Das sichtbare Verbrechen: Bremer Focke-Museum zeigt Ausstellung über Zwangsarbeit

Von: Thomas Kuzaj

Orte und Menschen: Blick in die Ausstellung zum Thema Zwangsarbeit, die das Focke-Museum bis zum 30. Juni im „Stadtlabor“ zeigt. © Kuzaj

Bremen – In der Stadt, in der Firma, auf dem Bauernhof. Durch die Präsenz im Alltagsleben war Zwangsarbeit eines der sichtbarsten Verbrechen im Nationalsozialismus. Ein Lager zum Beispiel lag im Fedelhören – unübersehbar mitten im Wohnquartier zwischen Ostertor, Wallanlagen und Altstadt. Nach dem Krieg aber wurde lange Zeit kaum davon gesprochen, Zwangsarbeit verschwand aus dem öffentlichen Bewusstsein. Unter dem Titel „Verschleppt. Versklavt. Vergessen?“ widmet sich das Schwachhauser Focke-Museum dem Thema nun auf sehr eindrückliche Weise mit einer Ausstellung im „Stadtlabor“.

Sie ist ab Sonnabend, 21. Januar, bis zum 30. Juni zu sehen und nimmt die Kriegsjahre 1939 bis 1945 in den Fokus; sie verbindet dabei Schauplätze und Biografien. Gerade dieser Kunstgriff ist es, der Nähe schafft. Unter den acht hier präsentierten Einsatzorten von Zwangsarbeitern sind beispielsweise die Francke-Werke am Rand der Neustadt, die sich im Zweiten Weltkrieg um Rüstungsaufträge bemühten und ab 1941 Zwangsarbeiter aus Frankreich, Holland, Belgien und Polen beschäftigten, die in einem Lager hinter dem „Storchennest“ an der Ochtum untergebracht waren. Die Werke setzten außerdem sowjetische Kriegsgefangene ein, die in einem Lager an der Ochtum (Ecke Duckwitzstraße) untergebracht wurden. Zwangsarbeit, Unterernährung, mangelnde medizinische Versorgung – viele der Gefangenen starben; sie wurden unter anderem an der Reitbrake in Oslebshausen begraben.

Erkenntnisse und Funde der jüngsten archäologischen Untersuchung des ehemaligen Friedhofs sowjetischer Kriegsgefangener an der Reitbrake sind in die Ausstellung eingeflossen. Ein Beispiel ist eine Erkennungsmarke mit der Nummer 38736. Über eine russische Datenbank (OBD-Memorial) ließ sie sich dem 1901 in der östlichen Ukraine geborenen Anton Pawetkin zuordnen, ab April 1944 Zwangsarbeiter bei Borgward in Sebaldsbrück. Er kam dort am 26. September 1944 bei einem Angriff mit Sprengbomben ums Leben.

55.000 Zwangsarbeiter am Rüstungsstandort Bremen

Werften, Häfen und Industrie machten Bremen und Bremerhaven zu bedeutenden Rüstungsstandorten des NS-Staats. Etwa 55.000 Zwangsarbeiter – Männer und Frauen – mussten hier arbeiten. In den Häfen und auf den Werften etwa, unter anderem für den U-Boot-Bau. Hinzu kamen die Fahrzeug-, Luftfahrt- und Stahlindustrie, die Reichsbahn sowie etliche städtische und private Betriebe, ebenso Bauernhöfe. Vor allem KZ-Häftlinge wurden auch zur lebensgefährlichen Trümmerbeseitigung gezwungen. Deutlich wird in de Ausstellung unter anderem, dass Borgward mit Beginn des Zweiten Weltkriegs beinahe ausschließlich für die Wehrmacht produzierte – neben Zugmaschinen auch Kleinpanzer, Hüllen für Bomben und Torpedos. Das Werk beschäftigte die meisten Zwangsarbeiter, unter ihnen Kriegsgefangene, „Fremdarbeiter“ und KZ-Häftlinge.

Zwangsarbeiter der Bremer Wollkämmerei. © Staatsarchiv Bremen

Ein wegen seiner in jeder Hinsicht monströsen Ausmaße bekanntes Beispiel ist der Bau des Bunkers „Valentin“ in Farge. Tausende von Zwangsarbeitern aus ganz Europa wurden in den Jahren 1943 bis 1945 eingesetzt, um die U-Boot-Werft im Bremer Norden zu bauen – Zivilarbeiter, Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge. „Mehr als .600 von ihnen starben während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen“, heißt es heute auf der Website des Denkorts Bunker „Valentin“.

Engagierte Bremer arbeiten die Geschichte der Zwangsarbeit auf

Die Riesen-Ruine wurde zu einem Ansichtskartenmotiv – als handele es sich um ein harmloses Kuriosum. Sorg- und Gedankenlosigkeit dieser Art ist ein Beispiel für eine zentrale Frage der Ausstellung im „Stadtlabor“: Wie konnte das Verbrechen der Zwangsarbeit so in Vergessenheit geraten? Gegen Ende der 70er Jahre beginnen engagierte Bremer damit, sich des Themas anzunehmen, gegen die Verdrängung anzuarbeiten: Initiativen bilden sich, die zum Thema Zwangsarbeit recherchieren, in Archiven nach Dokumenten suchen, Kontakt zu Überlebenden und Angehörigen früherer Lagerinsassen aufnehmen. In diese Zeitströmung fällt auch die Einweihung eines Mahnmals für die Opfer des Farger Bunkerbaus im September 1983.

Die Ausstellung (kuratiert von Dr. Jan Werquet, Stadthistoriker am Focke-Museum, und Dr. Ulrike Huhn, Osteuropa-Historikerin an der Universität Göttingen) würdigt, verbindet und sichert die Arbeit der privaten Initiativen; sie führt all das gesammelte Wissen strukturiert mit der Wissenschaft zusammen. Werquet kündigte am Freitag an, in der neuen Dauerausstellung zur Geschichte Bremens – zu sehen ab 2026 im dann umgebauten Focke-Museum – Themen wie Erinnerungskultur und NS-Zeit „viel stärker in den Fokus“ zu nehmen. Die mit etlichen Kooperationspartnern entwickelte Ausstellung im „Stadtlabor“ des Hauses ist ein sehr starker Auftakt.