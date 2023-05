Der Rausch in der Nacht im Bremer GOP-Theater

Von: Ralf Sussek

Heimspiel für „Nagelritz“: Dirk Langer sorgte für die musikalische Untermalung und führte mit Witz und Esprit durch die Show. © Sussek

„Sailors“ heißt die neue Show im GOP-Theater in der Überseestadt. Sie spielt in einer Hafenbar der 1920er Jahre. Ein famoses Stück Varieté wird auf die Bühne gebracht.

Bremen – Eine Nacht in einer Hafenbar der 1920er Jahre kann berauschend sein, aber am Ende mit einem Kater enden. Ganz anders verläuft die neue GOP-Show „Sailors“. Der Rausch setzt unmittelbar ein, wird immer stärker – und die rauschhafte Wirkung der Nacht will nicht enden. Da haben die GOP-Macher ein famoses Stück Varieté auf die Beine, oder besser: Bühne gestellt.

Wobei gleich die erste Einschränkung folgt: Richtig neu ist die Show nicht. Sie wurde bereits in fünf GOP-Theatern gezeigt. Nun scheint sie zu Hause angekommen; Bremen ist schließlich die nördlichste der sieben Spielstätten, und wohin passte diese Show besser als direkt an die Weser, ganz in die Nähe eines alten Hafenareals? Findet auch Regisseur und Artist Gabriel Drouin: „It’s perfect hier in Bremen.“

Apropos perfekt: Als Topping ist auch ein Mann aus der Nachbarschaft an Bord. Dirk Langer. Wer? Richtig, Dirk Langer alias „Nagelritz“. Nach 25 Jahren ist der singende Seemann fast schon so etwas wie ein Waller Original – auch wenn er ursprünglich aus Gelsenkirchen stammt. Er plaudert und singt sich durch die Show, passt im Style, im Habitus und in der Instrumentierung, dem Akkordeon, ideal. Das Einbeziehen des Publikums ist für ihn – nicht nur wegen fehlender sprachlicher Barrieren – ein Kinderspiel.

Heimspiel für „Nagelritz“

„Fast einzigartig“, findet Theaterdirektor Philipp Peiniger vor Beginn die „Sailors“, und da ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen. Und was macht diese Show so anders? „Die Artisten sind wie Schauspieler“, sagt „Nagelritz“, die Geschichte und die Atmosphäre sind genauso wichtig wie die Artistik. Bislang einzigartig ist an dieser Show auch, dass ausnahmslos Artisten und Absolventen von Zirkusschulen aus dem französisch sprechenden Raum (Kanada, Belgien, Frankreich) sind. Ob dies der Grund für das Leichte, das Spielerische, das Charakteristische ist?

In den meisten Teilen der Show sind alle zehn Protagonisten auf der Bühne. Ähnliches kennt man zwar aus anderen grandiosen Programmen wie „La Luna“, die ebenfalls eine Geschichte erzählen; hier jedoch sind sie nicht nur Zuschauer einer Nummer, sondern, um einen Werbespruch eines privaten Sport-Fernsehsenders zu zitieren, mittendrin statt nur dabei.

Ihn brachte nichts aus dem elastischen Gleichgewicht: Guillaume Fontaine kletterte auf dem Schlappseil sogar auf eine Leiter. © Sussek

So ist es bei der fetzigen Kneipenschlägerei. Die Beteiligten rennen und hüpfen von rechts nach links, von oben nach unten, werfen Flaschen, fliegen sekundengenau in die Arme eines Mitspielers, vollführen Kunststücke, hechten und springen über einen Stuhl oder durch dessen Lehne. Auch in die Akrobatik-Nummer von Coen Clarke, der auf mehreren Fässern und Flaschen auf runden „Tischplatten“ balanciert, sind die restlichen Artisten voll eingebunden. Der Blick geht hin und her – es ist unmöglich, alles zu erfassen. Und die Charaktere schaffen es dabei auf spielerische Art und Weise, mit Witz und Tempo, dass die Artistik die Atmosphäre nicht unterbricht, sondern unterstreicht.

„Barkeeper“ glänzt als Kunstradfahrer

Natürlich gibt es auch die klassischen Momente: ein Künstler, ganz oder fast allein auf der Bühne, Anspannung im Publikum. Wie Guillaume Fontaine, der auf dem Schlappseil nicht nur einen Ball mit dem Fuß hochhält, sondern später auch noch auf eine Leiter steigt. Oder „Barkeeper“ und Mitregisseur Francois Gadbois, der sowohl als Kunstradfahrer als auch mit einer Zigarrenkisten-Jonglage Zirkuskunst der reinen Art demonstriert.

Die artistischen Leistungen gipfeln in der Cyr-Darbietung von Gabriel Drouin, der auf einer kleinen Fläche mit atemberaubender Geschwindigkeit seine Drehungen und Kreise vollführt, haarscharf an einem Barhocker vorbei. „Nagelritz“ spielt Akkordeon dazu und singt, Drouin muss angesichts seines Tempos zwischendurch immer wieder kurze Pausen auf eben diesem Barhocker einlegen. Direkt danach ist Schluss, vielumjubelt verabschiedet sich das Ensemble. Der Rausch aber wirkt weiter.

Bis zum 25. Juni im Programm

„Sailors“ läuft noch bis zum 25. Juni im GOP-Theater in der Überseestadt (Am Weser-Terminal 4). Tickets kosten ab 39 Euro. Zu Himmelfahrt und Pfingsten, im Zeitraum vom 17. bis 28. Mai, ist der Eintritt für ein Kind bis 14 Jahre in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen frei („Kids für Nix“). Weitere Infos unter Telefon 0421/89898989 oder auf variete.de.