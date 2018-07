Tausende von Menschen besuchen bei schönstem Sonnenschein den Speichermarkt

Dekofische und Holzfliegen

+ © Kowalewski Einfach hölzern: Tessa Dechert zeigt eine Sammlung von Holzfliegen fürs Hemd. Vor ihr: hölzerne Brillengestelle. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Aus einem Fisch aus Ton – fest angebracht auf einer Schale – spritzt eine kleine Wasserfontäne in die Höhe. Ein wunderbares Dekorationsstück und echte Handarbeit. Hergestellt wurde es von Menschen mit Beeinträchtigten in der Werkstatt der „Blauen Karawane“. Mit gut 120 anderen Ausstellern war die Karawane am Sonntag auf dem Speichermarkt am Speicher XI in der Überseestadt vertreten. Der Markt zog bei schönstem Sonnenschein Tausende von Besuchern an.