Bremen: Derbe Kampfansage an Putin

„Rüstmeister“ André August steht neben einem „Pferd“, dessen Beine mit einem Motor aus einem Rollstuhl laufen können, und einem gekippten „Klavier“, aus dem er mittels Fernbedienung Flammen lodern lässt. © Kowalewski

Saisoneröffnung am Bremer Theater: Sonnabend gab es Einblicke in die neue Spielzeit, Blicke hinter die Kulissen und einen beeindruckenden Auftritt von „Pussy Riot“.

Bremen – Das Bremer Theater ist ein beeindruckender Mikrokosmos. Einblicke in die Vielfalt der Aktivitäten, Arbeitsvorgänge und des Programms gab es beim „Tag der offenen Tür“ am Sonnabend. Laut Angaben der Veranstalter kamen im Laufe des Tages etwa 7 000 Besucher. Randvoll wurde es am Abend im Theater am Goetheplatz. Vier Frauen des feministischen und kremlkritischen Künstler-Kollektivs „Pussy Riot“ standen auf der Bühne.

Frontfrau Maria Aljoschina ist im Frühjahr aus dem Hausarrest in Russland geflüchtet. Ihr Auftritt ist randvoll mit Zorn gegen Putin und seinen Machtapparat und gegen die Rolle der Russisch-Orthodoxen Kirche in Putins Reich. Der Auftritt ist derb. Zeitweise werden Masken aufgesetzt. Ein etwas unheimlicher Eindruck, bekannt durch die Guerilla-Aktion „Punkgebet“ in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale 2012. Zu Elektro- und Percussion-Sounds wird gesungen. Filmausschnitte führen durch die Entstehung von „Pussy Riot“, das „Punkgebet“, Flucht, Gericht, Gefängnis und Straflager. Bedrückende Fakten und härteste Kritik werden nonstop von der Bühne gefeuert. Auch gibt es für das Publikum eine kalte Dusche aus Mineralwasserflaschen. Ein Gruppenmitglied uriniert auf ein Foto von Putin.

„Um den Heiligsten nicht zu brüskieren, müssen Frauen lieben und gebären“, heißt es an einer Stelle. Aljoschina und weitere Bandmitglieder knien an dieser Stelle. Beklemmend sind die Eindrücke aus Gefängnis und Straflager inklusive der Degradierung aufs Körperliche. Beeindruckend ist die Darstellung von Erfolgen, etwa durch einen Hungerstreik. Das Publikum spart nicht mit begeisterten Reaktionen. Am Ende steht der Saal. Die Besucher schreien auf Wunsch Aljoschinas „Fuck the war.“ „Pussy Riot“ stehen auf der Seite der Ukraine. Die Frontfrau sagt, der einzige Weg, den Krieg zu beenden, sei ein Gasembargo.

Vorschau: Nathalie Mittelbach (vorne) spielt in Verdis „Don Carlo“ den Pagen „Tebaldo“. Nathalie Mittelbach zeigt eine impulsive Prinzessin „Eboli“. © Kowalewski

Aljoschina: Nur Gasembargo hilft

Harmonischer geht es zuvor bei der „Saisonpräsentation Musiktheater“ zu. Gayle Tufts führt durch ein Programm von Oper bis Musical. Bei „Canzone del velo“ aus Giuseppe Verdis „Don Carlo“ spielt Elisa Birkenheimer den Pagen „Tebaldo“, der von Prinzessin „Eboli“ (Nathalie Mittelbach) eine Lektion über die perfide Vermischung von Macht und Liebe erhält und dabei durchaus verlegen wirkt. Impulsiv und kraftvoll tritt Mittelbach auf und entfaltet so ihre Stimme. Nadine Lehner verkörpert mit viel Stolz die Rolle des Komponisten in Richard Strauss" „Ariadne auf Naxos“.

Auch gibt es einen Einblick in das Musical „Hello Dolly“ von Jerry Herman aus dem Jahr 1964. Ian Spinetti als „Cornelius Hackl“ singt „Es muss nur ein Moment sein“, eine Frohlockung dazu, wie schnell ein Leben mit Liebe hereinbrechen kann.

Werkstatt-Rundgang beim „Rüstmeister“

Einen echten Blick hinter die Kulissen bietet der Werkstatt-Rundgang. „Rüstmeister“ André August, gelernter Stahlbau- und Bühnentechniker, produziert für das Theater sehr spezielle technische Lösungen. So stammt aus einer Pippi-Langstrumpf-Inszenierung ein „Pferd“, genauer gesagt der Rumpf und die vier Beine des „Kleinen Onkel“. August hat den Motor eines Rollstuhls ausgebaut, um das „Pferd“ anzutreiben. Das Knifflige: Timing und Bewegungen der Beine müssen hinkommen. Man könne die Beine auch mit einer Kurbel antreiben, sagt er.

Auf der Bühne: Pussy-Riot-Frontfrau Maria Aljoschina mit Maske. Die Kreml-Kritikerinnen zeigte eine derbe Performance. © Kowalewski

Technik aus einem Rollstuhl hat er auch in einem Sofa verbaut. Dieses kann er per Fernlenkung fahren lassen. Das macht drei kleinen Kindern darauf mächtig Spaß. Per Knopfdruck lässt er als Zugabe Flammen aus einem gekippten „Klavier“ emporkommen. In der Tischlerei ist auch einiges zu sehen, etwa eine Bühne, die zunächst auf die Erde gekippt ist, während ihre Rückseite mit dem Stück „Franziska“ bespielt wird. Dabei liegt ein Schauspieler recht unbequem unter einer dargestellten Decke, um später bei hochgeklappter Bühne hervorzukrabbeln.

Ein elektrischer Bulle für die „Schlachthöfe“

Sofas und Sessel stehen auf der Arbeitsfläche der Dekorationsabteilung. Hier werden Stoffe verarbeitet, wobei es nicht um Kostüme geht. Auch Polsterarbeiten finden hier statt. Anhand einer Bildpräsentation sehen die Teilnehmer des Rundgangs, was hier auf dem Arbeitsplan steht. So wird ein elektrischer Bulle für das Brecht-Stück „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ gepolstert.

Viele Zuschauer hat derweil eine öffentliche Probe zu „Don Carlo“. Eine Inszenierung mit Bremer Philharmonikern, Opern- und Zusatzchor steht in Aussicht. Am Sonnabend ist eine „Sitzprobe“ mit Abschnitten aus dem vierten Satz zu sehen. Die Protagonisten singen nicht nur im Sitzen, sondern auch im Stehen, wenn es halt dem Handlungsgeschehen entspricht. Dazu kommt der Chor- und Orchestereinsatz. Und da ist wieder die eingangs erwähnte Vielfalt am Bremer Theater.