Der Senat übernimmt die Regie in Bremens City

Von: Jörg Esser

Objekt der Begierde: Das ehemalige BLB-Gebäude auf dem Domshof soll zu einem Innenstadt-Campus der Universität umgestaltet werden. © Esser

Die rot-grün-rote Landesregierung will das Areal rund ums Parkhaus Mitte selbst entwickeln und einen zweiten Universitäts-Campus in der Bremer Innenstadt ansiedeln.

Bremen – Der Bremer Senat will aufs Tempo drücken. Und hat dafür am Dienstag neue Weichen für zwei „wesentliche Projekte“ in der Innenstadt gestellt. So soll das Parkhaus Mitte von der städtischen Parkraumgesellschaft Brepark an die städtische Wohnungsbaugesellschaft Brebau verkauft werden. Außerdem soll die Universität mit einem zweiten Innenstadt-Campus in die ehemalige Immobilie der Bremer Landesbank (BLB) auf den Domshof ziehen.

„Wir machen an zwei wichtigen Punkten wichtige Schritte nach vorne“, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in einer Senatspressekonferenz. „Das ist ein guter Tag für die Zukunft der Bremer Innenstadt.“

Das Grundstück des Parkhauses Mitte will Bremen jetzt in Eigenregie entwickeln und umgestalten. Ende Juni dieses Jahres hatte der Senat den Verkauf des Parkhauses an den Bauunternehmer Kurt Zech nach fünf Jahren gestoppt. Der Unternehmer hatte 2017 angekündigt, dem Stadtzentrum einen neuen, attraktiven Kern mit dem Arbeitstitel „City Galerie” bescheren zu wollen. Zech wollte das Parkhaus Mitte abreißen und das gesamte Areal samt umliegender Gebäude umgestalten. Doch eine Einigung mit dem Eigentümer der Kaufhof-Immobilie, dem Frankfurter Immobilienunternehmen DIC, scheiterte.

Nach dem Zech-Aus wird aufs Tempo gedrückt

So weit, so schlecht. Jetzt also soll es die Brebau für die Stadt richten. Bis zum Jahreswechsel 2022/23 soll eine entsprechende Vereinbarung als „Letter of Intent“, wie sie der Senat mit privaten Bauherren vor stadtbedeutsamen Entwicklungen regelmäßig abschließt, vorliegen. Die Grundzüge des vormaligen Kaufvertrags zwischen Bremen und der Gustav-Zech-Stiftung sowie eine vom Bauressort in Auftrag gegebene Baumassenstudie bilden den Angaben zufolge die Ausgangslage nächster Schritte. „Das Grundstück zu nutzen, um andere Nutzungen wie Wohnen, Kultur, Wissenschaft und Tourismus neben Einzelhandel dort zu etablieren und die Innenstadt perspektivisch urbaner zu gestalten, ist sicherlich die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen“, sagte Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne). Und weiter: „Wir müssen zügiger werden. Es hat schon viel zu lange gedauert.“ Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ergänzte: „Die öffentliche Hand muss Verantwortung für die Innenstadtentwicklung übernehmen.“ Welche Investitionskosten auf Bremen zukommen, hängt laut Bovenschulte von den zukünftigen Nutzungen ab. „Da lässt sich noch nichts Seriöses sagen.“

Auch ein Teilumzug der Universität in die Innenstadt wird seit einiger Zeit diskutiert. Zunächst rückte das ehemalige Sparkassen-Gebäude Am Brill in den Fokus. Doch mit dessen Besitzern, den Shapira-Brüdern aus Israel, wurde kein gemeinsamer Nenner gefunden. Jetzt soll im ehemaligen Landesbank-Gebäude auf dem Domshof ein zweiter Campus entstehen.

Studenten sollen in ehemaliges Bankgebäude ziehen

Das junge Gebäude, Baujahr 2016, sei baulich, energetisch und technisch auf dem neuesten Stand. Außerdem ließen sich die vorhandenen Räumlichkeiten aufgrund der Modulbauweise mit einem überschaubaren Aufwand an die Raumbedarfe der Universität anpassen, der Kantinenbereich in eine Mensa umfunktionieren, sagte Wissenschaftsenatorin Claudia Schilling (SPD). Sie soll jetzt die Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes, der Nord-LB, bis zu einer grundsätzlichen Verständigung über die Mietvertragskonditionen fortsetzen.

Läuft alles glatt, könnte der Teilumzug 2025 über die Bühne gehen. Wie viel Studenten dann in der Innenstadt unterrichtet werden und welche Fachbereiche, das soll in Gesprächen mit der Universitäts-Spitze ausgelotet werden. Ende November sei in der Uni eine Infoveranstaltung geplant, hieß es. Am 14. Dezember will der Akademische Senat tagen.

Hochschulgruppe fordert Urabstmmung

Die Hochschulgruppe „AStA für alle“ fordert unterdessen ein Mitspracherecht für Studenten und eine Urabstimmung über den geplanten Teilumzug in die City.