Bremer Kriminaltheater zeigt blutige und bösartige Satire

Von: Martin Kowalewski

Ein diabolisches Energiebündel: Gisbert Hertel (Chris Alexander) in voller Aktion. Daneben: Alphons Finke (Christian Kaiser). © Marianne Menke

Mit „Wer war‘s?“ feierte am Freitagabend eine blutige und bösartige Kriminalsatire im Bremer Kriminaltheater ihre Premiere. Autor und Hauptdarsteller des Stücks ist Chris Alexander.

Bremen – Die Rolle macht ihm sichtlich Spaß: Chris Alexander, Gründungsmitglied der Bremer Shakespeare Company, Regisseur und Autor spielt Gisbert Hertel in der Kriminalsatire „Wer war’s?“ Hertel ist ein Konzernchef, der von sich sagt: „Schon toll, was man sich alles leisten kann als größtes Ekel von Bremen.“ Alexander ist auch der Autor des Stückes, das am Freitagabend im Bremer Kriminaltheater in Walle Uraufführung hatte.

Eine Party zum 70. Geburtstag von Gisbert Hertel nimmt dann jedoch ein tragisches Ende. Der reiche Unternehmer wird ermordet – mit Hilfe einer wahrscheinlich vergifteten Stricknadel. Noch sind sechs Partygäste da. Der Tod des Geburtstagskindes wird keineswegs bedauert – ganz im Gegenteil. Abgründe des Hasses offenbaren sich.

Aus Richtung des Publikums kommt die Stimme des Kommissars (Ralf Knapp). Befragungen der sechs Gäste folgen und Rückblenden zeigen sie auf der Geburtstagsparty. Es wird viel Gift versprüht, bis die gezeigten Ereignisse wieder bis zu dem Mord führen. Dann geht die Tätersuche noch weiter.

Rückblenden helfen bei der Tätersuche

Alexander, der zuletzt vor 32 Jahren bei der Shakespeare-Company auf er Bühne stand, zeigt den Unternehmer Hertel als ein diabolisches Energiebündel, rücksichtslos und nie um eine Gemeinheit verlegen. Er spricht einen Toast auf den Neid aus, der „höchsten Form der Anerkennung“. Den Neid müsse man sich verdienen. Keiner würde ihn um seine 70 Jahre beneiden, aber jeder um seine Macht. Er komme natürlich in die Hölle, stellt er an diesem, seinem letzten Abend klar – allerdings durch den Personaleingang.

Sechs Gäste, ein Toter – wer war der Täter? Tatmotive und Hass als Antriebsfeder springen dem Zuschauer förmlich entgegen. Da ist Hertels Ex-Frau Ute Scholz (Uta Krause), durchaus verdächtig, weil mit Strickzeug da, von dem ihr eine Nadel während der Feier entwendet worden sei. Sagt sie- Immer wieder erinnert ihr Auftreten an Miss Marple und sie sagt auch, sie marpele sich einen ab. Ihr Urteil über den Ex: Er sei ein Sadist und er beobachte, wie die sechs aufeinander losgehen wie „Ratten im Labor“.

Sechs „Ratten im Labor“

Der nächste Mitspieler, Urs Bitterli, wurde vor zehn Jahren von Hertel wegen Drogenmissbrauch gefeuert. Er soll ein sehr kreativer Parfümist gewesen sein. Bitterli stellt klar, was er vom Gastgeber hält: „Würdest Du brennen, hätte ich Wasser, ich würde es trinken.“ Generell wirkt Bitterli schon sehr geschädigt.

Er hat Pillen dabei. Und verkauft welche an Jonas Löw (Denis Fischer), Hertels Neffe, vom Gastgeber verachtet, der als arbeitsloser Musiklehrer auflegt und an dem Abend für Stimmung sorgen soll. Er will einen Job in der Firma, deshalb hat er die junge und hübsche Christine Müller (Alica Boll) eingeladen, die an dem Abend nett zum Geburtstagskind sein soll. Als einzige erscheint sie zunächst gänzlich unverdächtig, da sie mit dem Toten zuvor anscheinend nichts zu tun hatte.

Alphons Finke (Christian Kaiser) ist seit langem die „rechte Hand“ Hertels und natürlich nicht von diesem geachtet. Er ist seit 28 Jahren verheiratet. Seine Ehe mit Sigrid Finke (Kathrin Steinweg) scheint nicht gerade glücklich zu sein. Es ist schon verdächtig, wie Ehefrau Sigrid „Happy Birthday“ (mit der Anrede „Mister President“) singt und mit ihrer Art schon Assoziationen an Marilyn Monroe weckt.

Stück steht bis Januar 2023 auf dem Spielplan

Alexander hat eine beachtliche Kriminalsatire geschrieben, vor allem eine vom Humor her dunkle und deftige. Hass und Bosheit werden in höchster Vollendung so entfaltet, dass man sich das Schmunzeln kaum verkneifen kann. Bei den 125 Zuschauern der Uraufführung kommt die Inszenierung hervorragend an.

„Wer war’s?“ läuft bis Ende Januar 2023 im Bremer Kriminaltheater, Theodorstraße 13a. Eintrittskarten gibt es ab 25 Euro.

Details zum Spielplan unter:

www.bremer-kriminal-theater.de