„Die Demokratie ist unter Beschuss“

Bremen – Mehr als nur ein Kreuz: Wenn am 26. Mai der große Gang zur Wahlurne ansteht, haben Menschen nicht nur die Möglichkeit, die Vertreter der Bürgerschaft zu wählen. Auch die Europa-Wahl steht auf Programm – und damit die Chance, „Europa sozial zu gestalten“, sagte Bremens DGB-Chefin Annette Düring im Vorfeld des 65. „Mahl der Arbeit“.

220 Gäste versammelten sich am Montagabend in der Oberen Rathaushalle. Auch um dem Festredner Paul Nemitz zu lauschen. Der Berater der EU-Kommission in Sachen Justiz und Verbraucherschutz fordert seit Langem „gleichen Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“. Eine Forderung, die ohne die EU nicht durchzusetzen sei, so Nemitz. Auch deshalb hofft er, dass die Wahlbeteiligung in vier Wochen hoch ist. Insbesondere mit Blick auf erstarkte rechte und nationale Strömungen in Nachbarländern sei es heute umso mehr notwendig, „Demokratie neu zu beleben“. Auch Annette Düring unterstrich, welchen Stellenwert ein Kreuz hat: „Wählen gehen, ist wichtig – in anderen Ländern sterben dafür Menschen.“

In Bremen habe es noch nie so viele Arbeitsplätze gegeben, so Düring. Das sei auch ein Verdienst „vieler Experten auf EU-Ebene“. Europa müsse für die Menschen wieder „erlebbar“ werden, sagte sie. Zusammen mit Vereinen, Institutionen und Organisationen geht es am 1. Mai unter dem Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ auf die Straßen – auch, um zu zeigen, dass „die Demokratie unter Beschuss“ sei, sagte Düring. Insbesondere, und das unterstrich Nemitz, müsse die Demokratie noch stärker gegen rechte Strömungen geschützt werden. „Sonst werden wir große Probleme bekommen, was Rechtsstaatlichkeit angeht.“

Diese und andere Themen, wie die Datenschutzverordnung, besserer Schutz für Informanten (Whistleblower) und die Demokratiegeschichte Europas „auch gegen autokratische Bestrebungen“, stellte Paul Nemitz in seinem Vortrag in den Fokus. Der Titel seines Referats: „Mehr Demokratie wagen – in Europa!“. ko