„Denkzettel“ nach Beziehungsende

Bremen - Von Steffen Koller. Ein 45-jähriger Mann muss sich seit Montag vor dem Bremer Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Der angeklagte Türke soll laut Staatsanwaltschaft im November vergangenen Jahres mit einem Taschenmesser mehrfach auf seine ehemalige Lebenspartnerin eingestochen haben. Der Mann gab in einer Erklärung an, er habe der Frau einen „Denkzettel“ verpassen wollen, von einer Tötungsabsicht könne keine Rede sein.

Das Unheil hatte sich angebahnt. Bereits im Mai 2017 soll die damals 51-jährige Frau eine Verfügung erlassen haben, wonach sich ihr jetzt angeklagter Ex-Freund ihr weder nähern noch sie ansprechen oder anschreiben durfte. Geholfen hatte es nichts. Am 10. November kurz nach 16 Uhr, so rekonstruierte Staatsanwältin Kerstin Ashauer am Montag das Geschehen, fuhr der Angeklagte in die Altonaer Straße in Bremerhaven. Als er das Auto der Frau sah, soll er unvermittelt die Fahrertür des Wagens aufgerissen und mehrfach mit einem Taschenmesser auf sie eingestochen haben.

Die Klinge durchbohrte laut Anklage unter anderem die Wange der Frau, ihren Hals und Unterkiefer, ein Ohr und den Brustkorb. Erst als Zeugen eingegriffen und der Angeklagte selbst davon ausgegangen sei, seine Frau sei tot, endete das Martyrium.

In einer Erklärung, die der 45-Jährige über seinen Anwalt Manar Taleb verlesen ließ, sprach der Angeklagte von einem „Denkzettel“, dem er seiner Frau habe verpassen wollen. Die 51-Jährige hatte sich demnach auf eine Beziehung zum Bruder des Angeklagten eingelassen, sich monatelang nicht gemeldet und ihren Ex-Partner unter anderem bei Vorgesetzten „angeschwärzt“.

Angeklagter vermeidet tiefe Stiche

Weiter hieß es in der Einlassung, der Angeklagte habe „darauf geachtet, dass keine tiefen Stiche entstehen“. Als er gesehen habe, dass die Frau stark blute, habe er von ihr abgelassen. Er bereue „sein Verhalten sehr“.

Anders sieht das Staatsanwältin Ashauer. In der Anklageschrift spricht sie von „heimtückischem“ Vorgehen. Die Frau sei völlig ahnungslos gewesen, zudem habe sie, da sie im Auto saß, kaum Möglichkeiten gehabt, sich zur Wehr zu setzen.

Dem jetzigen Verfahren sind vier weitere angeschlossen. So soll der Mann zwischen Mai und August 2017 mehrfach gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen haben und der Frau und ihrem neuen Partner unter anderem mit dem Tod gedroht haben. Auch zu Gewalttaten gegenüber der 51-Jährigen und ihrem neuen Freund soll es gekommen sein. So habe er Mitte Mai vergangenen Jahres die Frau auf offener Straße an den Haaren zu Boden gerissen und ihr zweimal ins Gesicht geschlagen.

Neben der Anklage wegen versuchten Mordes muss sich der Mann so auch wegen gefährlicher Körperverletzung und verschiedener Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz verantworten. Dem 45-Jährigen droht bei einer Verurteilung wegen versuchten Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Der Prozess wird am Freitag, 11. Mai, fortgesetzt.