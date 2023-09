„Der Punk des Mittelalters“: Was Eulenspiegel mit Bremen zu tun hat

Ausstellung in der Innenstadt-Galerie des Focke-Museums

Bremen – Die Stadtmusikanten kennt nahezu jeder und verbindet sie mit Bremen. Dabei haben sie die Stadt nie erreicht. Till Eulenspiegel ist ähnlich bekannt, er aber wird kaum mit Bremen verbunden. Dabei ist er in keiner Stadt öfter als in Bremen gewesen, wie am Focke-Museum betont wird. In seiner temporären Galerie in der Lloydpassage (Innenstadt) widmet das Museum Eulenspiegel nun eine Ausstellung.

In ihr werden Fakes und Fakten so virtuos miteinander verknüpft, dass es zuweilen kaum zu glauben ist – und zu jeder Zeit ein echtes Vergnügen (mit Erkenntnisgewinn). Es ist die letzte Ausstellung, die das Museum in seiner Innenstadt-Dependance zeigt, so Direktorin Prof. Dr. Anna Greve. Die Schau deute auch an, wo das Museum – dessen Dauerausstellung zu Bremens Geschichte neu konzipiert wird – insgesamt hin wolle. Sichtbar werde dies etwa in der Kombination historischer Originale mit interaktiven Modulen und Social-Media-Möglichkeiten. Eulenspiegel-Streiche werden als Insta-Stories erzählt – eine zeitgenössische Darstellungsform auch für historische Inhalte. Studenten der Bremer Universität haben sich um die digitalen Inhalte der Ausstellung gekümmert.

Die Schau ist das Werk des Kurators Dr. Bora Aksen und des Kulturwissenschaftlers Prof. em. Dr. Rainer Stollmann. Sie setzen auch Künstliche Intelligenz (KI) ein. Zum Beispiel, um wahrhaft unglaubliche Bilder zu schaffen, die Till Eulenspiegel unter anderem beim Stand-up-Paddling auf dem Werdersee zeigen, den es zu seiner Zeit noch gar nicht gab. Auf dem Plakatmotiv steht Eulenspiegel vor dem Bremer Rathaus. Vom Roland indes gibt es keine Spur. . . Künstliche Intelligenz passt zu Eulenspiegel: „KI ist auch so etwas wie eine Eulenspiegelei“, so sieht es Kurator Bora Aksen.

Gegenöffentlichkeit und Gesellschaftsanalyse durch Lachen

+ Eulenspiegel – ein Bremer Bürger. . . © Kuzaj

„Eulenspiegel war der Punk des Mittelalters, der sich nichts hat sagen lassen, der für die Bauern kämpfte“, sagt Aksen. Die Ausstellung mit dem Titel „Till Eulenspiegel in Bremen“ zeige, dass sich hinter den derben Späßen „eine ernsthafte Gesellschaftsanalyse verbirgt, die die Risiken der neuen Geldwirtschaft im Bruch zwischen Mittelalter und Neuzeit thematisiert und die Opfer klar benennt“, sagte eine Museumssprecherin. Die Eulenspiegel-Geschichten schufen eine (wie man heute formulieren würde) Gegenöffentlichkeit zu den Darstellungen und Erzählungen von Klerus und Adel, von christlicher und feudaler Welt. Es war eine Zeit lange vor der Aufklärung, die Verstand und Vernunft ins Zentrum rücken sollte. „Die Menschen im Mittelalter waren nicht aufgeklärt“, so Rainer Stollmann. Vor diesem Hintergrund habe das Lachen eine ganz andere gesellschaftliche Rolle gespielt – und das sei zu bedenken bei der Beschäftigung mit all den lustig-deftigen Geschichten von den Streichen eines Mannes, der sich dumm stellte, es aber offenkundig nicht war. „Eulenspiegel ist eine Art Aufklärung vor der Aufklärung, die sich nicht auf den Verstand gründet, sondern auf das Lachen.“

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn er die Geschichten und Streiche hört, die in dem Buch erzählt werden, das um 1510 erstmals erschienen ist. Die längste Geschichte des Buchs spielt übrigens in Bremen. Überhaupt sind die Eulenspiegeleien stets stark lokal verwurzelt, der Punk des Mittelalters greift regionale Eigenheiten auf. Seine vier Bremer Geschichten beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen Stadt und Land, dem Konflikt zwischen Bischof und Bürgern in Bremen – und mit der Marktfreiheit.

Eine Bremer Töpfersfrau zerschlägt ihre Ware

Eulenspiegel bringt eine Töpfersfrau auf dem Markt dazu, vor den Augen des Bischofs all ihre Töpfe zu zerschlagen. Von den Landfrauen in Bremen wiederum will er Milch kaufen. Er bittet sie, ihm sämtliche Milch in einen großen Bottich zu gießen – um dann zu sagen, er habe leider doch kein Geld; die Frauen möchten sich bitte ihre Milch wieder aus dem Zuber holen. Doch welche Frau hatte wieviel hineingegossen? Ein weiteres Thema ist die Schaffermahlzeit (oder: Vorläufer davon, denn die Schaffermahlzeit selbst gibt es „erst“ seit 1545 – das aber war lange nach Eulenspiegels Zeit). Egal. Ein Narr ist, wer sich diese kleine, feine Ausstellung entgehen lässt.

Dauer: bis 16. Dezember – montags bis sonnabends 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei. Der Begleitband über den „Bremer“ Eulenspiegel kostet 12,99 Euro.