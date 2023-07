Bremer fährt per Rad für den Frieden: „Der Weg ist das Ziel“

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Los geht’s: David Kumar startet auf der Bürgerweide. Im Hintergrund steht der Bus, mit dem 15- bis 18-jährige Jugendliche zur Gedenkstätte Cannock Chase in England zu einem Workcamp des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge fahren. Kumar will am 10. August dort sein. © Kowalewski

David Kumar aus Bremen ist als Botschafter des Volksbunds per Rad zur englischen Kriegsgräberstätte Cannock Chase gestartet. Der Weg führt an Weltkriegs-Gedenkstätten vorbei.

Bremen – David Kumar formuliert es so: „Der Weg ist das Ziel.“ Am Sonnabend ist er per Fahrrad von der Bürgerweise aus zu einer Spendenfahrt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge gestartet. Die Route führt über die Niederlande, Belgien und Frankreich nach Cannock Chase, einer Kriegsgräberstätte in England. Auf dem Weg will er an mehreren Gedenkstätten, die an die Schrecken des Krieges erinnern, Halt machen.

Eine lange Tour – alleine mit dem Rad. 3441 Kilometer liegen vor dem 32-jährigen – im Idealfall, sofern alles läuft, wie von ihm geplant. „Man kann sich viel mit sich selbst beschäftigen“, sagt er. Das sei ein bisschen wie Meditation. Etwas schwer seien die ersten Tage, an denen es hier und da im Körper zwicke. Solche Touren macht der 32-Jährige häufiger. Im Jahr 2022 steuerte er Norditalien an.

Die Tour kann auf Kumars Instagram-Kanal verfolgt werden und auch auf der Facebook-Seite des Volksbundes. Die Idee für die Spendentour entstand in einer Kneipe in England, die Kumar – erraten ! – während einer Radtour besucht. „Ein Engländer fragte mich, warum fährst Du?“, erzählt Kumar. So kam es zu der Idee, eine Fahrrad-Tour mit einem guten Zweck zu verbinden.

Sprachnavigation und Stöpsel im Ohr

Normalerweise hat er einen Fahrrad-Computer dabei. Aber der ist dieses Mal kaputt. Darum wird der Radler per Handy navigieren. Das befestigt er aber nicht am Lenker, sondern packt es in die Fahrradtasche. Kein Blick auf die Karte. „Wenn man daraufguckt, bringt das nur Unglück“, sagt Kumar. Er habe aber immer die Sprachnavigation an und einen Stöpsel im Ohr. Er hat Taschen am Rad. Das Gesamtgewicht schätzt er auf zwölf bis 13 Kilo. Alles scheint perfekt. Aber übertrieben pingelig im Umgang mit dem Rad ist er offensichtlich nicht. „Wenn so ein Fahrrad mal schmutzig ist oder ein paar Schrammen hat, dann hat es Charakter“, sagt er. Am Lenker hängt ein Schild. „Davids Radtour für den Frieden“ ist darauf geschrieben. QR-Codes ermöglichen den Zugriff auf weitere Informationen und die Spendenwege. Auf der Fahrt sammelt er kein Geld ein. „Ich könnte mit einer Spendendose fahren“, sagt der Bremer. „Doch die würde schwer werden und lockt dann Leute an, die man nicht anlocken möchte.“

Natürlich will er Interesse wecken, denn er plant den Besuch einer ganzen Reihe von Orten, die an den Schrecken des Krieges erinnern. Im belgischen Ypern will er das Menin-Tor besuchen, das an den Ersten Weltkriegs erinnert und Gedenkort für die dort gefallenen Soldaten des Commonwealth ist.

Compiègne in Frankreich steht auf dem Routenplan

Auch steht Compiègne in Frankreich auf dem Plan – ein Ort zweier „Friedensverträge“. Im November 1918 wurde hier das Ende des Ersten Weltkriegs besiegelt. Im Juni 1940 wählte das NS-Regime bewusst diesen Ort für die Unterzeichnung eines „Waffenstillstands“, um den der französische Marschall Pétain das Deutsche Reich bat. Über Paris will der 32-Jährige in die Normandie fahren. Dort will er den gefallenen Soldaten der Invasion der Alliierten auf einem amerikanischen Soldatenfriedhof gedenken und auch den gefallenen deutschen Soldaten an der Kriegsgräberstädte „La Campe“.

David Kumar hat am Rad einige Taschen angebracht. Deren Gewicht schätzt er so auf zwölf bis 13 Kilo. © Kowalewski

Am 10. August besucht Kumar dann in Cannock Chase ein Workcamp des Volksbundes und wird Jugendliche wiedertreffen, die mit ihm zusammen losfuhren – allerdings per Bus. In dem Camp treffen 20 Jugendliche aus Bremen und ganz Deutschland auf 15 Jugendliche aus England. Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren werden einfache Pflegeaufgaben durchführen, aber auch an Einzelbiografien arbeiten. In der Gedenkstätte liegen gefallene Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. 1967 wurde die Gedenkstätte fertiggestellt.

130000 Gebeine gefallener Soldaten

Auch nach Hause geht es für Kumar natürlich per Rad. Auf dem Rückweg steht ein Besuch im „Beinhaus“ von Douaumont in Frankreich an, Aufbewahrungsort der Gebeine von 130 000 in der Schlacht von Verdun 1916 gefallenen französischen und deutschen Soldaten.

Der gebürtige Bremer, beruflich bei einer Event-Agentur tätig, ist seit 20 Jahren bei der Kriegsgräberfürsorge in Bremen tätig, war bei diversen Workcamps dabei und hat früher bei der „Musikschau der Nationen“ Spenden gesammelt.

Weitere Infos unter:

www.volksbund.de