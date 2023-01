Deutsche Umwelthilfe adelt Werder Bremen als „Umweltpionier“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die deutsche Umwelthilfe untersucht deutsche Fußballvereine in Sachen Umweltschutz. Die Erkenntnis: Der SV Werder Bremen schneidet überdurchschnittlich gut ab.

Bremen – In Sachen Umweltschutz gibt man an der Weser eine besonders gute Figur ab, befindet die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Neben dem SV Werder Bremen erhalten noch zwei weitere Vereine besonderes Lob von der Vereinigung: Welche sind das und was konkret zeichnet die Vereine aus? Beim SV Werder hat man sich ambitionierte Ziele gesteckt, was die Klimabilanz des Vereins angeht: Bis 2040 will man bei den Grün-Weißen klimaneutral werden.

Deutsche Umwelthilfe (DUH) adelt Werder Bremen als „Umweltpionier“

Bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sieht man in Sachen Klimaschutz drei Bundesligaclubs, die sich besonders positiv hervortun, einer davon Werder Bremen. Vom Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft der DUH, Thomas Fischer, heißt es laut dpa: „Der SC Freiburg, FC St. Pauli und SV Werder Bremen sind Umweltpioniere“. Untersucht wurden unter anderem die Handlungsfelder Energie, Verkehr, Emissionen, Abfall sowie Merchandising. Ab dem nächsten Jahr gibt es erstmalig Nachhaltigkeitskriterien, welche die 36-Vereine aus erster und zweiter Liga erfüllen sollen.

Zu den dann nachzuweisenden Nachhaltigkeits- beziehungsweise Umweltstrategien gehören dann unter anderem jährliche Messungen von Wasserverbrauch, Abwasserproduktion und Energieverbrauch. Auch Mobilitäts- und Verkehrsanalysen sollen Bestandteile sein. Im Spitzenfußball sind die zukünftigen Regelungen aus Deutschland bisher ein Novum. Schon vor Inkrafttreten der Regularien scheint man bei einigen Vereinen bereits besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die eigene Klimabilanz im „grünen Bereich“ zu halten.

„Umweltpionier“ Werder Bremen will bis 2040 klimaneutral werden

Der „Umweltpionier“ SV Werder Bremen hat sich große Ziele gesteckt: An der Weser will man bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Der Weg dahin soll mit großen Schritten zurückgelegt werden: Bis 2030 plant der Verein seine CO₂-Emissionen um die Hälfte zu reduzieren. Von Werders Geschäftsführerin Nachhaltigkeit und Sport, Anne-Kathrin Laufmann, heißt es hierzu laut dpa: „Das ist eine große Herausforderung, aber am Ende soll Netto-Null stehen“.

Schon seit einigen Jahren gilt die Eintrittskarte für das Stadion in Bremen auch als Ticket für den öffentlichen Nahverkehr – in dem es im Übrigen wohl bald keine Maskenpflicht mehr gibt. Der Verein selbst beziffert seine Ausgaben für dieses Angebot auf 630.000 Euro pro Saison. Von Werder heißt es, der Service würde umfassend genutzt. Erst kürzlich hatte der Verein zudem ein weiteres Klimaschutzprogramm gefördert.

Auch der FC St. Pauli und der SC Freiburg gelten beim Klimaschutz als Vorreiter

Auch im Breisgau und an der Elbe gibt es offenbar besondere Bemühungen um den Klimaschutz. Mit Blick auf den SC Freiburg lobt Thomas Fischer untere anderem die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die vielen Fahrradstellplätze, 3700 an der Zahl. Der Verein selbst gibt an, der Strombedarf des Europapark-Stadions könne CO₂-frei gedeckt werden, der Grund: Der Verein nennt nach eigenen Angaben eines der weltweit größten Solardächer auf einem Fußballstadion sein Eigen.

Der FC St. Pauli gibt seinerseits an, man wähle Dienstleister, Partner und Lieferanten nach klaren Kriterien aus: Dem Verein ginge es dabei um soziale Fairness und ökologische Nachhaltigkeit, so ein Sprecher. Der FC St. Pauli gilt als einziger Club in Deutschland, der sich selbst einkleidet, dabei wird offenbar auf fair und nachhaltig produzierte Kleidung geachtet. Die Verantwortliche des Vereins für Nachhaltigkeit, Franziska Altenrath, laut dpa: „Nachhaltigkeit ist kein Modethema, sondern existenziell wichtig für die Zukunft des Vereins“.