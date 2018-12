Bremen - Von Steffen Koller. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) steht bevor, die konkreten Folgen sind aber bislang nicht absehbar. Einer, der sich seit Jahren mit der Thematik „Brexit“ beschäftigt und eine klare Haltung hat, ist der renommierte Ökonom Professor Dr. Hans-Werner Sinn. Am Dienstagabend war er zu Gast beim 31. Bremer Unternehmerforum.

„Europa am Scheideweg – Der Brexit und seine Auswirkungen auf Deutschland und die EU“ war das übergeordnete Thema des Abends im Dorint Park Hotel, zu dem etwa 200 Gäste aus Politik und Wirtschaft kamen. Gleich zu Beginn machte der Geschäftsführer des Bremer Arbeitgeberverbandes, Cornelius Neumann-Redlin, deutlich, dass es sich um ein „hochaktuelles wie komplexes Thema“ handle. Kaum ein Wirtschaftswissenschaftler Deutschlands kenne sich so gut mit dem Thema aus wie Hans-Werner Sinn. Er sei einer, der komplizierte Themen einfach erklären könne.

Das tat Hans-Werner Sinn dann auch. Knapp eineinhalb Stunden referierte der 70-Jährige, bis 2016 Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo, Universität München), über den Austritt des Vereinten Königreichs aus der EU. Viele Menschen hätten seiner Ansicht nach nicht verstanden, was die damit verbundene „Umwälzung der Verhältnisse“ bedeute. Klar würden das allein schon Zahlen machen: 15,2 Prozent des Bruttoinlandprodukts der gesamten EU gehen auf Großbritannien zurück – der zweitgrößte Wert nach Deutschland. „Das kann man nicht achselzuckend hinnehmen“, so Sinn. Ein zweiter Punkt, der in der öffentlichen Wahrnehmung „komplett“ untergehe, sei: Tritt Großbritannien aus der EU aus, verbleibt mit Frankreich nur noch eine Atommacht in der EU, und somit müsste Deutschland in Zukunft „wesentlich“ mehr für militärischen Schutz zahlen.

Zieht Großbritannien bis zum 29. März 2019 den Antrag nicht zurück, wird der „Brexit“ wirksam – und „Deutschland wird leiden“. Konkret bezog sich Sinn darauf, dass dem Exportland Deutschland somit der viertgrößte Abnehmer von Exportgütern verlorengehen würde. „Die Abkopplung ist keine kleine Sache“, machte Sinn klar. Auch für den Inselstaat wäre dieses Szenario „womöglich verheerend“. Sinn wurde noch deutlicher: „Das ist ein Zeichen von Dummheit“, sagte er. Viel gravierender jedoch sei die Verschiebung der politischen Verhältnisse. Geht Großbritannien, verlieren die „Nordstaaten“ Europas ihre Sperrminorität, und das wiederum würde den „zum Teil starkverschuldeten“ Staaten im Süden wesentlich mehr Einfluss einräumen. Letztlich müsste auch Deutschland dann womöglich tiefer in die Tasche greifen.

Konkret auf Bremen bezog sich Sinn in seinen Ausführungen nicht. Das tat hingegen Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). Der „Brexit“ sei für die Hansestadt mit „großen Unsicherheiten“ verbunden, insbesondere die Raumfahrtbranche müsse mit negativen Folgen rechnen. Er, genau wie Sinn, würde einen „Brexit“ „sehr bedauern“. Sollte es dennoch dazu kommen, sei man bereit in Bremen.

Für Sinn kann es jetzt nur eine Marschroute geben: „Lasst politische Rationalität walten.“ Denn eines sei klar: „Sie bleiben auf ewig unser Nachbar.“