Urlaub im Sommer 2023: Der neue Flugplan des Bremer Flughafens bietet einige Highlights

Von: Andree Wächter

Ein Flugzeug steht nachts auf dem Rollfeld vom Flughafen Bremen. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Von Bremen aus in den Urlaub. Der Flughafen hat seinen Sommerflugplan veröffentlicht. Es gibt neue Ziele in Griechenland und in Tunesien.

Bremen – Das kommende Wochenende ist vollgepackt mit Terminen. Die Osterferien starten in Niedersachsen und Bremen. Die Uhren werden von der Winter- auf die Sommerzeit vorgestellt und der Sommerflugplan am Flughafen Bremen tritt am Sonntag, 26. März in Kraft. Dieser gilt bis zum 29. Oktober, schreibt der Flughafen auf seiner Homepage. Von Bremen aus können dann 27 Reiseziele und Drehkreuze wie Frankfurt und Amsterdam erreicht werden. Neu im Programm sind die Ziele Thessaloniki (Griechenland) und Monastir (Tunesien) – sofern nicht gestreikt wird.

Der neue Sommerflugplan des Bremer Flughafens bietet einige Highlights

„Der kommende Sommerflugplan kann sich sehen lassen und bietet für fast jeden Geschmack das passende Urlaubsziel“, sagt Bremen Airport-Geschäftsführer Dr. Marc Cezanne. „Im Trend liegen vor allem die Türkei und Griechenland und natürlich auch der Dauerbrenner Mallorca. Besonders freuen wir uns über die Wiederaufnahme der Flüge nach Málaga.“ Weitere Highlights sind Kroatien und Beirut.

Doch wo viel Sonne ist, gibt es auch Schatten. In Foren und Kommentarfeldern wird moniert, dass sich für Geschäftsreisende einige Ziele nur über Umwege erreichen lassen. Konkret ging es um London. Zwar fliegt Ryanair nach London/Stansted, doch dieser Flughafen liegt über 50 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Diese Ziele sind ab Bremen erreichbar: Deutschland

Frankfurt (FRA)

Stuttgart (STR)

München (MUC) Ägypten

Hurghada (HRG) England

London/Stansted (STN) Griechenland

Kos (KGS)

Kreta/Chania (CHQ)

Kreta / Heraklion (HER)

Rhodos (RHO)

Thessaloniki (SKG) Kosovo

Pristina (PRN) Kroatien

Zadar (ZAD) Libanon

Beirut (BEY) Litauen

Vilnius (VNO) Niederlande

Amsterdam (AMS) Nordmazedonien

Skopje (SKP) Portugal

Porto (OPO) Spanien mit Kanarische Inseln

Alicante (ALC)

Malaga (AGP)

Mallorca (PMI)

Fuerteventura (FUE)

Gran Canaria (LPA)

Teneriffa (TFS) Tunesien

Monastir (MIR) Türkei

Antalya (AYT)

Istanbul (IST)

Izmir (ADB)

Damit die Abreise ab dem Flughafen Bremen zu einem der vielen Sommer-Sonnen-Ziele auch stressfrei gelingt, gibt der Flughafen Bremen ein paar Tipps, wie alle gut in den Osterurlaub starten können – und später auch in den Sommerurlaub.

Tipps für den Urlaub 2023: Anfahrts- und Reisehinweise vom Bremer Flughafen

Der Urlaub fängt schon vor der Fahrt zum Flughafen Bremen an. Reisende sollten sich über die aktuellen Einreisebestimmungen ihres Urlaubslandes informieren und schauen, welche Handgepäcks- und Gepäckregeln die Fluggesellschaft hat. Antworten auf diese Fragen sind auf den Webseiten der Airlines, dem Auswärtigen Amt und der Bundespolizei zu finden.

Die Anfahrt kann beispielsweise mit Straßenbahn-Linie 6 erfolgen. Für die Anreise per Auto kann man seinen Parkplatz im Vorfeld auf der Webseite des Bremen Airport buchen. Das spart nicht nur Zeit am Flughafen, sondern wer online bucht, kann bis zu zehn Prozent Parkgebühr sparen, heißt es auf der Homepage.

Im Gegensatz zur Bahn müssen Reisende deutlich früher am Flughafen erscheinen. Die Empfehlung: mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein. „Bitte stellen Sie sich direkt am Check-in an und gehen Sie danach direkt zur Sicherheitskontrolle. Wenn Sie keinen Check-in benötigen und bereits Bordkarten haben, dann finden Sie sich bitte nicht später als 60 Minuten vor dem Beginn Ihres Boarding an der Luftsicherheitskontrollstelle ein.“ So die Tipps des Flughafens.

Beim Check-in und der Passkontrolle sollten die Reisenden alle erforderlichen Dokumente (Ausweis oder Reisepass, digitaler Impfnachweis, Buchungsbestätigung) griffbereit halten. Dies spart Zeit und wenn man die digitalen Unterlagen einmal ausdruckt, sollte nichts mehr schiefgehen.

Stress am Flughafen: Handgepäck auf ein Minimum reduzieren

Stress kommt am Flughafen auf, wenn unklar ist, was und wie viel ins Handgepäck darf. Nach den Bestimmungen für Handgepäck sollte es auf ein Minimum reduziert werden. Flüssigkeiten und Elektrogeräte ruft das Sicherheitspersonal auf den Plan. Das Handgepäck sollte so gepackt sein, dass man schnell an diese Gegenstände kommt. Kurz vor der Sicherheitskontrolle sind die Hosentaschen zu leeren und Jacken, Gürtel und Schals abzulegen. Am besten werden Elektrogeräte und Flüssigkeiten, die nicht im Flugzeug benötigt werden, in den Koffer gepackt.