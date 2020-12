Der Neubau des Horner Kombibads liegt im Zeitplan. Im September soll das 27-Millionen-Euro-Projekt eröffnet werden.

Schwimmbecken werden probeweise befüllt.

Baden lobt „Durchdachte Funktionalität“.

Wettkampffähige 50-Meter-Bahnen für die Schwimmer.

Bremen – Es läuft. Das Wasser läuft. Und zwar probeweise in die beiden Becken in der Schwimmhalle des zukünftigen Horner Kombibads. Mit der ersten Wasserbefüllung wird überprüft, ob das Schwimmer- und das Kursbecken auch dicht sind. Und bislang sieht es gut aus.

„Beide Becken beinhalten insgesamt etwa 3 250 Kubikmeter Wasser, die vollständige Befüllung beansprucht rund eine Woche“, sagte Martina Baden. Die Geschäftsführerin der Gesellschaft Bremer Bäder und Architekt Udo Janßen (Janßen Bär Prtnerschaft, Architekten und Ingenieure) haben sich am Freitag vor Ort über die Probebefüllung und den Baufortschritt informiert.

Im September 2021 soll das neue Horner Bad eröffnet werden, gut drei Jahre nach der Schließung des 1960 eingeweihten Horner Freibades im Sommer 2018 und dem Beginn der Abbrucharbeiten im Oktober jenes Jahres. Die Probebefüllung läuft. Und auch in den Tagen vor Weihnachten und „zwischen den Jahren“ wird an einzelnen Gewerken gearbeitet, heißt es.

Drei Jahre Bauphase

Für das Freibad steht die Betonierung der Umkleideräume auf der Agenda, sodass Anfang des Jahres in diesem Bereich die Innenarbeiten beginnen können. Für das neue Hallenbad wurde zuletzt unter anderem der Stahlbetonbaukörper fertiggestellt. Die Montage der Stahlbinder über der Schwimmhalle und dem Kursbecken wurde im November abgeschlossen. Die Trapezblechdecke über den Umkleiden und Funktionsräumen sei fertiggestellt, gedämmt und abgeklebt, sagte Baden. Und weiter: „Damit ist der erste Teil des Gebäudes regendicht.“

Das neue Kombibad kostet nach Angaben der Bremer Bäder etwas mehr als 27 Millionen Euro, davon entfallen sechs Millionen Euro auf das Freibad. Martina Baden hat bereits beim Richtfest Anfang September die „durchdachte Funktionalität“ des Baus mit ebenerdiger „Badetechnik“ und Schwimmbecken im Obergeschoss gelobt. Das Becken ist 25 Meter mal 50 Meter groß. Es kann in zehn Bahnen à 50 Meter unterteilt werden und ist damit wettkampftauglich. Eine Hubwand ermöglicht die Zweiteilung des Beckens – in 25-Meter-Bahnen und eine Warmschwimm-Zone. In die Startblöcke ist eine Zeitmessanlage integriert. Der Hubboden lässt sich für Schwimmanfänger in 30-Zentimeter-Schritten absenken.

Integrierte Zeitmessanlage

Das Freibad verfügt über ein Multifunktionsbecken (935 Quadratmeter; Wassertiefe: 1,80 Meter) mit drei 50-Meter- und fünf 25-Meter-Bahnen sowie einem Nichtschwimmerbereich (Tiefe: 60 bis 130 Zentimeter), Breit- und Kleinkindrutschen sowie Planschbecken. Sprungbretter und Sprungtürme gibt es nicht.