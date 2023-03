Date mit Otto: Bremer Kunsthalle will mit Apps neue Besucherkreise gewinnen

Von: Thomas Kuzaj

Ein Date mit einem Kunstwerk – und einer neuen App der Kunsthalle. © Marcus Meyer/KHB

Bremen – Auf digitalen Wegen zum Original-Kunstwerk – mit zwei neuen Apps läutet die Bremer Kunsthalle das Jubiläumsjahr des Kunstvereins ein. Der Verein, privater Träger des Museums, wird am 14. November 200 Jahre alt.

Ausstellungen beleuchten Aspekte der Sammlungs- und Museumsgeschichte aus Sicht der Gegenwart, den Auftakt macht „Kunst vereint! Die frühen Jahre der Sammlung“ ab 22. April. Hinzu kommen Kampagnen, Events, ein Buch und – eben – die beiden Apps. Mehr als 10.000 Mitglieder hat er, der Bremer Kunstverein – damit gilt er als größer Kunstverein Deutschlands und zudem als (nach Werder Bremen) zweitgrößter Verein der Hansestadt.

„Wir wollen mehr Mitglieder gewinnen“, sagt Kunsthallen-Direktor Christoph Grunenberg dennoch. „Ziel ist es, ein jüngeres, nicht unbedingt museumsaffines Publikum zu erreichen“, so Nicole Lamotte, die Vorsitzerin des Kunstvereins. Mehr Mitglieder, neues Publikum – in beiden Fällen sollen die neuen Apps, die mit Unterstützung des Kulturstaatsministeriums entwickelt wurden, helfen und Brücken bauen. Beide Apps greifen auf 600 Werke aus der Sammlung zurück und sind im ab jetzt öffentlich zugänglichen Multimediaguide der Bremer Kunsthalle zu finden.

Eigene Online-Ausstellungen und Dates mit Kunstwerken

App 1: „Mein Pinnwand-Museum“ (Konzept: Hartwig Dingfelder) ermöglicht unter dem Motto „Eröffne Deine eigene Ausstellung“ genau das – individuell gestaltete Online-Ausstellungen, in denen Werke aus der Kunsthalle mit eigenen Werken zusammengebracht werden können. Damit öffnet diese App auch sehr schöne Möglichkeiten für Kunstlehrkräfte, Schulklassen und Kunstkurse. Austausch und kreative Auseinandersetzung mit Kunstwerken stehen hier im Fokus.

In Online-Ausstellungen Werke der Kunsthalle und eigene Arbeiten miteinander verbinden – das macht eine weitere neue App des Museums möglich. © Marcus Meyer/KHB

App 2: „It‘s an Art Match“ (Konzept: Jasmin Mickein) überträgt das Prinzip von Dating-Apps à la „Tinder“ in die Welt der Kunst. Hier hat man das Date nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Kunstwerk, das nach Meinung der App zu einem passt – es sei denn, das Werk steht im Depot, dann bleibt es eine unerfüllte Liebe. „Die App richtet sich an Erstbesucher und ist im Prinzip ein individuelles Besucherleitsystem“, sagt Mickein – ausgehen von persönlichen Vorlieben der Besucher.

Von der Fülle an Kunst in fast 50 Museumsräumen erschlagen? Dazu soll‘s nicht kommen! Deshalb soll die App – neben dem Flirt-Faktor – Orientierung geben und dazu ermutigen, sich Expertenwissen anzueignen. Damit sie ihre (insgesamt 15) Dates vorschlagen kann, müssen Nutzer sieben Vorlieben anklicken, nach denen ihnen die Werke dann zugeordnet werden – samt Hinweis, in welchem Museumsraum das Werk zu finden ist.

„Judith“ und das „Worpsweder Bauernmädchen“

Zwei Selbstversuche mit App 2: Thomas, Altersgruppe 51 bis 60 Jahre, männlich, hat die Vorlieben „Katze“ (statt „Hund“), „Land“ (statt „Stadt“), „bunt“, „Sofa“, „Klatsch und Tratsch“, „rational“ und „Chaos“ angeklickt. Eine hohe Übereinstimmung (73 Prozent „Match“) gibt es laut App mit „Otto“. Gemeint ist das „Worpsweder Bauernmädchen“ von Otto Modersohn: „Wartet auf Dich im 1. Obergeschoss in Raum 21.“ Weitere Künstler: Max Beckmann (gleich zweimal, aber aus verschiedenen Lebensphasen des Malers), Erich Heckel, Hans am Ende. Die Werke werden jeweils kurz beschrieben und eingeordnet.

Luna, Altersgruppe 21 bis 30 Jahre, Geschlecht: divers, hat „Hund“, „Stadt“, „bunt“, „Sport“, „Politik“, „emotional“ und „Ordnung“ angeklickt. Mit 93 Prozent „Match“ passt die „Judith“ des flämischen Renaissancemalers Jan Sanders van Hemessen besonders gut zu Luna. Der Treffpunkt: „1. Obergeschoss, Raum 2“. Worpsweder Maler tauchen bei Luna nicht auf. Wohl aber – wie bei Thomas – Max Beckmann; hier mit dem „Apachentanz“.