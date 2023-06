Der Umgang mit Konfliktthemen im neuen Bremer Koalitionsvertrag

Von: Thomas Kuzaj

Vertragspartner mit guter Laune, von links gesehen: Florian Pfeffer und Björn Fecker (beide von den Grünen), Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). © dpa/Schuldt

Bremen – Die FDP vermisst den Sparanstrengungen und Ernsthaftigkeit, die CDU spricht von einem „mutlosen und realitätsfernen Wunschzettel“. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hingegen ist voll des Lobes, was den neuen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Linken angeht, der nicht mehr grün durchwirkt, sondern eher sozialdemokratisch getönt. Es sei festzustellen, dass „wir einige zentrale Forderungen der Gewerkschaften wiederfinden – und damit sind wir sehr zufrieden“, kommentierte Ernesto Harder, Vorsitzender des DGB in Bremen.

Ein Beispiel ist die Rekommunalisierung öffentlicher Gesellschaften. „Für uns ist das ein wichtiger Schlüssel, um sich gegen zukünftige Krisen abzusichern und für alle Menschen grundlegende Infrastruktur zu sichern. Es darf bei diesem Thema nicht nur bei Versuchen und Gesprächen bleiben“, sagt Harder. „Wir leiten rechtzeitig Prozesse ein, um spätestens 2025 die Entscheidung über eine Rekommunalisierung von Müllabfuhr zu treffen. Die Rekommunalisierung der Straßenreinigung werden wir zu 2028 umsetzen“, heißt es im Koalitionsvertrag. Verstärkte staatliche Einflussnahme dürfte auf diesem und auf anderen Feldern aber auch noch für Kritik sorgen.

Claudia Bernhard (Linke), wieder für das Amt der Gesundheitssenatorin vorgesehen, hat mit Pragmatismus in der Pandemie und einer erfolgreichen Impfkampagne viele Pluspunkte gesammelt. Ob ihr das in der neuen Legislaturperiode erneut gelingen wird, bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass Bremen eine der kommunalen Kliniken der Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno) schließen wird – im Visier, wie berichtet: das auch für die Umland-Versorgung bedeutsame Klinikum Links der Weser (LdW), das als Sanierungsfall gilt. Das Papier der Koalitionspartner wird hier noch nicht allzu konkret, keine Rede von einer Schließung – wohl aber von einer Verlagerung des Herzzentrums vom LdW an Klinikum Mitte.

Bremer Koalition: „Grundversorgung am Standort Klinikum Links der Weser“

All das teilen die Koalitionspartner in schwammigen Formulierungen mit. Rot-Grün-Rot werde „das Krankenhaus Bremen-Mitte zu einem Maximalversorger entwickeln und die Grundversorgung am Standort Klinikum Links der Weser sichern“, heißt es zum Beispiel. Und: „Wir werden die spezialisierten Abteilungen zur Sicherung der medizinischen und pflegerischen Qualität vom Klinikum LdW an das Klinikum Bremen-Mitte verlagern. Parallel schaffen wir die Voraussetzungen, um eine Verlagerung der angegliederten, ambulanten Praxen zu ermöglichen.“ Der Umzug des Herzzentrums aber sorgt für Kritik. Welche Folgen wird es haben, wenn sich Notarztwagen mit Infarktpatienten aus dem bisherigen Einzugsgebiet des LdW – etwa aus Weyhe und Stuhr – erst mühsam durch den oft zähflüssigen Bremer Stadtverkehr zum Klinikum Mitte durchkämpfen müssen? Ein Aspekt, der Kritikern des möglichen Umzugs Sorgen bereitet.

Konfliktthema: Haltestellen vor der Glocke. © Kuzaj

Konfliktträchtige Themen haben die Arbeit der rot-grün-roten Regierung in der vergangenen Periode zuweilen gestört, erinnert sei an den Streit um die Zusammenlegung von Haltestellen vor dem Konzerthaus Glocke (Domsheide). Verkehrs- und Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) hatte sich darauf festgelegt, Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) war dagegen. Bremens Landesverfassung kennt keine Richtlinienkompetenz des Präsidenten des Senats. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) kann folglich argumentieren, einwirken und moderieren, im Falle eines Falles aber nicht sagen, wo es langgehen soll. Das wird er auch in der neuen Legislaturperiode nicht können, aber im „Kleingedruckten“ des neuen Koalitionsvertrags findet sich ein Passus, der das Konfliktmanagement regelt: „Für inhaltliche Streitigkeiten zwischen Ressorts wird ein Verfahren festgeschrieben, bei dem jedes Ressort eine Konfliktschlichtung unter dem Vorsitz des Chefs der Senatskanzlei verlangen kann“, heißt es. Und außerdem: „Der Senatskanzlei wird die Befugnis eingeräumt, bei Zuständigkeitskonflikten zwischen Ressorts eine verbindliche Zuweisung vorzunehmen.“

Auf Parteitagen müssen SPD, Grüne und Linke dem 169-Seiten-Vertrag nun noch zustimmen. Die SPD kommt dazu am Sonnabend, 1. Juli, im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus (Vegesack) zusammen. Die Grünen versammeln sich ebenfalls am Sonnabend im Bürgerzentrum Neue Vahr. Die Linken treffen sich am Sonntag im Nachbarschaftshaus „Helene Kaisen“ im Bremer Stadtteil Gröpelingen.