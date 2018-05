Deutschen Schifffahrtsmuseum: Auf zu neuen Ufern

Bremerhaven - Von Helmut Stapel. Das Deutsche Schiffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven wird nachhaltig und sichtbar modernisiert. So steht der Erweiterungsbau mit den markanten großen Fenstern unmittelbar vor der Instandsetzung. Zur Modernisierung gehört seit Mittwoch auch ein neuer Name: Das DSM bekommt jetzt – nicht zur Begeisterung eines jeden – ein drittes „F“ und heißt nun offiziell Deutsches Schifffahrtsmuseum – Leibniz-Institut für Maritime Geschichte.

Bis Anfang Juli ist die Ausstellung im denkmalgeschützten Scharoun-Bau noch geöffnet. Dann beginnen auch dort umfangreiche Sanierungsarbeiten, um das maritime Museum für die Zukunft neu aufzustellen. Direktorin Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner erläutert im Interview die wesentlichen Punkte der Umbaupläne.

Das DSM wird sich schon in der jetzt einsetzenden Übergangszeit und nach dem Umbau im Jahr 2021 mit völlig neuen Inhalten und Geschichten rund um seine Exponate präsentieren. „Mensch & Meer“ ist die Überschrift. Was steckt dahinter?

Sunhild Kleingärtner: Wir werden die Inhalte unserer Arbeit für die Öffentlichkeit noch stärker sichtbar und erlebbar machen. Die enge Verbindung zwischen Mensch und Meer ist das zentrale Thema mit vielen spannenden Bausteinen. Dazu gehört sowohl die Meeresforschung als auch die Entwicklung der Passagierschifffahrt bis zum heutigen Kreuzfahrtschiff oder die Nutzung der Meere als Rohstoff-Lieferant, Müllkippe und Erholungsraum. Der Schiffbau mit seinen reichen Facetten zwischen Technik und Akteuren spielt nicht nur bei der Bremer Kogge eine wichtige Rolle im neuen DSM, sondern auch für das 20. und 21. Jahrhundert. Es geht uns um Materialität, Interessen und Wahrnehmung im Zusammenhang mit den Schiffen.

Das klingt nach viel Arbeit und einer großen Herausforderung. Wie weit sind Sie aktuell?

Kleingärtner: Der Umbau eines Museums, das unter Denkmalschutz steht, ist eine komplexe Angelegenheit. Wir konnten Mitte 2017 anfangen, den Bangert-Bau auszuräumen. Das war vor allem wegen der vielen großen und schweren Boote sehr anspruchsvoll. Teilweise waren sogar Kran und Radlader im Einsatz. Bestimmte Dinge – wie das beliebte Pottwal-Skelett – haben wir praktischerweise unter der Gebäudedecke hängenlassen und sicher eingepackt. Das Skelett wird wieder Teil der neuen Ausstellung sein. Insgesamt mussten 1 001 Exponate sorgfältig erfasst, verpackt und transportiert werden. Nun geht es an die Sanierung des Bangert-Baus und die Umsetzung des neuen Ausstellungskonzeptes. Die Sanierung berührt derzeit nicht den Innenraum, so dass wir ihn parallel für temporäre Ausstellungen nutzen können, in denen wir den Besuchern neue Perspektiven auf unsere Exponate anbieten.

Die Räumlichkeiten sind begrenzt, und das geplante Magazin ist noch nicht gebaut. Wo sind die Exponate und wie sicher sind sie eingelagert?

Kleingärtner: Wir konnten dafür eine externe Halle anmieten, die beste Bedingungen für die vorübergehende Einlagerung der Ausstellungsstücke bietet. Die Planungen für das neue Magazin im Fischereihafen kommen gut voran. Wir haben das Grundstück an der Eichstraße 13 im vergangenen Jahr bereits gekauft und die Gebäudeplanung ist fast fertig. Ich rechne Anfang 2020 mit der Eröffnung.

Wie geht es weiter mit dem Umbau im DSM?

Kleingärtner: Am 1. Juli wird der Scharoun-Bau für den Umbau geschlossen, und die rund 180 000 Exponate vom Mützenband bis zu den Galionsfiguren werden ausgeräumt. Nicht nur der Ausstellungsraum muss geräumt werden, sondern auch die Magazinräume im Keller. Abhängig von der Fertigstellung der Sanierung wird die Ausstellung parallel neu konzipiert. Planerisch gehen wir aktuell weiterhin von der abschließenden Neugestaltung für das Frühjahr 2021 aus.

Wie werden die Besucher in der Zeit mitgenommen, in der Teile des Museums übergangsweise nicht zu sehen sind?

Kleingärtner: Wir wollen das DSM gemeinsam mit unseren Besuchern auch während der Bauzeit zu einem Erlebnis machen – und das bestenfalls ohne Eintritt. „Zahlt so viel Ihr wollt“ – bezahlen, wie viel man möchte, ist das Konzept. Die Kogge-Halle zum Beispiel ist bereits saniert und auch während der Bauphase geöffnet. Die Schiffe im Museumshafen können besichtigt werden. Parallel dazu werden wir die Besucher aktiv in den Umbau einbinden. So wird es im ausgeräumten Scharoun-Bau beispielsweise verschiedene Aktionen geben, bevor die Sanierung beginnt. Eine neue Website und der Dialog über Social Media sind weitere Punkte.

Über das Deutsche Schifffahrtsmuseum

Gegründet wurde das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) 1971 als nationales Museum. Heute ist es eines der acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gesellschaft. Zu sehen sind auf 14 874 Quadratmetern (inklusive Museumshafen) Schiffe und Schifffahrtsobjekte aus mehreren Jahrhunderten. Der Auftrag des DSM ist forschen, ausstellen, vermitteln. Der Titel des neuen Forschungsprogramms lautet „Mensch & Meer“. Für das Museum steht eine umfangreiche Sanierung an. Die Gesamtsanierung soll 2021 abgeschlossen sein. Die Kosten betragen laut Direktorin Sunhild Kleingärtner 42 Millionen Euro (ohne Museumshafen). 3,8 Millionen Euro davon sind bereits in die Neugestaltung der Kogge-Halle investiert worden, die 2017 als erster Bauabschnitt eröffnet wurde. Kleingärtner: „Wir arbeiten mit Kostendeckel, so dass unsere Umbaupläne nur das beinhalten, was auch finanziell darstellbar ist. 2017 sind vom Land zwei Millionen Euro für Baumittel an das DSM ausgezahlt worden. Nach dem aktuellen Stand erwarten wir dieses Jahr eine Auszahlung von fünf Millionen Euro.“ Am 30. Juni/1. Juli findet im DSM ein„Zukunftswochenende“ statt. J gn www.dsm.museum