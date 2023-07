Virtuos und doch intim: David-Garrett-Trio erobert sein Bremer Publikum im Handumdrehen

Von: Martin Kowalewski

Die Sonne strahlte, während das David-Garrett-Trio am Freitagabend auf der Seebühne Bremen spielte. Das begeisterte Publikum sparte nicht mit Applaus für die Musiker Rogier van Wegberg (v.l., unten auf der Bühne), David Garrett und Franck van der Heijden. © Kowalewski

Die Seebühne Bremen war fast ausverkauft, das Wetter sommerlich, der Blick auf die Weser idyllisch: David Garrett und seine beiden Mitstreiter Franck van der Heijden und Rogier van Wegberg haben das Publikum am Freitagabend im Handumdrehen erobert.

Bremen – Nach einiger Weile muss Stargeiger David Garrett sein Jackett wegen der Hitze ablegen, ein dunkles Shirt kommt darunter zum Vorschein. Der 42-Jährige wirkt – trotz der Temperaturen – frisch und jugendlich. Gemeinsam dem Gitarristen Franck van der Heijden und Rogier van Wegberg an der sechssaitigen Bass-Gitarre begeistert Garrett am Freitagabend mit dem Programm „Iconic“ die mehr als 3 200 Zuschauer auf der fast ausverkauften Seebühne in Gröpelingen im Nu.

Der Geiger, der neben der Einspielung klassischer Werke vor allem mit seinen Cross-Over-Projekten und der Interpretation von Rock-Songs ein breites Publikum anspricht, schreitet auch hier auf einem eigenwilligen Pfad. Die Arrangements bekannter klassischer Werke und mehr sind auf die Entfaltung der Geigenstimme zugeschnitten, die Garrett geradezu virtuos auf der feinteiligen Begleitung durch Gitarre, Bassgitarre und zugespielten Klängen „tanzen“ lässt. Die Zuschauer lauschen gebannt und zeigen immer wieder ihre Begeisterung. Der große Meister erobert das Bremer Publikum an diesem Sommerabend sofort. Am Ende des Abends gibt stehend Applaus.

David-Garrett-Trio auf der Seebühne Bremen: Begeisterungsrufe aus dem Publikum

Bei seinem Arrangement des „Rondo alla Turca“, für Klavier komponiert und von Wolfgang Amadeus Mozart einem türkischen Militärmarsch nachempfunden, habe er sich an der türkischen Militärmusik orientiert und etwa Becken und Trommeln einfließen lassen, erzählt Garrett. Ein spannendes Arrangement, kraftvoll und mit Wucht daherkommend, erklingt und trägt die Geigenstimme. Das Publikum applaudiert kräftig, Begeisterungsrufe sind zu hören.

Lyrisch und zart erklingt dagegen die „Träumerei“ aus dem Zyklus „Kinderszenen“ von Robert Schumann direkt nach der Pause. Anmutig und erhaben entfaltet sich der „Schwan“ aus dem „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens. Eine Gelegenheit zum Träumen. Es geht um einen in Schönheit sterbenden Schwan, wie der Geiger erzählt. Einfach schön und rührend ist auch „Jeanie with the light brown hair“ von Stephen Foster. „Ich behaupte, hier hört man in jeder Note seine Liebe und Zuneigung“, sagt Garrett zuvor.

Garrett ist vertieft in sein Spiel. Bewegt immer wieder seinen ganzen Körper. Sogar als es ans hochvirtuose „Hora staccato“ von Grigoras Dinicu geht, wirkt er entspannt, während er die rasanten Läufe spielt. Zweifellos ein Stimmungspunkt mit geradezu überbordendem Applaus gedankt, ist eine Instrumental-Version von Franz Schuberts „Ave Maria“. Eine sinnliche und berührende Musikerfahrung.

Doch der 42-jährige Geiger und seine Mitmusiker entfachen auch spanisches „Feuer“ mit ihrer Version des „Asturias“, von Isaac Albéniz für Klavier und auch durch Bearbeitungen für die Gitarre bekannt. Dynamisch, dramatisch und geradezu explosiv erklingt eine Komposition des Gitarristen Franck van der Heijden: „Furious“

Während des Konzertes beantwortet der Geigen-Star auch zahlreiche Fragen, die die Besucher auf Karten abgeben konnten. Oft dreht es sich um Geigen. Es wird aber auch gefragt, ob denn mal wieder ein Cross-Over-Album-Projekt ansteht. Es soll 2024 wieder etwas geben, es seien schon einige Ideen vorhanden. Aber zu viel will Garrett dann doch nicht verraten. Interessant ist seine Antwort auf die Frage, wie er zur Künstlichen Intelligenz (KI) in der Musik steht. Er habe noch nichts gehört, was ihn überzeugt hätte, so der Stargeiger. Garrett erzählt von einer durch KI entstandenen 10. „Beethoven“-Symphonie. Der echte Beethoven hat neun Symphonien komponiert. Von der KI-Symphonie war David Garrett ziemlich enttäuscht. „Da ist noch viel Luft nach oben“, sagt er an diesem immer noch warmen Sommerabend an der Weser. Und der Violinist ist trotz KI überzeugt: Sein Job ist weiter sicher.