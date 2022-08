Demontage vom Moleturm: Arbeiten in Bremerhaven könnten Montag starten

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Schaulustige beobachten den abgesackten Moleturm in Bremerhaven. © Markus Hibbeler/dpa

Das Bremerhavener Wahrzeichen Moleturm soll demontiert werden. Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen. Die gute Nachricht: Der Leuchtturm soll zurückkommen.

Bremerhaven – Es war vor einigen Tagen ein großer Schreckmoment: Der Leuchtturm von Bremerhaven an der Nordmole war in Schieflage geraten und drohte, ins Hafenbecken zu stürzen. Zwischenzeitlich konnte das Bauwerk gesichert werden. Der Plan ist, das Wahrzeichen wieder aufzubauen. Doch vorher soll der Moleturm von Bremerhaven womöglich demontiert werden. Offenbar ist bei dem Vorhaben Eile geboten: Denn zeitnah soll entschieden werden, wie die Demontage des Bremerhavener Leuchtturms stattfinden soll.

Moleturm von Bremerhaven: Leuchtturm soll wieder aufgebaut werden

Wie Holger Bruns, Sprecher der Hafengesellschaft Bremenports, am Sonntag, dem 21. August, erklärte, sollen weitere Messungen und Aufnahmen genutzt werden, um zu entscheiden, wie die denkmalgeschützte rote Kuppel des Turms abgebaut werden könne. Wer nun befürchtet, dass die Stadt ihr Wahrzeichen verliert, kann beruhigt sein: „Bremerhaven bekommt den Turm zurück“, versichert Bruns. Ziel sei, den Turm mit dem Neubau der Mole ebenfalls neu aufzubauen. Mit den Messungen und einem so virtuellen Modell solle geklärt werden, ob sich die Kuppel des Turms unbeschadet vom Mauerwerk lösen lässt, sagte der Sprecher.

Erst am Tag zuvor war der Moleturm gegen weiteres Umstürzen abgesichert worden – am Donnerstag war der Leuchtturm von Bremerhaven abgesackt. Anzeichen für eine Verschärfung der Lage gebe es nicht. Es könne zwar noch immer passieren, dass der Turm umstürzt, sagte der Sprecher. In diesem Fall werde er aber nicht mehr ins Wasser fallen, sondern auf einem davor angebrachten Schwimmponton landen. Hintergrund ist, dass so die Fahrrinne vor möglichen Trümmern freigehalten werden kann.

Leuchtturm in Bremerhaven vor möglichen Einsturz: Demontage von Moleturm soll schnell erfolgen

Während nun versucht wird, ein schlimmeres Szenario für den Bremerhavener Leuchtturm zu verhindern, macht sich Kritik an den Verantwortlichen breit. Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und der hafenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Hauke Hilz, sehen in Versagen bei der Betreibergesellschaft. „Möglicherweise hätten wir den Turm vorher abbauen müssen“, ergänzte Bremens Senatorin für Häfen, Claudia Schilling (SPD). Die Demontage des Moleturms müsse nun so schnell wie möglich erfolgen.

Das Absacken der Mole habe man nicht vorhergesehen, sagte der Geschäftsführer des Hafenbetreibers Bremenports, Robert Howe, vor einigen Tagen. „Gleichwohl wussten wir seit einigen Jahren schon, dass die Standsicherheit der Mole und damit natürlich auch die Standsicherheit des Turmes gefährdet ist.“ Derzeit wird vermutet, dass der hölzerne Unterbau der Mole bei Niedrigwasser versagt hat.