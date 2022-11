Das Wild und der Bergdoktor in Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Torsten Klar aus Mecklenburg-Vorpommern präsentiert Salami aus 100 Prozent Wild. Sein Unternehmen hat sich auf Wild spezialisiert und zählt zu den Ausstellern der Messe „Fisch & Feines“ auf der Bürgerweide in Bremen. © Kuzaj

Bremen – Wer sich auf Reisen begibt, legt zuweilen weite Entfernungen zurück. Oder auch nicht. Von Oklahoma bis zum Oldenburger Münsterland jedenfalls sind es nur wenige Schritte. Und dann beginnt auch gleich schon Polen. Nein, hier ist nicht das geographische Wissen durcheinandergeraten. Hier geht es um die Messe „Reiselust“ auf der Bremer Bürgerweide.

Und die Lust, sie ist groß – so groß, dass am Freitag schon kurz nach der Eröffnung ziemlich viel Trubel herrschte in den Messehallen. Das Trio aus „Fisch & Feines“, „Caravan“ und eben „Reiselust“ trifft offenbar den Geschmack des Publikums – eines Publikums, das ganz, ganz genau hinschaut. Bei den Zelten und Mobilen der „Caravan“ nämlich. Hier wird zuweilen jeder Quadratzentimeter in Augenschein genommen, dabei wird verglichen, überlegt und entschieden: „Lass uns nochmal zu dem Wagen da drüben gehen. Der ist nicht so lang.“

Lang hingegen sind manche Produkte am Stand von Torsten Klar, der sich mit seinem Unternehmen „Wildbret MV“ präsentiert – Wild aus Mecklenburg-Vorpommern steht hier im Fokus. Im Angebot ist unter anderem eine Salami aus 100 Prozent Wildfleisch. Warum Wild? Klar: „Weil das die glücklichsten Tiere sind, die wir essen können – weil sie so frei sind.“ Und: „Vom Tierwohl her gesehen, ist es das wertvollste Fleisch.“

Eis aus Bremen und Helmut aus Hamburg

Und weiter geht‘s durch die Hallen, in denen die drei Messen zwanglos ineinander übergehen. Messer aus Japan, Bio-Eis mehrerer Anbieter aus Bremen, Helmut aus Hamburg. Helmut? Der Name eines Premium-Wermuts. Zum Wohl! Dazu vielleicht: Bergkäse aus dem Allgäu, Wein aus Ilbesheim, Rindfleisch aus dem Bremer Blockland. Essbare Blüten, geräucherter Knoblauch. . . und allerorten wird probiert, sehr viel probiert. Nicht nur bei den Wohnwagen wollen die Besucher es ganz genau wissen, bei den Genüssen ist es ebenso.

Nostalgie-Trip: 1978er-Bus mit 130 PS, 32 Sitzplätzen und Düsenbelüftung. Und Cassetten-Radio! © Kuzaj

Zum Probieren kommt das Studieren, spricht: es ist einiges zu erfahren in den Messehallen. Hier kann man was lernen! Ein Kaffee-Workshop hier, Tipps zum Umgang mit frischem Fisch dort: „Frisches Fischfilet ist fest und elastisch.“ Und der Klassiker: „Frischer Fisch riecht nicht nach Fisch, sondern angenehm und leicht nach Meer.“

Zwischen Sulingen und Bad Säckingen

Apropos Meer. Allein der Gedanke daran weckt Reiselust. Weitere Anregungen bietet die Messe „Reiselust“, da ist der Name durchaus Programm. Der Rundgang bringt praktisch die halbe Welt zusammen. Mal geht‘s in die Region – nach Sulingen etwa oder zur Museumseisenbahn nach Bruchhausen-Vilsen –, dann in die Trompeterstadt Bad Säckingen (Schwarzwald), in die Dolomiten oder nach Australien, um nur einige Beispiele zu nennen. Die USA sind stark vertreten: Hawaii, Florida, Route 66. Und so weiter, und so fort. Die Mischung ist ausgesprochenbunt – hier wie dort. 167 Aussteller präsentieren sich bei der Messe „Fisch & Feines“, 163 Aussteller werben für Urlaubsziele, verteilen Prospekte und Wanderkarten. Papierlos ist die Reisebranche nicht unterwegs!

Der Bergdoktor ist da! Schauspieler Hans Sigl als Pappkamerad auf der „Reiselust“. © Kuzaj

Und dann steht da plötzlich einer, den man kennt. Der Bergdoktor! Persönlich! Allerdings. . . aus Pappe. Als Pappkamerad wirbt der Schauspieler Hans Sigl für die „Filmregion“ am Wilden Kaiser in Tirol. Hier aber kann man nicht nur Filme und „Bergdoktor“-Folgen drehen, sondern auch wandern oder E-Bike-Touren machen. Zum Beispiel. In Prospekten werden aus „Bergdoktor“-Folgen bekannte Schauplätze als Ausflugsziele angepriesen; es gibt organisierte Wanderungen zum Gruberhof. Das Motto: „Urlaub wie im Film“.

Das Messetrio „Fisch & Feines“ (Hallen 1 bis 3), „Reiselust“ (Halle 4) und „Caravan“ (Hallen 5 und 6) hat bis Sonntag, 6. November, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet – das „Craft-Beer-Event“ in Halle 3 Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für alle drei Messen zusammen im Online-Vorverkauf unter www.messetrio.de elf Euro (und an der Tageskasse 13 Euro).