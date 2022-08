Rassismus-Debatte in Bremen: Gemüse bleibt in der Küche

Von: Ralf Sussek

Im Gespräch: Autorin Canan Topçu und Oguzhan Yazici im Atlantic-Hotel Universum. © Sussek

Der Rassismusvorwurf wird häufig geradezu inflationär verwendet. Die Autorin Canan Topçu sagt: „Nicht jede persönliche Animosität ist Rassismus.“

Bremen – Der Rassismusvorwurf wird immer häufiger gemacht – insbesondere Weißen. Wobei „weiß“ hier nicht nur für die Hautfarbe steht, sondern auch für die „dominante und privilegierte Position innerhalb des Machtverhältnisses ,Rassismus‘“, wie es in einem Beitrag Tarik Tesfus in der „Vogue“ heißt. Also ist (Achtung, unerwünschtes Wort!) Schwarz Synonym für die benachteiligten, die rassistisch verletzbaren Menschen.

Dieser Definition zufolge gibt es keinen Rassismus gegen Weiße. Was man auch anders sehen kann. So wie die Autorin Canan Topçu, die am Dienstagabend bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zu Gast war. Antisemitismus mit der Judenverfolgung im Dritten Reich sei eines mehrerer Gegenbeispiele, sagte sie.

„Über die inflationäre Verwendung des Rassismusvorwurfs“ ist Titel der Veranstaltung im Atlantic-Hotel am Universum. Topçus Buch „Nicht mein Antirassismus. Warum wir einander zuhören sollten, statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten. Eine Ermutigung“ hat zu dieser Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung geführt. Nicht erst seit dem Erscheinen sieht sich Topçu der Kritik von Antirassismus-Aktivisten ausgesetzt. Sie gilt, wie sie selbst sagte, als „weißgewaschen“ und wird als „Token“ bezeichnet. Token? Ein Erklärungsversuch: Die Autorin wird von den Aktivisten als Quoten-Türkin gesehen, die im Grunde zu einer benachteiligten Gruppe gehört, aber als Feigenblatt für Rassismus fungiert.

„Wer Wörter aus dem Sprachgebrauch tilgt, ändert nicht die Gedanken“

Die Herabsetzung derjenigen, die eine andere Meinung vertritt – das ist kein Spezifikum der Rassismus-Debatte, sondern zunehmender Trend in der modernen Gesellschaft. Corona, Ukraine und Klimaschutz sind nur einige Beispiele. Dieser Entwicklung („meine Meinung ist die einzig wahre“) entgegenzutreten, in diesem Sinne ist auch der Titel des Buches zu verstehen. Topçu ist klar gegen Rassismus, aber nicht alles, was gesagt oder getan wird, sei gleich rassistisch. Topçu wandte sich auch gegen eine „Sprachpolizei“: „Wer Wörter aus dem Sprachgebrauch tilgt, ändert nicht die Gedanken.“ Die Literaturwissenschaftlerin ist daher auch dagegen, die (historische) Literatur dem aktuellen Sprachgebrauch anzupassen. Kommt es bei der Wertung einer Äußerung als rassistisch nun auf den Sender („das habe ich nicht so gemeint“) oder auf den Empfänger an? Wie unterscheide ich zwischen Rassismus, Diskriminierung und rassistischer Diskriminierung? Ist die Bezeichnung „Kartoffel“ für Herkunftsdeutsche eine rassistische Beleidigung? Und wenn nein, warum sind „Spaghetti“ oder „Kümmeltürke“ eine? Fragen über Fragen, die in der Kürze der Zeit nicht zu beantworten waren. Topçus Vorschlag: „Gemüse und Gewürze bleiben in der Küche.“ Sprich: Diese Bezeichnungen haben in der Kommunikation nichts zu suchen. Gleichzeitig appellierte sie an die Zuhörer, alte Gepflogenheiten und pauschale Urteile zu überprüfen: „Wir sind in der Lage, bis ins hohe Alter unsere Schubladen aufzuräumen.“

Die 56-Jährige plädierte in einem kurzen Podiumsgespräch mit dem CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Oguzhan Yazici dafür, genauer zu differenzieren: „Nicht jede persönliche Animosität ist Rassismus.“ Sie wünschte sich für viele Berufsgruppen, insbesondere für Lehrer, Erzieher und Polizeibeamte, „Räume für Reflexion“, also einen Ort und die Zeit, das eigene Denken und Handeln zu überprüfen, nicht etwa, weil sie es besonders nötig hätten, sondern, weil sie in wichtigen, sensiblen Bereichen arbeiten. Dem „Traum vom Happy Land“ erteilte sie eine Absage: „Wir werden Rassismus nicht aus der Welt schaffen.“ Einen Tipp für ein angemessenes Miteinander hatte Topçu doch: „Jeder hat das Recht, anständig behandelt zu werden“, sagte sie.