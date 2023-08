Der Mars landet in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Mit sieben Metern Durchmesser hängt – oder: schwebt – der Mars des britischen Künstlers Luke Jerram in der Bremer Kulturkirche St. Stephani. © Kuzaj

Bremen – „Life on Mars?“ Diese Frage hat der Musiker David Bowie schon Anfang der 70er Jahre gestellt, als Glam-Rock und Weltraum-Euphorie in der Zeit nach der Mondlandung für ein hitzig flirrendes Space-Fieber sorgten. Gibt es Leben auf dem Mars? Klar, warum nicht? In der Bremer Kulturkirche (Stephaniviertel) jedenfalls wird der Mars jetzt ganz und gar lebendig – in einer Ausstellung, die das Haus der Wissenschaft dort präsentiert.

Sie beginnt am Donnerstag, 24. August, und dauert bis zum 14. September. Im Zentrum der Schau steht, hängt, schwebt etwas Überwältigendes. Der Mars. Mit sieben Metern Durchmesser und bedruckt mit Originalfotografien der Nasa, so reist das Werk „Mars“ des britischen Künstlers Luke Jerram seit Mai durch neun Wissenschaftsstädte in Deutschland. Nun eben ist (als siebte Station) Bremen an der Reihe, wo ein umfangreiches Programm die Mars-Präsentation begleitet – Konzerte, Poetry-Slam, Schüler-Workshops. Und ein Mars-Picknick vor der Kirche. Leben auf dem Mars eben.

Eins zu einer Million, das ist der Maßstab, den der Installationskünstler Luke Jerram, Jahrgang 1974, seinem Mars-Modell gegeben hat, das nun aufgeblasen in Bremen zu sehen ist. Im Freien oder in einer Kirche, das waren seine Präferenzen für die Präsentation. Sieben Meter Durchmesser, ein solcher Trumm im Kirchengebäude hat auch etwas Überwältigendes. Soll die Kraft der Faszination die Besucherinnen und Besucher durch schiere Größe schlicht überwältigen? Das wäre eine interessante Parallele zur Kirchenarchitektur, in der Elemente von Größe und Überwältigung durchaus eine Rolle spielen. Aber es wäre dennoch nicht im Sinne der (Ausstellungs-)Erfinder, sprich: emotionale Überwältigung sorgt nicht für Wissensvermittlung und Erkenntnisgewinn. Und gerade darum soll es doch gehen in einer Ausstellung, die das Haus der Wissenschaft präsentiert.

„Mars findet Stadt“: Umfangreiches Begleitprogramm in Bremen

Zusammenspiel – der Mars des Künstlers Luke Jerram korrespondiert mit der Kirchenarchitektur. © Kuzaj

„Mars findet Stadt“, das ist der Titel des Projekts, in dessen Rahmen die gigantische Kugel des britischen Künstlers durchs Land tourt. Erkenntnisgewinn statt purer Emotion, Aha-Effekt statt Überwältigung – damit wären wir wieder beim Rahmenprogramm, das 16 Termine miteinander verbindet. Vorträge zur Erforschung des Weltraums gehören dazu. In den wissenschaftlichen Vorträgen geht es um Zukunfts- und Gegenwartsthemen wie Satelliten und Klimaforschung, künstliche Intelligenz und astronautische Raumfahrt – und auch um die Frage, ob Leben auf dem Mars wirklich so utopisch ist.

Im Angesicht der Mars-Installation spricht Martina Wilde vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) am Dienstag, 29. August, über das Thema „Von der Tiefsee bis ins Weltall“ (18 Uhr). „Warum die Sonne so wichtig für eine Mars-Mission ist“ – das erklärt Andreas Vogel vom Bremer Olbers-Planetarium am Sonnabend, 2. September, beim „Mars-Picknick“ vor dem Nordeingang der Kulturkirche (14 Uhr). „Vom Mars lernen, um die Erde zu schützen“ – das Thema von Christiane Heinicke (Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation) am Dienstag, 5. September (18 Uhr).

Manchmal ist es auch die Macht der Musik, die zum Erkenntnisgewinn beiträgt. Am Donnerstag, 31. August, ist die Suite „Die Planeten“ von Gustav Holst in einer Bearbeitung von Olaf Tzschoppe zu hören (19.30 Uhr, Eintritt: 22 Euro; ermäßigt elf Euro). „Across the Universe“, das ist einer der schönsten Songs der Beatles – wie gemacht für die Mars-Installation in der Kulturkirche. „Across the Universe“, das ist dort nun der Titel eines Abends mit Beatles-Songs zum Mitsingen. „Alle sind zum Mitsingen eingeladen – am Klavier begleitet von Tim Günther, der auch Hintergrundinformationen gibt und manche Anekdote erzählt“, heißt es vorab. Der Termin: Donnerstag, 24. August, 19.30 Uhr (Eintritt frei, Spende erwünscht).