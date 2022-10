Spiegelzelttheater in Bremen: „Außenschale“ steht

Von: Jörg Esser

Noch führen die Handwerker aus Belgien Regie im Spiegelzelttheater. Doch Knut und Lilli Schakinnis heben schon mal den Vorhang. Am 24. November öffnet das nostalgische Zelt mit der Premiere der „Bremer Weihnachtsgeschichte“ seine Pforten fürs Publikum. © Esser

Das Spiegelzelttheater Rasenfläche auf der vor dem Übersee-Museum öffnet am 24. November wieder seine Pforten. Gespielt wird bis zum 15. Januar 2023.

Bremen – „Ja, ist denn schon wieder..?“ Gemach, gemach! Aber es dauert nicht mehr lange, bis die Adventszeit beginnt. Und damit die Zeit der Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmärchen.

Kurz vor dem ersten Adventssonntag – am Donnerstag, 24. November, um 20 Uhr – feiert dann auch die „Bremer Weihnachtsgeschichte“ ihre Premiere im nostalgischen Spiegelzelttheater, das just am Platz der Deutschen Einheit auf der Rasenfläche vor dem Übersee-Museum aufgebaut wird.

Das Tempo beim Aufbau des 22 Meter mal 36 Meter großen Zelts ist beachtlich. Beim Team der belgischen Spezialfirma „Het Spiegelpaleis“ greift ein Rädchen ins andere. Die Handgriffe sitzen, die Handwerker sind wahre Artisten. „Die Leute sind perfekt organisiert“, staunt Lilli Schakinnis. Die 26-Jährige zieht gemeinsam mit ihrem Vater Knut Schakinnis die Fäden im Spiegelzelttheater, wenn es dann steht. Lilli ist seit September Intendantin des Theaterschiffs und der Komödie Bremen im Packhaustheater. Und qua Amt jetzt auch Chefin im Spiegelzelttheater.

Die Handwerker sind wahre Artisten

Aber zurück in die Baustelle. Zwei Tage dauert es, bis der Rohbau steht, das nach originalen Bauplänen in Belgien rekonstruierte Zelt also, die „Außenschale“ eben. Dann folgt die Inneneinrichtung, das Interieur – rote Vorhänge, Kristall-Kronleuchter, Dielenboden, Logen, viel Eichenholz und noch viel mehr Spiegel im Facettenschliff. Das sorgt für das Jugendstil-Ambiente. „Ab Montag sollen die Proben im Zelt beginnen“, sagt Lilli Schakinnis.

Die Proben zunächst für die „Bremer Weihnachtsgeschichte“. Mit der Wiederaufnahme der Erfolgsproduktion aus dem Vorjahr öffnet das Spiegelzelttheater seine Pforten. Gespielt wird das Stück, das Oliver Geilhardt nach Motiven von Charles Dickens geschrieben hat, vom 24. November bis zum 10. Dezember. Die „phantastische Geschichte“ will das Publikum „mit jeder Menge Spaß, Gesang, Schauspiel und Artistik in wunderbare Weihnachtsstimmung versetzen“, heißt es. Extra für das Spiegelzelttheater geschrieben, wurde das weltberühmte Abenteuer um einen Weihnachtshasser und drei ganz besondere Geister ins Bremen des 19. Jahrhunderts verlegt. Unter der Regie von Martina Flügge spielen Johanna Haas, Felicitas Reinhardt, Estrella Urban, Oliver Heim, Marcus Rudolph und Michael Souschek. Die musikalische Leitung hat Manuel Jadue, für die Choreographie ist Patrick Stauf verantwortlich.

Marcus Rudolph spielt den Weihnachtshasser in der „Bremer Weihnachtsgeschichte“. © Linus Klose

Udo-Jürgens-Musical ab 15. Dezember

Das Spiegelzelttheater selbst wird dann noch bis zum 15. Januar 2023 bespielt – mit einer neuen Produktion. „Und immer, immer wieder... – Udo, und er ist wieder da“ ist ein Musical mit den bekanntesten Hits von Udo Jürgens. „Wir wollen das Publikum bezaubern und verzaubern. Und das Magische des Ortes auf die Bühne projizieren“, sagt Lilli Schakinnis. Premiere feiert das Udo-Jürgens-Musical am Donnerstag, 15. Dezember, um 20 Uhr.

Das Zelt fasst 260 Zuschauer, die an Tischen Platz nehmen. Vor einem Jahr waren es wegen Corona-Auflagen nur 195. Und die Veranstaltungen waren „nahezu ausverkauft“, heißt es. Büfetts und Menüs können gebucht werden. Gespielt wird in der Regel mittwochs bis sonntags, Gastspiele ergänzen das Programm. Karten zu Preisen ab knapp 50 Euro gibt es unter 0421/790 8600 und im Ticketshop an der Balgebrückstraße 8.

Details im Netz unter:

www.spiegelzelttheater-bremen.de