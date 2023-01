Der Bremer Dom bekommt wieder ein Geläut mit sechs Glocken

Von: Thomas Kuzaj

In den Türmen des Bremer Doms sollen rechtzeitig zum Osterfest wieder sechs Glocken läuten. Drei von ihnen sind neu. © Kuzaj

Bremen – In der Bremer Domgemeinde herrscht eine gewisse Aufregung, Handelskammer-Präses Eduard Dubbers-Albrecht zum Beispiel erzählte schon vor Weihnachten davon. Es ist eine freudige Aufregung. Der Bremer Dom bekommt neue Glocken, darum geht‘s. Dieser Tage zum Beispiel wurde die neue Bremer Friedensglocke in Innsbruck aus ihrer Gussform befreit.

Insgesamt ist es ein großes Projekt, der Bremer Dom bekommt drei neue Glocken. Denn die St.-Petri-Domgemeinde hat die Wiederherstellung des Domgeläuts mit sechs Glocken, so wie es ab 1896 bestanden hat, beschlossen. Es waren wichtige Jahre für die Geschichte des Bauwerks. Der Dom, im ausklingenden 19. Jahrhundert in einem traurigen Zustand, wurde bis 1901 grundlegend restauriert und umgestaltet, er bekam damals die noch heute bekannte Gestalt mit dem wieder aufgebauten Südturm. Das im Historismus des frisch gegründeten Kaiserreichs einsetzende Bewusstsein für historisches Erbe und Traditionslinien hatte den Blick der Bremer wieder auf das zentrale Gebäude gelenkt.

In den Weltkriegen wurden die Glocken des Doms – mit Ausnahme der „Gloriosa“ – für die Rüstungsproduktion beschlagnahmt. In den Jahren nach 1950 hat die Domgemeinde dann bei der damaligen Glockengießerei Otto in Hemelingen drei neue Glocken in Auftrag gegeben, zusammen mit der „Gloriosa“ bestand das Geläut seit 1962 aus vier Glocken.

Eine neue „Brema“ für den Südturm des Bremer Doms

Und nun, 2023, bekommt der Dom sein historisches Geläut zurück. Das Projekt begann im Jahr 2017. Nach einem Klöppelbruch – und der anschließenden Untersuchung durch einen Sachverständigen – musste die Friedensglocke des Bremer Doms, die „Brema“ von 1962, stillgelegt werden. Schäden an ihrer Struktur hatten die Glocke zu einer Gefahr werden lassen. Ein Austausch war nötig. Die Domgemeinde und die Bremische Evangelische Kirche (BEK) nahmen dies schließlich zum Anlass, neben einem Neuguss der „Brema“ zwei weitere Glocken gießen zu lassen – die Gerechtigkeitsglocke (mit dem Schlagton „fis1“) und die Schöpfungsglocke (mit dem Schlagton „g1“).

Im Dezember vorigen Jahres fuhr eine Delegation der Domgemeinde nach Innsbruck, um dort den Guss der drei neuen Glocken in der Glockengießerei von Johannes Grassmayr mitzuerleben. Nun, gut vier Wochen später, wurde die mannshohe neue „Brema“ aus ihrer Form geholt, per Kran aus der Gussgrube gehoben und von einer dicken Lehmschicht befreit. Ihre beiden kleineren „Schwestern“ waren bereits entpackt. Laut Glockengießer Grassmayr habe der Vorgang des Gusses bei allen drei Glocken einwandfrei funktioniert, so ein Sprecher: „Die Glockenspeise wies keine Blasenbildung auf, die Gussmäntel seien frei von jeglichen Schäden – dies lasse ein gutes klangliches Ergebnis erwarten.“ Eine ausführliche Klanganalyse folgt bei der Werksabnahme am 18. Februar, bevor eine Spedition das neue Glocken-Trio nach Bremen transportiert. Am 1. März, so der Plan, sollen die Glocken mit einer feierlichen Zeremonie in Bremen empfangen werden. Ziel ist es, dass sie zum Osterfest läuten.

Die neue „Brema“ ist 7,1 Tonnen schwer

Ihre komplexe Installation wird den Beteiligten ein Höchstmaß an Präzision abverlangen. Die neuen Glocken werden in einer Höhe von etwa 43 Metern im Glockenstuhl am Stahljoch aufgehängt, heißt es bei der Bauabteilung der BEK. „Im Südturm die neue ,Brema‘ mit 7,1 Tonnen, im Nordturm auf zwei unterschiedlichen Ebenen die zwei kleineren neuen Glocken mit einem Gewicht von 1.025 Kilogramm beziehungsweise 850 Kilogramm.“

Frisch aus der Gussform befreit: Bremens neue Friedensglocke „Brema“ in Innsbruck. © Domgemeinde

Bevor die Glocken ihre Plätze im Glockenstuhl erreichen, müssen sie vier Ebenen im Inneren des Turms sowie die Konstruktion des Glockenstuhls passieren. Das wird eng – die unteren Ebenen haben runde Öffnungen mit einem Durchmesser von 2,37 Metern, die neue „Brema“ hat einen Durchmesser von 2,15 Metern. Transportiert werden die Glocken „in mehreren Etappen mittels elektrischer Seilwinden, Umlenkrollen und Flaschenzügen“ – aufgehängt an Stahlgitterträgern, die auf einer Höhe von 48 Metern installiert werden.

Nach BEK-Angaben belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf etwa 300.000 Euro – zu zwei Dritteln finanziert durch Domgemeinde und Großspenden, zu einem Drittel durch die Bremische Evangelische Kirche.