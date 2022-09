Der Klang erobert den Raum: Bremer Philharmoniker feiern Einzug ins Tabakquartier

Von: Martin Kowalewski

Filmmusik im Tabakquartier – das „Jurassic-Park“-Thema erklingt. Die Bremer Philharmoniker legen los, Generalmusikdirektor Marko Letonja dirigiert. Zum „Tag der offenen Tür“ sind nach ersten Schätzungen der Organisatoren etwa 4.000 Besucher gekommen. © Kowalewski

Bremen – Ganz neue Möglichkeiten für die Bremer Philharmoniker: Am Wochenende haben sie ihr neues Domizil im Tabakquartier eröffnet – in Halle 1 auf dem früheren Areal der Tabakfabrik Martin Brinkmann in Woltmershausen. Am Sonntag war Hochbetrieb beim „Tag der offenen Tür“. Große und kleine Besucher bekamen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und natürlich Musik im neuen Saal.

Los geht‘s mit Filmmusik, mit dem „Jurassic-Park“-Thema von John Williams und mit Musik aus „Fluch der Karibik“, komponiert von Klaus Badelt. Der Klang erobert kraftvoll und dynamisch den voll besetzten Raum, klar und auch mit einer angenehmen Wärme. Eine packende Darbietung, dirigiert von Generalmusikdirektor Marko Letonja. Der Applaus am Ende ist gewaltig. Das Orchester steht auf. Es wird förmlich gefeiert.

Zwischen den Stücken erzählt Christian Kötter-Lixfeld, der Intendant und Geschäftsführer, einiges über das neue Zuhause des Orchesters an einem Ort, an dem früher unter anderem Zigaretten der Marken „Lord“ und „Lux“ produziert wurden. In großen Fässern wurde der Tabak angeliefert und anschließend in der Halle für die weitere Verarbeitung vorbereitet. Viel wurde gemacht, bis aus der ehemaligen Industriehalle aus Beton ein Konzert- und Probesaal wurde.

Neuer Saal wird nach Joachim Linnemann benannt

Mehr als 120 akustische Elemente sind in dem Raum angebracht, so Kötter-Lixfeld. 373 Plätze gibt es in dem Saal, der ab 13. Januar 2023, nach der offiziellen Einweihung des Kulturbereichs im Tabakquartier, „Joachim-Linnemann-Saal“ heißen wird. Wie berichtet, war der Unternehmer und Investor vor wenigen Tagen im Alter von 66 Jahren überraschend gestorben. Auf Linnemanns Initiative geht der Umzug der Bremer Philharmoniker ins Tabakquartier zurück.

Neben der Halle nutzt das Orchester etliche weitere Räume, einige etwa zum Proben und Stimmen. Diese wurden durch neu eingezogene Wände realisiert. So können auch einzelne Instrumentengruppen zum Proben zusammenkommen. Insgesamt stehen 3.000 Quadratmeter zur Verfügung. Überall sind dabei noch Relikte aus den Tagen der industriellen Nutzung geblieben. In einem Raum etwa eine Löschanlage.

Neue Möglichkeiten für die Orchesterproben

Frosch „Eduard“ und Darstellerin Claudia Spörri. © Kowalewski

Jetzt haben die Bremer Philharmoniker einen Saal, in dem man sich auch bei Proben darauf konzentrieren kann, wie das Orchester klingt, sagt Marko Letonja im Gespräch mit unserer Zeitung. Gefragt nach klanglichen Unterschieden zwischen diesem Saal und der Glocke an der Domsheide sagt er, die Glocke habe etwas längere Nachhallzeiten. Es sei aber besser, in einem akustisch trockenen Raum zu proben, um dann in einen „wärmer“ klingenden Saal zu gehen. Zukünftig wird es sowohl in der Glocke als auch im eigenen Saal Konzerte geben – in letzterem Formate, die das Orchester in der Glocke nicht spielt.

Beim „Tag der offenen Tür“ probieren die Besucher unterdessen Instrumente aus. In einem weiteren Raum kann man sich als Tonmischer versuchen. Kinder sind eifrig damit beschäftigt, unterschiedliche Gegenstände an den Wänden durch Schlägel zum Klingen zu bringen, darunter Holzstücke und ein Kanister. Mehrere Blumentöpfe klingen in unterschiedlichen Tonhöhen. Zudem steht an diesem Tag „Froschgesang und Streicherklang“ in Kooperation mit dem Figurentheater „Mensch, Puppe!“ auf dem Programm: Frosch „Eduard“ und die (vielen jungen) Zuschauer lernen eine Menge über Streichinstrumente.