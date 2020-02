Demo gegen Rechts: 1000 Teilnehmer stellen sich gegen Rassismus und Hass

Vermummte machen Ärger

Der Anschlag in Hanau hat viele Menschen in Deutschland aufgerüttelt. Der Täter, ein Rechtsextremer, hatte in zwei Shisha-Bars um sich geschossen und wollte dabei offenbar gezielt Menschen mit Migrationshintergrund treffen. Auch in Bremen gab es am Donnerstag Hunderte, die gegen rechte Gewalt und Rassismus auf die Straße gingen.