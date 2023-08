Deutschlandtour 2023: Radfahrer entern Bremen – diese Straßen sind gesperrt

Verkehrschaos in der Hansestadt

Radstars kommen nach Bremen. Ein ausgiebiges Rahmenprogramm der Deutschlandtour 2023 sorgt für stundenlange Straßensperrungen.

Bremen – Die kleine Schwester der Tour de France ist die Deutschlandtour. Am Sonntag, 27. August geht sie nach vier Etappen in Bremen zu Ende. Start der finalen Etappe ist um 13.30 Uhr in Hannover. Gegen 16.30 Uhr werden die Profiradfahrer in Bremen erwartet. Aufgrund des großen Rahmenprogramms sind viele Straßen den ganzen Tag über in der Stadt gesperrt.

Deutschlandtour 2023: Radfahrer entern Bremen und sorgen für Straßensperrungen

Auf der Homepage der Stadt Bremen heißt es dazu: „Es darf dort weder gefahren noch geparkt werden. Querungen der Strecke sind an vorgesehenen Stellen und unter Berücksichtigung der Anweisungen der Ordnungskräfte möglich.“ Trotz dieser Einschränkungen fiebern die Bremer dem Finale der Deutschlandtour schon entgegen.

Radrennen in Bremen: Wann welche Straße am Sonntag, 27. August 2023, gesperrt ist

Autobahnzubringer Arsten: 08:00 - 17:00

Arster Heerstraße: 08:00 - 17:00

Heukämpendamm: 08:00 - 17:00

August-Hagedorn-Allee: 08:00 - 17:00

Arsterdamm: 08:00 - 17:00

Habenhauser Brückenstraße: 06:30 - 17:00

Hastedter Brückenstraße: 06:30 - 17:00

Osterdeich: 08:00 - 17:00

Tiefer: 08:00 - 17:00

Wilhelm-Kaisen-Brücke: 08:00 - 17:00

Martinistraße: 08:00 - 18:00

Wachtstraße: 13:00 - 17:00

Marktplatz: 13:00 - 17:00

Langenstraße: 13:00 - 17:00

Bürgermeister-Smidt-Straße: 09:00 - 17:00

Am Wall: 09:00 - 17:00

Eduard-Schopf-Allee: 09:00 - 17:00

Lloydstraße: 09:00 - 17:00

Am Kaffeequartier: 09:00 - 17:00

Johann-Jacobs-Straße: 09:00 - 17:00

Konsul-Smidt-Straße (Hansator bis Überseetor): 04:30 - 22:00

Konsul-Smidt-Straße (Überseetor bis am Winterhafen): 14:15 - 17:15

Am Winterhafen: 14:15 - 17:15

Eduard-Suling-Straße: 14:15 - 17:15

Überseetor: 14:15 - 17:15

Nordstraße: 14:15 - 17:15

Hansator: 14:15 - 17:15

Während sich die Radprofis wie Nils Politt (Team Bora Hansgrohe), Pascal Ackermann (UAE) und Mads Pedersen (Lidl-Trek) auf den Weg nach Bremen machen, können Hobbyfahrer ihre Runden drehen. Das Rahmenprogramm umfasst mehrere Rennen. Die TK Cycling Tour ist für Rennfahrer geeignet. Zwei Rundkurse werden angeboten, die Weserrunde (66 Kilometer) und die Bremer Runde (106 Kilometer). Sie beeinflusst auch die Anreise zum Brokser Heiratsmarkt. Für weitere Streckenabschnitte wurden Streckenposten gesucht.

Deutschlandtour 2023 endet in Bremen: Zahlreiche Straßen für Großevent gesperrt

Egal ob kurze oder lange Strecke: Die Kulisse für die Radfahrer ist einmalig. Es geht am Weserstadion und am Schnoor vorbei. Dann wechselt der Parcours mitten in der Altstadt die Seiten des Stadtzentrums und führt vorbei an den alten Wallanlagen in die Überseestadt und den Europahafen. Auf der Konsul-Smidt-Straße befindet sich dann der Zielstrich, schreiben die Veranstalter.

+ Nils Politt unterhält mit Bundestrainer André Greipel. Politt gehört den Favoriten der Deutschlandtour. © Philipp von Ditfurth/dpa

Unter dem Motto „Die Stadt gehört dir“ können alle Fahrradfahrer auch ohne Rennrad die Stadt erkunden. Der Veranstalter schreibt: Dabei spielt es keine Rolle, was für ein Fahrrad du fährst und welches Ziel du hast: Bei der TK Ride Tour fahren wir alle miteinander und nicht gegeneinander. Die Strecke ist in Bremen etwas über elf Kilometer lang und die Aktiven benötigen zum Fahrrad noch einen Helm.

