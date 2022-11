Das Schicksal der Familie Frank und ein Kunstprojekt im Bremer Focke-Museum

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Bäume als Symbol von Ent- und Verwurzelung: „Laurel Canyon“, 1952 von Julius Frank fotografiert. © Frank/Focke-Museum

Bremen – Es begann mit einer zwei Kubikmeter fassenden Seekiste, die im Herbst 2020 im Bremer Focke-Museum ankam, abgeschickt aus Amerika. Ihr Inhalt: der umfangreiche Nachlass der Lilienthaler Fotografendynastie Frank, ein wahrer Foto-Schatz. Dr. Karin Walter, Fotohistorikerin und Kuratorin, hat jetzt eine Ausstellung daraus gemacht. Parallel dazu zeigt das Schwachhauser Museum unter dem Titel „Memories“ (Erinnerungen) Arbeiten des Bremer Fotokünstlers Olaf Schlote. Das Zusammenwirken der beiden Ausstellungen ist spektakulär.

Die jahrzehntelange Geschichte des Ateliers Frank, sie endete abrupt – und wurde anschließend vergessen. Begonnen hatte sie 1872, kurze Zeit nach der Reichsgründung also. Der Gründer des Fotoateliers, Julius Frank sr. (1845 bis 1906), arbeitete vor allem als Porträtfotograf; er fotografiert auch den späteren Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen mit seiner Frau Helene kurz nach deren Hochzeit. Franks Sohn Henry Frank (1879 bis 1931) wusste die aufkommende Begeisterung der Städter für das ländliche Umland zu nutzen, so produzierte er unter anderem Postkarten mit Motiven aus dem Teufelsmoor.

Nach dem frühen Tod des Vaters übernimmt Sohn Julius Frank (1907 bis 1959) das Atelier. Er inszeniert seine Motive nicht so wie der Vater, er hat eine Gabe für Beobachtungen – und ist ein Meister des Lichts, dessen wirkungsvoller Einsatz seinen Fotografien eine zuweilen bühnenbildartige Tiefe verleiht, nicht zuletzt bei den Naturaufnahmen.

1.000 Fotos, Negative und Dias in der Seekiste

Bei – aus konservatorischen Gründen – gedämpftem Licht zeigt das Focke-Museum 110 Fotografien, darunter sehr viele sorgsam ausgewählte „vintage prints“, Originalabzüge von Hand des Fotografen also. Der Fundus war groß, neben insgesamt etwa 1.000 Originalabzügen, Negativen und Dias fanden sich zudem etliche private Familienunterlagen in der Seekiste. Und so erzählt Kuratorin Walter mit der Ausstellung auch die Geschichte eines Familienschicksals.

Blick in die Frank-Ausstellung. © Focke-Museum/Martin Luther

Der Ausstellungstitel – „Eine jüdische Fotografenfamilie zwischen Deutschland und Amerika“ – lässt dies anklingen. In den 30er Jahren sieht Julius Frank sich zunehmenden Anfeindungen ausgesetzt. Der Boykott jüdischer Geschäfte trifft ihn. Der begeisterte Turner darf 1935 nicht mehr beim Weihnachtsschauturnen mitmachen. 1936 verkauft Julius Frank sein Lilienthaler Atelier und Geschäft unter Zeitdruck und unter Wert an den Bremer Kollegen Fritz Hahn. Frank flüchtet aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Amerika. Drei Kameras hat er im Gepäck, auch sein Turnhemd nimmt er mit ins Exil. Jetzt ist es in der Ausstellung zu sehen. 1937 holt Frank seine Freundin (und spätere Frau) und seine Mutter zu sich in die USA. Hier beginnt er ein zweites Mal eine Karriere als Fotograf. Statt der Birken im Teufelsmoor setzt er nun Eukalyptusbäume in Szene, die Natur bleibt eines seiner Sujets – gerade Bäume mit der ihnen innewohnenden Symbolik von Entwurzeltsein und Verwurzelung. Bilder zur Lebensgeschichte.

„Master of Photography“ in der neuen Heimat USA

Mode, Werbung, moderne Architektur: Franks weitere Themen in den USA. Es gelingt ihm, sich durchzusetzen in der neuen Heimat. Einen Monat vor seinem tödlichen Herzinfarkt im Jahr 1959 erhält er den Titel „Master of Photography“, eine Auszeichnung, die zu jener Zeit erst 375 der etwa 25.000 Fotografen in Amerika zuteilgeworden ist.

Kuratorin Walter hofft, dass die Bremer Ausstellung zu einer Rehabilitierung des vergessenen Fotografen beiträgt – um ihm die Position zu verschaffen, „die ihm zusteht in der Fotografiegeschichte“. Mit seinem Tod endete die Dynastie, seine Kinder wählten andere Berufe. 2019 entschlossen sich Mike und Barbara Frank, den Nachlass dem Focke-Museum und dem Heimatverein Lilienthal zu überlassen.

Bremer Künstler porträtiert Überlebende des Holocaust

„Memories“: Überlebende des Holocaust. © Kuzaj

Bäume, Wurzeln, Licht – Elemente, die auch im Projekt „Memories“ des Fotokünstlers Olaf Schlote zentrale Rollen spielen. Schlote, Jahrgang 1961, ist an Erinnerungsorte des nationalsozialistischen Terrorregimes gefahren, zum Beispiel in die Gedenkstätten der Vernichtungslager Auschwitz und Majdanek. Mit seinen Fotografien will er nicht dokumentieren, er sucht die Auseinandersetzung mit dem nicht Darstellbaren. Zudem hat Schlote Überlebende des Holocaust porträtiert und zu ihrem Leben befragt. Und er zeigt Szenen aus Israel – aus Haifa, vom Meer. 70 Bilder, die assoziativ wirken, Gedankenströme auslösen, gerade im Zusammenwirken mit dem Schicksal der Franks. Eine stille, eindrucksvolle Ausstellung, die den Raum braucht, den das Museum ihr gewährt.

Die Frank-Ausstellung beginnt am Mittwoch, 9. November im Bremer Focke-Museum (Schwachhauser Heerstraße 240); „Memories“ folgt am Sonnabend, 12. November. Dauer: jeweils bis 26. Februar 2023. Zu beiden Ausstellungen liegen ausgezeichnete Bildbände vor.