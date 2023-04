Neu in Bremen: Das Universum der Kaffeebohne

Von: Jörg Esser

Teilen

Offline und live an der Kaffeebar im „Coffee Hub“: Vivien Paul (v.l.), Vanessa Gartelmann, Moritz Puschmann, Brand-Managerin Jacquelina Ilievski und Barista Samira Kleen. © Esser

„Aromatico“ ist seit einigen Jahren mit seinem Onlineshop im Markt aktiv. Jetzt hat das Bremer Unternehmen einen „Coffee Hub“ im ehemaligen Eduscho-Hochregallager eröffnet.

Bremen – Die digitale Welt des Kaffee-Onlineshops „Aromatico“ wird jetzt offline erlebbar. Im neu eröffneten „Coffee Hub“ im ehemaligen Eduscho-Hochregallager in der Überseestadt hat das noch junge Bremer Unternehmen einen Ort geschaffen, „in dem das große Universum der kleinen Kaffeebohne immer wieder neu entdeckt werden kann“.

Klingt spannend. Ist es auch. Kaffee ist eben ein wunderbares Heißgetränk. Und im „Coffee Hub“ wird ganz viel Kaffeeliebe spürbar. Im wöchentlichen Wechsel servieren „Hub“-Leiterin Vivien Paul sowie Barista Samira Kleen und Kollegen jeweils fünf Sorten – frisch aus der Mühle. Ein „Klassiker“ ist dabei, ein entkoffeinierter sowie fruchtige und schokoladige Sorten. Sich durchzuprobieren, lohnt sich. Kuchen vor allem von bremischen Bäckereien, selbstgebackene Panini und im täglichen Wechsel jeweils zwei Suppen (einmal vegan, einmal mit Fleisch) sowie Kaltgetränke runden das Angebot in „stilvoller Atmosphäre“ ab.

„Explore Coffee“ ist in der Kaffeebar zu lesen. „Wir wollen mit unseren Gästen auf eine Entdeckungsreise durch die Kaffeewelt gehen“, sagt Geschäftsführerin Vanessa Gartelmann. Ihr Kollege Moritz Puschmann sieht den Hub als „Knotenpunkt“ zwischen Online-Handel und Offline-Kaffeegenuss.

„Knotenpunkt“ zwischen Handel und Kaffeegenuss

Der „Coffee Hub“ ist eben mehr als ein Café. Er ist zugleich ein Shop mit einem „wahnsinnig großen Portfolio“, sagt Puschmann. So stehen an einer Stellwand im Showroom diverse Sorten Kaffee und Espresso quasi in der Auslage. Premium-Sorten vor allem aus Italien, aber auch aus Österreich, der Schweiz und eben aus Deutschland. Mit Melitta, Jacobs und der Union-Rösterei ist die Kaffeehauptstadt Bremen vertreten. „De Koffiemann“ aus Lilienthal lässt sich auch noch zu den lokalen Größen zählen.

„Wir sind Trüffelschweine“, sagt Gartelmann. „Wir suchen Perlen“, ergänzt Puschmann. „Wir versuchen, in Italien, Frankreich oder Spanien interessante Röstereien zu entdecken, vor allem solche mit langer Familientradition.“ Qualität hat ihren Preis. Die derzeit teuerste Sorte ist ein „Jamaica Blue Mountain“. Ein Kilo ganze Bohnen kostet laut Puschmann rund 149 Euro.

Ein Kilo ganze Bohnen für 149 Euro

Zurück in den Hub, in den Showroom. Hier sind Siebträgermaschinen, Kaffeemühlen, Filterkaffeemaschinen, Kaffeevollautomaten, Espressokocher, Kaffeebereiter und Milchaufschäumer ausgestellt. Und der geneigte Kunde erhält auf Wunsch eine ausführliche Beratung.

„Aromatico“ hat seinen „Coffee Hub“ am Firmenstandort im ehemaligen Eduscho-Hochregallager in der Überseestadt eröffnet. © Esser

Im Onlineshop finden sich laut Puschmann mehr als 2 800 Artikel von 140 Produzenten rund um Kaffee, Kaffeemaschinen und Zubehör. 95 Prozent davon seien auf Lager, damit quasi sofort lieferbar und eben auch offline erhältlich. Das „Aromatico“-Lager ist rund 3 000 Quadratmeter groß und liegt direkt hinter dem Hub eben im ehemaligen Eduscho-Hochregallager. Dort sind auch die Büros und Konferenzräume untergebracht. Unter anderem dient ein alter Lastenfahrstuhl als Besprechungsraum. Zeitlos stilvolle Nachnutzung eben. Übrigens: Täglich werden aus dem Onlineshop mehrere hundert Pakete in die weite Welt verschickt.

Im Angebot hat das Bremer Unternehmen zudem einen Wartungs- und Reparaturservice für Siebträgermaschinen und Kaffeemühlen. Thematische Kaffeeschulungen und Kaffeeseminare sind im Hub geplant, auch internationale Barista-Meisterschaften.

Informationen zu jeder Rösterei

Auf der Homepage gibt es schließlich zu jeder Rösterei umfangreiche Informationen. „Das ist wichtig und spannend, und das wollen wir unseren Kunden vermitteln“, sagt Puschmann.

Der „Coffee-Hub“ mit der Adresse Löwenhof 9 ist derzeit montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Autoparkplätze sind reichlich vorhanden.

„Aromatico“ wurde 2002 im niederbayerischen Mainburg gegründet. 2015 verlegte das Unternehmen seinen Sitz nach Bremen und ist seitdem eine 100-Prozent-Tochter der „Coffein Compagnie“. Das Unternehmen beschäftigt rund 60 Mitarbeiter.