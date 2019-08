Landgericht verurteilt 32-Jährige nach Diebestour zu Bewährungsstrafe

Sie hatte alles dafür getan, einer Haftstrafe zu entgehen – mit Erfolg: Die Große Strafkammer des Bremer Landgerichts hat am Freitag eine 32-jährige Frau des schweren Bandendiebstahls in mehreren Fällen schuldig gesprochen und zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt – ausgesetzt zur Bewährung. Vorausgegangen war ein umfassendes Geständnis der Angeklagten, die ihr Glück kaum fassen konnte.

Bremen - Das Urteil ist gerade verkündet worden, die Verhandlung geschlossen, da streckt die Rumänin ihre Hände in Richtung der Wachtmeister. Anders als noch beim Prozessauftakt vergangene Woche (wir berichteten), legen die Justizbeamten der Frau jedoch keine Handschellen an. Sie muss nicht wieder in eine Zelle. Die Frau ist frei. Nicht freigesprochen, jedoch auf freiem Fuß. Der Haftbefehl ist aufgehoben.

Es hat den Eindruck, als sei das eben Geschehene für die Frau noch gar nicht greifbar, als hätte sie noch gar nicht realisiert, was ihr die Vorsitzende Richterin am Bremer Landgericht gerade verkündete. Zwei Jahre Haft, ausgesetzt zur Bewährung – so lautet das Urteil, das Richterin Gesa Kasper wenige Minuten vorher sprach.

Dass die 32-Jährige nicht ins Gefängnis muss, hat sie zwei Umständen zu verdanken, sagte Richterin Kasper. Und nannte die „hervorragende Arbeit“ des Verteidigers Temba Hoch, der für seine Mandantin „das denkbar günstigste Ergebnis“ rausgeholt habe. Zudem billigte sie der Frau eine von vornherein kooperative Mithilfe zu, die insgesamt sechs Fälle des schweren Bandendiebstahls aus dem Sommer 2016 aufzuklären.

Die Angeklagte gehörte zu jener Zeit einer etwa zehnköpfigen rumänischen Diebesbande an, die sich darauf spezialisiert hatte, Zigaretten und Tabakwaren aus Tankstellen und Kiosken zu stehlen um diese dann mit Gewinn an einen Hehler weiterzuverkaufen. Konkret, so hatte es die Frau in einem umfassenden Geständnis ausgesagt, bestand ihr Tatbeitrag darin, „Schmiere zu stehen“, das Fluchtauto zu fahren und zum Teil die Tatorte vorher auszukundschaften.

Sechsmal funktionierte dieses Vorhaben – jedoch hielt sich der Wert der Beute in Grenzen. Etwa knapp 4 000 Euro kamen letztlich zusammen, nachdem die Bande unter anderem in Verden, Harpstedt und Ritterhude zuschlug. Der Schaden hingegen war beträchtlich: So entstanden allein nach dem Einbruch in einer Loxstedter Tankstelle Reparaturkosten von mehr als 20 000 Euro, heißt es im Urteil.

Doch auch diesen Umstand wollte die Frau helfen, abzumildern. Noch am Freitag veranlasste sie die Zahlung von 2 000 Euro an die Staatskasse. Es war ein weiterer Baustein zur Freiheit. Zudem rechnete das Gericht die lange Untersuchungshaft von mehr als einem halben Jahr an sowie den Umstand, dass die Frau ihre in Rumänien lebende Tochter seitdem nicht mehr gesehen hatte.

Richterin Kasper sagte: „Sie haben gezeigt, dass Sie zu ihren Taten stehen und ihre Taten bereuen.“ Mit dem „von Reue getragenen Geständnis“ habe die Frau außerdem „maßgeblich“ dazu beigetragen, das Verfahren „deutlich“ zu verkürzen, machte die Vorsitzende klar. Die Frau sei weder treibende Kraft bei den Diebestouren durchs Bremer Umland gewesen noch habe sie „erhebliche finanzielle Gewinne“ durch die Taten erzielt. Vielmehr habe ihr Ehemann, selbst Teil der Bande, das Geld verwaltet und sie „erheblich unter Druck gesetzt“, an den Einbrüchen mitzuwirken.