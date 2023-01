„Das Opfer von Corona ist die Neugier“: Besuchs-Bilanzen der Bremer Museen

Von: Thomas Kuzaj

Bremen – „Fast wieder wie vor Corona.“ In den Jahresbilanzen vieler Museen steigen die Zahlen wieder, das Publikum kehrt zurück. Doch es lohnt sich der genaue Blick, um die Zahlen differenziert zu betrachten. Da werden dann zum Beispiel Unterschiede zwischen einzelnen Besuchergruppen sichtbar. Unsere Zeitung hat einige Bremer Museen um erste Zahlen für 2022 gebeten.

„Am Ende sind wir bei 15.500 Besuchern gelandet. Das ist besser als erwartet“, sagt Dr. Arie Hartog, Direktor am Gerhard-Marcks-Haus. Und er stellt fest: „Das Stammpublikum ist zurück.“ Aber: „Die Älteren sind weiterhin vorsichtig.“ Beide Gruppen spielen eine wichtige Rolle, weil sie – so Hartog – „aktiv“ am Museumsleben teilnehmen. Und noch etwas: die Schulen seien „wieder da“, was den Direktor des Bremer Bildhauermuseums „sehr freut“.

Also wird langsam wieder alles wie früher? Nein, eben nur fast. Denn Hartog hat noch etwas beobachtet – und er formuliert es so: „Das eigentliche Opfer von Corona ist die Neugier.“ Denn: „Viele Menschen, die vor 2019 auch mal in unser Museum gingen, haben sich in neuen Blasen eingerichtet und wir werden viel Zeit und harte Arbeit brauchen, um sie da raus zu locken. Das Problem haben nicht nur wir und es zwingt uns, die eigene Blase zu verlassen, was für Museen sowieso ganz gut ist.“

Focke-Museum weicht in die Bremer Innenstadt aus

Das Focke-Museum in Schwachhausen zählte im vergangenen Jahr 47.700 Besuche („Besuche“, nicht „Besucher“ – es kommen manche ja auch mehrmals). „Damit ist das Niveau der Vor-Corona-Zeit fast wieder erreicht“, so Sprecherin Alexandra Albrecht. 2019 – eben: vor Corona – lag die Zahl bei 50.193. Im durch Lockdowns geprägten Pandemiejahr 2021 wurden 21.174 Besuche registriert.

In einigen Wochen wird das Focke-Museum schließen – der Umbau beginnt. Das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte soll bis 2026 durch die Überdachung zweier Innenhöfe und einen Anbau (für ein Café und einen Veranstaltungsraum) räumlich erweitert werden. Die Dauerausstellung zu Bremens Geschichte wird neu erarbeitet. In der Lloyd-Passage hat das Museum unterdessen im Herbst vorigen Jahres eine Innenstadt-Dependance eröffnet, finanziert mit Mitteln aus dem „Bremen-Fonds“. In diesem Jahr soll dort die erfolgreiche Ausstellung „Lebenswege – Hayat Yollari“ zur türkischen Arbeitsmigration noch einmal in einer kleineren Form zu sehen sein.

Kunsthalle Bremen: „Zuspruch wieder sehr positiv“

Die Kunsthalle, so Stefanie Kremer aus dem Team für Öffentlichkeitsarbeit, hat 2022 etwa 90.000 Besuche gezählt. Zum Vergleich: 2021 waren es etwa 60.000, im Jahr 2020 sind es 86.000 gewesen. 2022 lief es so: „ Wir haben im Januar und Februar eine große Zurückhaltung aufgrund der Infektionsrisiken festgestellt. Ab Frühjahr entwickelt sich der Zuspruch dann wieder sehr positiv.“ Zudem ist die Bremer Kunsthalle auf Social-Media-Kanälen sehr aktiv, hier laufen auch viele (Mitmach-)Aktionen, Partizipation ist angesagt. „In absoluten Zahlen ist Instagram der am stärksten gewachsene Kanal, prozentual ist unser jüngster Kanal Tiktok der am stärksten gewachsene“, so die Sprecherin weiter.

Im Übersee-Museum waren im Pandemiejahr 2021 mit seinen Schließungen und Einschränkungen 47.000 Besuche verzeichnet worden. 2022 ist diese Zahl nun auf 83.426 gestiegen, so Sprecherin Vanessa Roolfing. In früheren Jahren galten im Bremer Übersee-Museum durchschnittlich gut 100.000 als normal.

In der Natur-Erlebniswelt Botanika im Rhododendronpark wird noch gezählt. „Die Besucherzahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 haben wir 2022 wahrscheinlich nicht erreichen können“, so Sprecherin Sylvia Schuchardt. „Aber wir sind auf einem guten Weg und blicken zuversichtlich auf das Jahr 2023.“

Das Overbeck-Museum in Vegesack hatte 2021 genau 3 100 Besuche gezählt. Schon 2020 war die Zahl pandemiebedingt auf 4.400 gesunken. 2019 hatte das Haus noch mehr als 10.000 Museumsbesuche registriert. Davon ist man noch entfernt, aber auch hier steigen die Zahlen wieder. Direktorin Dr. Katja Pourshirazi nennt für 2022 die Zahl 6.300 – darunter waren „1.600 Kinder und Jugendliche“.