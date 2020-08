Der Bremer „Capstan Shanty-Chor“ kommt singend aus der Corona-Zwangspause

Bremen – „Wir heben den Anker und machen die Leinen los!“ Der Huchtinger „Capstan Shanty-Chor“ feiert gewissermaßen ein Comeback. Die maritimen Sänger kommen aus der monatelangen Corona-Zwangspause. Jetzt wollen sie wieder loslegen – nach den neuen Regeln, versteht sich.

Aber immerhin: „Wir singen wieder“, so Jörn Oeßelmann von der Chor-Crew. Die Zeit bis jetzt, sie sei für Chöre „eine karge Zeit“ gewesen: „Kein Treffen, kein Singen – trostlos.“ Und: „ Fünf lange Monate liegen hinter den Sängern, Musikern und der Chorleitung ohne Gesang.“ Nicht allein trostlos also, sondern auch wahrlich tonlos.

Ob Schaffermahlzeit oder Eröffnung der Bürgerpark-Tombola – der „Capstan Shanty-Chor“ unter der temperamentvollen Leitung seiner Dirigentin Anna Koch ist stets mit von der Partie. Auch die „Sail“ in Bremerhaven stand im Terminkalender. Abgeblasen. Corona.

„Es geht nichts über das gemeinsame Erlebnis“

Normalerweise präsentieren die bis zu 40 Sänger das ganze Jahr über in Bremen und dem Umland maritime Lieder in deutscher, plattdeutscher und englischer Sprache.

„Seit drei Wochen üben wir wieder in kleinen Gruppen und frischen unser Liedgut auf. Dabei merken wir ganz schnell, was alles in dieser langen Zeit vergessen wurde“, berichtet Oeßelmann. Natürlich sei man in der Zwangspause in Verbindung geblieben, etwa über Skype, aber: „Es geht doch nichts über das gemeinsame Erlebnis.“

Geprobt haben die Sänger nun – ganz coronagerecht – unter freiem Himmel: „Draußen unter schattigen Bäumen – mit dem nötigen Abstand und allen Musikern. Endlich.“

Comeback in Kirchweyhe

Und wer probt, der möchte auch auftreten. Oeßelmann: „Unser erstes Konzert nach langer Pause ist für Freitag, 28. August, in der Seniorenwohnanlage ,Weser‘ in Kirchweyhe geplant.“ Beginn: 15.30 Uhr. „Die Bewohner bleiben in der offenen Veranda und wir singen mit dem nötigen Abstand im Garten“, erklärt Oeßelmann. „Das wird sicherlich gut klappen und wir alle werden mit unseren Liedern uns und die Senioren erfreuen.“ Ein weiterer Auftritt folgt am Donnerstag, 17. September, um 16 Uhr bei der Bremer Heimstiftung in Hemelingen. Also: Leinen los!