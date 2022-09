Der Impulsgeber: Trauer um Bremer Unternehmer Joachim Linnemann

Von: Thomas Kuzaj

Joachim Linnemann wurde 66 Jahre alt. © Justus Grosse

Bremen – Der Bremer Unternehmer Joachim Linnemann ist tot. Überraschend ist er am Montagmorgen im Alter von 66 Jahren gestorben. Linnemann war Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter des Bremer Immobilienunternehmens Justus Grosse. Zudem engagierte er sich ehrenamtlich, so unter anderem seit 2004 als Präsident des Bürgerparkvereins. 2016 war er Schaffer.

In seinem Beruf wirkte Linnemann stadtbildprägend. Oft erkannte er Potenziale früher als andere – und machte sich ans Werk. Am Anfang stand die kunterbunt-postmoderne Bebauung der Marterburg im Schnoor in den 80er Jahren. Ab 2005 trug der Unternehmer wesentlich zur Entwicklung der Überseestadt bei. Zuletzt war es das Tabakquartier in Woltmershausen, dem das Unternehmen Justus Grosse die entscheidenden Impulse gab – Linnemann wirkte im Team mit seinen gleichberechtigten geschäftsführenden Gesellschaftern Clemens Paul und Burkhard Bojazian. Dass ein Orchester wie die Bremer Philharmoniker nun ins Tabakquartier gezogen ist: ebenfalls Verdienst Linnemanns (und seines ausgeprägten Sinns für Möglichkeiten). Gemeinsam mit Kurt Zech baute das Unternehmen Grosse zudem die Atlantic-Gruppe auf, die 18 Hotels betreibt.

Unternehmensgründer Justus Grosse war Linnemanns Patenonkel. Vor Joachim Linnemann hatte dessen Vater Reinhard Linnemann (seit 1967) die Grosse-Geschäfte geführt. Und der Sohn hatte nicht vor, dem Vater zu folgen. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre wollte er eigentlich Journalist werden. Doch als der Vater einen Unfall gehabt hatte, versprach der Sohn, wenigstens vorübergehend einzuspringen. Und siehe da: es machte ihm Spaß. Joachim Linnemann stieg 1981 in das Unternehmen ein und war seit 1987 Geschäftsführer.

„Bremen trauert um einen Visionär“

„Bremen trauert um einen städtebaulichen Visionär“, hieß es am Dienstag im Rathaus. „Das ist ein ganz großer Verlust für Bremen. Joachim Linnemann hat viel für unsere Stadt getan, zahlreiche Projekte sind mit seinem Namen verbunden. Ich denke da vor allem an das Tabakquartier, das er mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz in den vergangenen Jahren vorangetrieben hat“, erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). „Ich habe Joachim Linnemann als Menschen sehr geschätzt, sein Tod macht mich auch persönlich betroffen. Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern.“

Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne): „„Der frühe und plötzliche Tod von Joachim Linnemann berührt mich sehr. Bremen hat einen engagierten Unternehmer verloren, der ein echter Lokalpatriot war und sich hohe Verdienste insbesondere um die Stadtentwicklung gemacht hat. Als Vater der Überseestadt und mit der Entwicklung des Tabakquartiers seien hier nur zwei Großprojekte genannt.“ Grünen-Fraktionschef Björn Fecker sagte, Linnemann „zeichneten unternehmerischer Wagemut, aber eben auch persönliche Bescheidenheit“ aus. Und weiter: „Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Joachim Linnemann auch für die Gesellschaft. In seiner langen Präsidentschaft des Bürgerparkvereins hat er viel Zeit für den Erhalt von Bremens ,Grüner Lunge‘ aufgebracht. Mit seiner ,Charity-Trophy´ hat sich der Bremer Unternehmer um die Sportförderung für benachteiligte Kinder verdient gemacht.“

Ruhe und Beharrlichkeit, sagte Linnemann einmal, seien wichtige Eigenschaften eines Unternehmers. Für sein Hobby (Dressurreiten) waren sie ebenso wichtig. Joachim Linnemanns Zugewandtheit, seine Freundlichkeit, sein Humor, seine beharrliche Leidenschaft für Bremen: all das wird nun fehlen.