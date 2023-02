Gedenkrituale in Bremen: „Das Erinnern ist kein Selbstläufer“

Von: Jörg Esser

Teilen

Thomas Köcher ist seit August 2013 Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Bremen. © Esser

Die Zeitzeugen aus der NS-Zeit sind quasi weggestorben. Die Erinnerungsarbeit ist im Wandel, sagt Thomas Köcher, Direktor der Bremer Landeszentrale für politische BIldung.

Bremen – Am 27. Januar 1945, also vor mittlerweile mehr als 78 Jahren, wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz durch die Rote Armee befreit. Der 27. Januar ist als Holocaust-Gedenktag fest verankert. In Bremen gibt es ein umfangreiches Erinnerungsprogramm mit rund 60 Veranstaltungen bis in den April hinein, das von der Landeszentrale für politische Bildung organisiert wird.

Am Dienstag, 7. März, spricht Dr. Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale, um 19 Uhr im „Falstaff“ (Schulstraße 26) über „Erinnerungskultur in Bremen: Wo stehen wir, wo wollen wir hin?“ Im Interview mit unserer Redaktion spricht der 52-Jährige über die sich wandelnde Erinnerungsarbeit, Rituale und Weichenstellungen.

Herr Köcher, „Erinnern darf nicht aufhören“, hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas bei der jüngsten Gedenkstunde im Bundestag gesagt. Doch die Zeitzeugen sterben weg. Befürchten Sie, dass das Erinnern an die NS-Vergangenheit aufhört?

Ja, ich befürchte das. Die Zeitzeugen sind weggestorben. Es gibt kaum noch welche. Wir beschäftigten uns jetzt mit der vierten Generation der Holocaust-Überlebenden. Die Erinnerungskultur ist im Wandel. Es ist wichtig, sich weiter zu erinnern, sonst ist die Erinnerung dem Verfall preisgegeben. Jetzt geht es darum, die in Bremen zivilgesellschaftlich geprägte Erinnerungskultur mit den vielen Initiativen und Projekten wie den „Stolpersteinen“ oder der „Spurensuche“ auf die nächste Generation zu übertragen. Erinnerungsarbeit muss zudem neu gestaltet, muss digitalisiert werden. Und es ist wichtig, das Erinnern an aktuelle politische Themen zu koppeln. Erinnerungsarbeit ist kein Selbstläufer.

Nimmt das Interesse an der NS-Geschichte ab?

Nein, unsere Veranstaltungen sind immer voll. Analoge Vorträge sind allerdings ein Auslaufmodell. Wir müssen junge Zielgruppen gewinnen und für sie vor allem digitale Formate entwickeln. Die junge Generation will nicht nur konsumieren, sondern partizipieren. Alles wird in den sozialen Medien kommentiert. Doch das kann auch positive Folgen haben. Eine Plattform fürs Gedenken ist denkbar.

Sind Gedenktage mehr als nur Rituale?

Rituale sind wichtig, wenn sie einen gesellschaftspolitischen Mehrwert erzeugen. Einfach nur Kränze abzulegen, bringt nichts. Uns ist es in Bremen gelungen, am Holocaust-Gedenktag (27. Januar) immer wieder eine andere Opfergruppe in den Mittelpunkt zu stellen – Sinti und Roma, sogenannte Asoziale, Deserteure. Das hat neue Diskussionen ausgelöst und viele Menschen für das aktuelle Schicksal dieser Gruppen dauerhaft sensibilisiert. In diesem Jahr haben wir den Vernichtungskrieg im Osten thematisiert und damit auch Orte, die jetzt wieder zu Kriegsschauplätzen geworden sind.

Bremer Gedenkstätten

Bremen hat den Denkort Bunker „Valentin“ , bekommt ein Arisierungs-Mahnmal an der Weser. Braucht die Stadt noch mehr Gedenkstätten, beispielsweise auf dem „Russenfriedhof“ an der Reitbrake?

Das ist ganz schwer zu beantworten. Der U-Boot-Bunker „Valentin“ in Farge ist ein authentischer Ort. Ein Ort der Geschichte. Hier sind mindestens 1 700 Zwangsarbeiter zu Tode gekommen. Das geplante Mahnmal am Fluss steht für einen Aspekt historischer Vergangenheit, sensibilisiert für das Thema Arisierung und die Beteiligung bremischer Unternehmen, Behörden und einfacher Menschen bei der Beraubung jüdischer Mitbürger. Die Reitbrake ist ein Gräberfeld, hier sind Kriegsgefangene verscharrt worden. Aber die Reitbrake ist kein Ort, an dem adäquat etwas gelernt werden oder erinnert werden kann. Was fehlt, ist vielmehr eine Vernetzung verschiedener Orte im Bremer Westen zum Thema Zwangsarbeit – Kriegsgefangenenlager, historische Baracken. Es geht nicht darum, so viele Gedenkstätten wie möglich zu haben, sondern darum, authentische Orte, die was erzählen können oder an denen man was erzählen kann.

Andere Bundesländer haben Gedenkstätten-Stiftungen, um das Erinnern weiterzuentwickeln. Aus Kreisen der Bremer Linken kommt die Forderung, so eine Stiftung auch in Bremen zu installieren...

Jedes Bundesland hat seine eigene Erinnerungslandschaft und Verantwortlichkeit. Die Bremer Konstellation mit der Landeszentrale für politische Bildung und den vielen Initiativen und Vereinen ist stärker in der Gesellschaft verankert. Was kann eine Stiftung, was wir nicht können? Aber eine Diskussion darüber rückt die Frage nach den finanziellen und personellen Herausforderungen der Zukunft in den Fokus. Es geht darum, welche Ressourcen wir brauchen, um eine digitale Erinnerungslandschaft aufzubauen, um Projekte wie die „Stolpersteine“, von denen in Bremen mehr als 800 verlegt worden sind, um den Denkort Bunker „Valentin“ und weitere Projekte abzusichern. Noch stehen wir in Bremen ganz gut da mit einer vielfältigen Erinnerungslandschaft, einer lebendigen Erinnerungskultur und einer breiten gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz für die Erinnerungsarbeit. Doch wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen.