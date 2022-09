Bremen: Neun Jahre Haft für 34-Jährigen

Von: Ralf Sussek

Teilen

Neun Jahre Haft: Der 34-jährige Angeklagte (hier mit Anwältin Marielle Schmöe) muss hinter Gitter. © Sussek

Neun Jahre Haft: So lautet das Urteil gegen einen 34-Jährigen, der laut Gericht einen Taxifahrer mit Schnitten und Stichen an Hals, Thorax und Extremitäten schwer verletzt hat.

Bremen – Es war ein Geschehen mit massiven Verletzungen des Opfers. Verletzungen, die einen Taxifahrer das Leben hätten kosten können, wenn nicht Zeuginnen beherzt Hilfe geleistet hätten. Der Fahrgast, Ivo K., wurde gestern von den Richtern der 21. Großen Strafkammer am Bremer Landgericht unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt.

Damit entsprach das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Strafe von nicht mehr als fünf Jahren gefordert. „Wir haben keinen Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten“, sagte der Vorsitzende in der Urteilsbegründung am Freitag. So wurden zwei Handys des Verdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts gefunden, darauf Fotos von ihm; bei einem war er der Anschlussinhaber. Eines der Telefone war am Nachmittag in einer Funkzelle in Bremerhaven eingeloggt, seinem Wohnort.

Der heute 34-Jährige war am 28. Januar dieses Jahres von dort nach Bremen gefahren, hatte sich über mehrere Stunden rund um den Hauptbahnhof aufgehalten. Videobilder zeigen ihn, wie er mit einer Aldi-Tüte in das Taxi des Opfers steigt. Diese Tüte und weitere Gegenstände wurden später in dem Wagen gefunden. Der Lette verletzte den Taxifahrer (47) mit Schnitten und Stichen an Hals, Thorax und Extremitäten schwer; ob der Mann jemals wieder komplett hergestellt wird, ist zweifelhaft.

Täter ließ Opfer auf der Straße liegen

Ivo K. ließ den Mann liegen und fuhr mit dem Taxi davon, baute in der Autobahnabfahrt Sebaldsbrück der A 27 einen Unfall und flüchtete zu Fuß weiter. Über die Telefone wurde er ermittelt, auf zurückgelassenen Gegenständen und auf der Aufprallfläche des Airbags fanden sich seine DNA-Spuren.

„Was wir nicht erhellen konnten, ist die Frage: ,Warum?“, sagte der Vorsitzende in seiner Begründung. Das Motiv – meist erster Anknüpfungspunkt für die Bewertung einer Tat als Totschlag oder Mord – „blieb im Dunkeln“, so die Vertreterin der Nebenklage. Durch den überraschenden Angriff hat Ivo K. jedoch das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Auch keinen Zweifel hegte das Gericht beim sogenannten bedingten Vorsatz, also dass K. den Tod des Taxifahrers billigend in Kauf nahm. „Derartige Schnitte und Stiche kann man schlicht und ergreifend nicht dosieren“, sagte der Vorsitzende, „das ist ein dynamisches Geschehen.“

Allein die Tatsache, dass sein Opfer letztlich nicht starb, bewahrte den Angeklagten vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Für den Mordversuch beträgt der geminderte Strafrahmen drei bis 15 Jahre, letztlich positionierte das Gericht die Tat genau in der Mitte. Für eine weitere Minderung wegen Alkohol- oder Drogeneinflusses während der Tat sahen die Richter keinen Anlass. Sie entsprachen damit der Einschätzung der Sachverständigen, die keine Einschränkung der Steuerungsfähigkeit gesehen hatte.

Mordmotiv bleibt im Dunkeln

„So richtig viel war es nicht, was für den Angeklagten sprach“, sagte der Vorsitzende im Rahmen der Strafzumessung. Immerhin war Ivo K. schon in Lettland wegen eines Diebstahls mit Gewalt zu mehr als acht Jahren Haft verurteilt worden. Rechtsanwältin Marielle Schmöe hatte in ihrem Plädoyer die Tat als Folge eines Missverständnisses geschildert und die schwierige Situation des Angeklagten durch Kündigung, soziale Isolation und Drogenkonsum angeführt: „Es ging ihm nicht ganz so gut.“

Neben dem Mordversuch wurde Ivo K. auch noch für die Unfallflucht verurteilt. Die Folge: Der Entzug der Fahrerlaubnis für drei Jahre. Diese formaljuristisch zutreffend verhängte Maßnahme dürfte das geringste Problem für Ivo K. sein. Der Angeklagte hat nun eine Woche Zeit, gegen das Urteil Revision einzulegen.