise um Werke von Gustave Courbet, Paul Cézanne, Edgar Degas und Claude Monet.

Die Gemälde und Skulpturen werden nun fünf Wochen lang zwischengelagert. In dieser Zeit sind Meisterwerke wie etwa die „Camille“ von Claude Monet oder „Das eherne Zeitalter“ von Auguste Rodin folglich nicht zu sehen. Ab 7. Oktober werden die Werke dann im Rahmen der Jubiläumsausstellung „Geburtstagsgäste“ präsentiert.

Dennoch gibt es natürlich keine Leerstellen in der Dauerausstellung. Denn: „Zwischenzeitlich wird dem Publikum in der Dauerausstellung ,Remix‘ eine Ersatzhängung präsentiert“, so die Kunsthallen-Sprecherin weiter. „Unter den neuen Werken befinden sich Arbeiten von Gustave Caillebotte, Lovis Corinth, Max Liebermann und Wilhelm Trübner.“ Diese Werke befanden sich bislang im Depot. Nun haben sie ihren besonderen Auftritt – nicht zuletzt wegen der „Geburtstagsgäste“.