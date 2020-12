„Ein Zurück in die gute alte Zeit wird es nicht geben.“ Das sagt Ex-Außenminister Sigmar Gabriel zum deutsch-amerikanischen Verhältnis.

Ex-Außenminister Gabriel zu Gast in Bremen.

Neuer Wind im Weißen Haus.

Biden setzt auf Zusammenarbeit.

Bremen – „Amerika zuerst“ – es ist Doktrin und politischer Leitsatz zugleich und prägte die Amtszeit des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump. Mit Joe Bidens Wahlsieg weht nach dessen Aussage bald ein anderer Wind im Weißen Haus. Doch wie wird sich dieses Versprechen auf die transatlantischen Beziehungen auswirken? Was ändert sich für Deutschland? Zu diesem Thema lud das Bremer Unternehmerforum am Dienstagabend den ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ein. Der 61-Jährige wagte eine Prognose.

Corona verändert vieles und so musste auch das Unternehmerforum im Park Hotel die Veranstaltung komplett neu denken. Es kamen nicht, wie sonst üblich, rund 400 Menschen aus Politik und Wirtschaft in einem Festsaal zusammen und diskutierten live vor Ort. Dieses Jahr wurde es ganz digital, per Livestream – und eben nur mit zehn Gästen.

Digitales Forum mit zehn Live-Gästen

Die Corona-Pandemie war das bestimmte Thema 2020, doch auch das Ergebnis der US-Wahlen wurde auch in Bremen mit Hochspannung erwartet, pflegen Amerika und die Hansestadt laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) seit Jahrzehnten doch „eine besondere Beziehung“. Mehr als sieben Millionen Menschen wanderten über die Bremischen Häfen bis in die 30er Jahre in die USA aus, bis heute haben die Vereinigten Staaten eine „herausragende Bedeutung“ für Bremen als Exportland, sagte Lutz Oelsner, Präsident der Unternehmerverbände und Gastgeber des Forums.

Die Hoffnungen, dieses Verhältnis werde sich nach dem Wahlsieg Joe Bidens um 180 Grad drehen, teilte Gabriel indes nicht. Zwar seien die Beziehungen zwischen den USA, der Europäischen Union und Deutschland unter Trump „so schlecht, wie nie zuvor“ gewesen, doch er mahnte gleichzeitig: „Das wird eine unbequeme Zeit.“ Gabriel, Mitglied der „Atlantik-Brücke“, einem Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, „die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Amerika auf allen Ebenen zu vertiefen“, sagte, Biden setze auf Bündnisse und Allianzen, aber die deutsche Politik müsste wesentlich mehr Verantwortung tragen, als in den vergangenen Jahren. Im Vergleich zu Trump, der das europäische Konzept für „wahnsinnig“ hielt, sei Biden ein Mann, der politische Partnerschaften sehr schätze und diese pflegen werde. Jedoch: „Ein Zurück in gute, alte Zeiten wird es nicht geben.“ Die EU, aber auch Deutschland, müssten zukünftig wesentlich mehr eigeninitiativ handeln und Verantwortung tragen, ihre „technische Potenz erhöhen“ und in erster Linie geschlossen auftreten, um zu zeigen: „Wir machen verlässliche europäische Politik.“

„Europa muss seine Potenz erhöhen“

Den Gedanken, nur weil mit Biden bald ein Demokrat an der Macht sei, würde sich alles zum Guten wenden, verwies Gabriel ins Reich der Fabeln. Immerhin sei es „kein überwältigender Sieg der Demokraten“ gewesen, Gesetzesänderungen würden weiter auf großen Widerstand der Republikaner treffen, die eine große Zahl der Sitze im Repräsentantenhaus innehaben. Zudem werde Joe Biden zuallererst mit den innergesellschaftlichen Spaltungen des Landes sowie den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu kämpfen haben, so Gabriel. Ein Ende des Leitsatzes „Amerika zuerst“ werde es demnach so schnell nicht geben.

Von Steffen Koller