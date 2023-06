Deutschland-Ticket gibt Nahverkehr in und um Bremen neuen Schub

Wieder mehr Fahrgäste, aber weniger Einnahmen – so läuft´s bei den Bussen und Bahnen in Bremen und der Region. Für weiteren Schwung sorgt jetzt das Deutschland-Ticket.

Bremen – „Marktforschung unter laufendem Rad.“ So nennt Christof Herr, Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), die Einführung des 49-Euro-Tickets. Das Ticket werde „die Tariflandschaft nachhaltig verändern“, so der Experte. Gespannt etwa beobachten Verbände und Verkehrsunternehmen, wie sich das Kaufverhalten verändert. Nichts wird so sein wie zuvor, das scheint klar zu sein.

29 Verkehrsunternehmen in der Region von Bremerhaven bis Diepholz, von Westerstede bis Rotenburg bilden den Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen, kurz VBN. Sie decken eine Fläche von 9 416 Quadratkilometern ab – Einwohner: 1,99 Millionen. Während im VBN die Unternehmen zusammengeschlossen sind, gehören dem ZVBN die entsprechenden Kommunen an.

Wer – sagen wir – weit außerhalb wohnt und täglich zur Arbeit nach Bremen pendelt, spart jetzt Geld. Jedenfalls dann, wenn er mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendelt und von der bisherigen Monatskarte auf das Deutschland-Ticket für 49 Euro umgestiegen ist. „Ersparnisse für Pendler, die umsteigen, sind gewaltig – bis zu 174,30 Euro pro Monat“, so Herr. „Aus dem Landkreis Diepholz für 49 Euro nach Bremen zu kommen, statt mehr als 200 Euro pro Monat dafür zu zahlen – das ist schon ein Argument, Bus und Bahn zu nutzen.“ Wo liegt die Preisgrenze, wann steigt jemand aufs Deutschland-Ticket um? „Spannende Fragen“ seien es, auf die da gegenwärtig Antworten gefunden würden eben bei der „Marktforschung unter laufendem Rad“.

Deutschland-Ticket sorgt für neue Kunden in und um Bremen

Allererste Antworten gibt es bereits. Im April wurden im VBN-Gebiet insgesamt 91.400 konventionelle Monatskarten unterschiedlicher Art verkauft. Im Mai – zum 1. Mai wurde das „D-Ticket“ eingeführt – waren es noch 69.950, im Juni 64.200 Monatskarten wie „Mia“ und „Job-Ticket“. Stärker als diese Rückgänge aber waren die Verkäufe von Deutschland-Tickets in den beiden ersten Monaten: 40.470 im Mai, sogar (bisher) 50.315 im Juni, so VBN-Geschäftsführer Rainer Counen. Durch das 49-Euro-Ticket wurden also Kunden hinzugewonnen. Klassische Monatskarten und Deutschland-Ticket zusammengenommen, wurden im VBN-Gebiet für Juni gut 114.500 Karten verkauft – die Zahl liegt deutlich über den 91.400 Karten vom April.

Neue Kunden zu gewinnen, ist eine schöne Sache. Ein paar Aspekte aber trüben die schöne Bilanz. Nach wie vor etwa kämpfen die Verkehrsunternehmen gegen den Fachkräftemangel an. Fahrpersonal fehlt, etliche Unternehmen können gar nicht nach ihren regulären Fahrplänen fahren. Hinzu kommt die Frage der zukünftigen Finanzierung des 49-Euro-Tickets. Drei Milliarden Euro gibt der Bund bei dem Projekt hinzu, um – unter anderem – geringere Tarifeinnahmen aufzufangen. Über den Zeitraum ab 2024 aber verhandeln Bund und Länder noch, so Rainer Counen. „Das muss spätestens bis September geregelt sein.“

Wieder mehr Fahrgäste, aber weniger Einnahmen im VBN

Blick in die Bilanz: Corona und günstige Tickets sorgen für sinkende Fahrgeldeinnahmen in der VBN-Region. © Kuzaj

Dritter Wermutstropfen: Corona hat Fahrgäste gekostet – und die sind noch nicht alle wieder zurückgekehrt, Deutschland-Ticket hin oder her. Nur in den wilden drei Monaten des Neun-Euro-Tickets waren 2022 Fahrgastzahlen erreicht worden, die über jenen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 lagen. „Durch Corona haben sich Mobilitätsroutinen verändert“, so Christof Herr. Wieder auf den Stand von 2019 zu kommen, das werde „dauern“, so Rainer Counen. Es habe „Wanderungsbewegungen zum Rad“ gegeben, manche bleiben nach wie vor im Home-Office, wieder andere fahren nun lieber wieder. . . mit dem Auto.

Und die Bilanz insgesamt? 2022 registrierten die Verkehrsunternehmen im VBN 150,6 Millionen Fahrgäste beziehungsweise Fahrten – 28,5 Prozent mehr als im Coronajahr 2021, aber immer noch 14 Prozent weniger als im Jahr 2019, so Counen am Donnerstag weiter. Die Fahrgeldeinnahmen sanken von 168,5 Millionen Euro (2021) auf 156 Millionen Euro (2022); in dieser Rechnung schlägt das günstige Neun-Euro-Ticket zu Buche.