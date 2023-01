Angst, Wut, Bewunderung: Bremer Autor Christof Haverkamp über einen spektakulären Kriminalfall

Von: Thomas Kuzaj

„Eine reale Kriminalgeschichte“: Autor Christof Haverkamp mit seinem Buch im Bremer Schnoor-Viertel. © Kuzaj

Bremen – Sein Fall beschäftigte die Bundesrepublik: Bruno Fabeyer (1926 bis 1999) war zeitweilig der meistgesuchte Kriminelle des Landes. Hunderte von Einbrüchen wurden ihm zur Last gelegt, er stahl Geld, Lebensmittel, Kleidung. Der Osnabrücker versteckte sich in Mooren und legte getarnte Waldlager an. Ende 1965 schießt er auf einen Postbeamten, in dessen Haus er eingedrungen war. Der Mann ist danach querschnittsgelähmt. Auf der Flucht tötet Fabeyer im Februar 1966 einen Polizisten.

Mit Hundertschaften, Hubschraubern und Hunden wird nach ihm gefahndet. Ein Jahr nach den tödlichen Schüssen erkennt eine Kaufhauskundin den Gesuchten in Kassel. Er wird festgenommen. Das Landgericht Osnabrück verurteilt ihn zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe. Der Historiker und Journalist Dr. Christof Haverkamp, Sprecher des Katholischen Gemeindeverbands in Bremen, hat nun ein Buch geschrieben, in dem er das Leben des Verbrechers erzählt und auf Aspekte wie die harte Jugend Fabeyers in der NS-Zeit und die Medienberichterstattung über den Fall eingeht. „Bruno Fabeyer – ,Waldmensch‘ und ,Moormörder‘ – Eine reale Kriminalgeschichte“ ist in der Bremer Edition Temmen erschienen (132 Seiten, Preis: 17,90 Euro). Im Interview spricht Autor Haverkamp über den Fall.

Wie sind Sie auf Bruno Fabeyer gekommen?

Über ihn habe ich immer wieder mal etwas gelesen. Tief eingeprägt hat sich mir wohl schon als Jugendlicher ein Buch „Lesestücke für den katholischen Religionsunterricht“ aus den 1970er Jahren mit einem zweieinhalbseitigen, nach Presseberichten verfassten Text über Fabeyer. Er wurde darin als Opfer der Gesellschaft dargestellt. Sein Schicksal fand ich spannend.

Wen hat das Thema mehr angesprochen – den Journalisten oder den Historiker Haverkamp?

Letztlich mehr den Historiker, aber das lässt sich nicht scharf trennen. Wenn ich ein regionalgeschichtliches Buch oder Aufsätze schreibe, entstehen populärwissenschaftliche Texte. Endnoten sind hilfreich, damit jeder die Quellen überprüfen kann. Die Analyse und geschichtliche Einordnung gehört dazu. Aber noch mehr Wert lege ich auf eine verständliche, lebendige Sprache. Die Lektüre soll wie eine gelungene Reportage seriös informieren und zugleich unterhalten, sie darf für die Leserin oder den Leser keine Arbeit sein und nichts voraussetzen.

Wie kommt es, dass so viele Menschen sich an einen Straftäter aus den 1960er Jahren erinnern?

In der Stadt und im Landkreis Osnabrück ist Bruno Fabeyer bei denen noch sehr präsent, die 60 Jahre und älter sind und in der Region aufgewachsen sind. Der Serientäter Fabeyer weckte Mitte der 1960er Jahre unterschiedliche Gefühle: Angst, Wut, Mitleid und Bewunderung. Angst, weil er in jedes Haus einbrechen konnte und einen Hausbewohner schwer verletzt hat. Wut, weil er auf der Flucht einen beliebten Polizisten getötet hat. Mitleid, weil er eine schwierige Kindheit und Jugend hatte, stotterte und auf seiner Flucht wie ein Tier gejagt wurde. Und Bewunderung, weil es dem „Waldmenschen“ Fabeyer über Monate gelang, den Hundertschaften der Polizei zu entkommen. Viele, denen ich von meinem Buchprojekt erzählt habe, verbinden mit Fabeyer persönliche Erinnerungen: Der Sohn eines damaligen Polizisten erzählte mir, dass seine Familie keinen Urlaub machen konnte, weil der Vater im Einsatz war. Ein früherer Journalistenkollege sagte mir, dass Menschen in seinem Heimatort Rulle bei Osnabrück für Fabeyer Lebensmittel vor das Haus legten. Jemand, der im Stadtteil Schinkel aufgewachsen ist, berichtete, dass Kinder während der Hochphase der Fahndung nach Fabeyer das Haus nicht verlassen durften.

In ganz Deutschland wurde mit diesem Plakat nach Bruno Fabeyer gefahndet. © Edition Temmen

Wo haben Sie für Ihr Buch recherchiert?

Zunächst habe ich mir alle gedruckten Beiträge über Fabeyer angesehen, darunter eine Dissertation im Internet und Aufsätze in Büchern über Kriminalfälle. Über das Internet bin ich in Kontakt zu einer entfernten Verwandten Fabeyers gekommen, zu einer Frau, die mir noch einige Hinweise gegeben hat. Am ergiebigsten war die Recherche in den niedersächsischen Landesarchiven, vor allem in Osnabrück, aber auch in Hannover und Stade.

True Crime, die Nacherzählung von realen Kriminalfällen, ist – wie Krimis – ein boomendes Genre. Was fasziniert die Menschen an Straftaten?

Richtig, True Crime boomt, aber das ist nicht neu. Die Sendung „Aktenzeichen XY … Ungelöst“ existiert schon seit Oktober 1967. Es ist wohl ein Unterschied, ob jemand weiß, dass ein Krimi lediglich der Phantasie eines Schriftstellers entsprungen ist – oder ob ein Kriminalfall tatsächlich passiert ist.

Warum ist Fabeyers Geschichte heute relevant?

Bemerkenswert, ja erschreckend fand ich die zeitweilig verbreitete Fabeyer-Hysterie. Ihm wurde in Berichten der Lokalzeitungen das Recht abgesprochen, ein Mensch zu sein. Man könnte annehmen, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Aber es passiert auch heute. Als Pressesprecher lese ich jeden Tag die „Bild-Zeitung“. Am 8. September 2022 lautete dort die Überschrift auf Seite 6: „Monster, getarnt als Mensch“. Ich finde, hier muss man aufpassen. Es ist nach wie vor denkbar, dass in einer aufgeheizten Stimmung jemandem das Menschsein abgesprochen wird. Das sollte nicht sein.