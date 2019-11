„First Lady“ Elke Büdenbender zu Gast beim „Bürgermahl“ 

„Demokratie beginnt am Küchentisch“

+ © Koller Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, beim Eintrag ins Goldene Buch. © Koller

Bremen - Hoher Besuch in der Oberen Rathaushalle: Zum 17. „Bürgermahl“ der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe (WKB) war am Montagabend Elke Büdenbender, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, zu Gast. Die Juristin hielt in „lauten Zeiten“ ein Plädoyer für die Demokratie und ermutigte die Anwesenden, sich weiter sozial zu engagieren.