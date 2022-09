Feuer in Bremen frisst sich über vier Balkone bis in den Dachstuhl

Von: Yannick Hanke

In Bremen frisst sich das Feuer in einem Mehrfamilienhaus vom Erdgeschoss bis in den Dachstuhl die Fassade hinauf. Die Bewohner können evakuiert werden.

Bremen – Großeinsatz für die Feuerwehr Bremen am späten Sonntagnachmittag, 11. September 2022: Im ersten Stock eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses im Kirchweg in der Neustadt war gegen 16:00 Uhr auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Rasend schnell fraßen sich die Flammen über die darüber liegenden Balkone bis in den Dachstuhl vor.

Großeinsatz für Feuerwehr Bremen: Feuer auf einem Balkon breitet sich über vier Stockwerke aus

Während die ersten Einsatzkräfte ihre Löscharbeiten starteten, kontrollierten bereits mehrere Feuerwehrleute die vom Feuer betroffenen Wohnungen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der entstandene Schaden soll jedoch immens sein. Gegen 17:00 Uhr konnte der Einsatzleiter „Feuer aus“ melden. Drei Wohnungen seien durch Flammen und Qualm nicht mehr bewohnbar, berichten Nord-West-Media TV sowie die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen.

Ein Feuer in der Bremen Neustadt frisst sich über vier Balkone bis in den Dachstuhl. © Jörn Hüneke

Die Einsatzkräfte würden noch das Dach öffnen und nach Glutnestern suchen. Lasse Jürgensen, Einsatzleiter der Feuerwehr Bremen, wird wie folgt zitiert: „Die Anwohner waren bereits aus dem Haus raus. Die Wohnung, in dem das Feuer ausgebrochen ist, ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden, nicht komplett ausgebrannt, aber durch Feuerschaden und Qualm beschädigt. Durch die Isolierung der Fassade konnten sich die Flammen schnell nach oben ausbreiten“. Gegen 20:00 Uhr führte die Feuerwehr noch eine Kontrolle des Brandobjektes durch.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Bremen: Mann mit Messer attackiert – drei Autos stehen nachts in Brand

Gebrannt haben in Bremen aber auch in der Nacht zu Samstag, 10. September, insgesamt drei Autos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bremen-Neustadt sind die Schäden deutlich zu erkennen. © Jörn Hüneke

Derweil wurde ein Mann in der Hansestadt mit einem Messer attackiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Fünf Tatverdächtige wurden von der Polizei festgenommen.

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt am Montag, 12. September 2022, um 09:06 Uhr aktualisiert.