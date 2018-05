Debatte um die Zukunft des Domshofs kommt in Schwung

Das Ringen um die beste Idee

+ © Kuzaj Ungenutzte Fläche im Sonnenlicht – gerahmt von Planen und abgestellten Kisten: Szene auf dem Domshof. © Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Ein großer Platz und immer nur kleine Lösungen, kein großer Durchbruch zur grundlegenden Neugestaltung – was soll bloß aus dem Domshof werden? Vor dem Hintergrund der anstehenden grundlegenden Veränderungen in der Bremer Innenstadt („Jacobs-Hof“, „City-Galerie“) ist auch die Debatte um die Zukunft des Domshofs wieder in Schwung gekommen. Jetzt schalten sich Architektenkammer und Bund Deutscher Architekten in die Diskussion ein.