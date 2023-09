Dem Bremer Focke-Museum fehlt ein Geschäftsführer

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Das Focke-Museum steht gegenwärtig ohne kaufmännischen Geschäftsführer da. © Kuzaj

Bremen – Unruhe in Schwachhausen. Das Focke-Museum – mithin: das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte – steht gegenwärtig ohne kaufmännischen Geschäftsführer da.

Zuletzt ist Nima Pirooznia in diesem Amt gewesen. Nun ist er dem Vernehmen nach von seinen Dienstpflichten entbunden worden – wie es weiter heißt, noch während seiner Probezeit, obwohl Pirooznia schon etwa zwei Jahre am Focke-Museum beschäftigt war. Die Probezeit lief noch bis Ende September, heißt es. Der kaufmännische Geschäftsführer bildet im Zusammenspiel mit der Direktorin den Vorstand.

Groß offiziell mitgeteilt hat das Museum die Personalie nicht. Sie findet sich eher im Kleingedruckten, beispielsweise in der E-Mail-Signatur. Vor wenigen Tagen noch wurde Pirooznia dort als kaufmännischer Geschäftsführer genannt, nun plötzlich findet sich an der entsprechenden Stelle (wie auch im Impressum auf der Website des Focke-Museums) das Kürzel „N. N.“ – „nomen nominandum“, wie die Lateiner sagen, „der Name muss noch genannt werden“. Oder anders: Stelle gegenwärtig nicht besetzt. Während Pirooznias Zeit im Focke-Museum war dem Vernehmen nach intern Kritik aufgekommen. So soll es zu Fehlern in Jahresabschlüssen gekommen sein.

Bremer Kulturbehörde arbeitet an Interimslösung

Pirooznia war von Herbst 2017 bis Mitte 2019 Bürgerschaftsabgeordneter der Grünen gewesen und in dieser Funktion beispielsweise gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion. Er war als Nachrücker ins Parlament gekommen. Bei der Wahl 2019 wurde er nicht wieder in die Bürgerschaft gewählt. Pirooznia, 1981 in Teheran geboren und in Kiel aufgewachsen, hat Volkswirtschaftslehre studiert.

Auf Nachfrage bestätigte ein Sprecher des Kulturressorts am Montag die Trennung von dem kaufmännischen Geschäftsführer. Zu den Gründen sagte er nichts und verwies darauf, dass es sich um eine Personalangelegenheit handle, bei der Stillschweigen gelte.

Die Stelle solle nun ausgeschrieben werden. Die Suche nach einer Nachfolgelösung werde aller Voraussicht nach einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund werde im Augenblick an einer Interimslösung gearbeitet, denn: „Es muss ja eine kaufmännische Leitung geben.“