Das Dom-Museum erinnert an den Bremer „Musikpapst“ Carl Reinthaler

Von: Thomas Kuzaj

Der Bremer Musikdirektor und Brahms-Freund Carl Reinthaler auf einem Gemälde aus dem Jahr 1853. Das Werk des Malers Heinrich Hollpein gehört der Bremer Kunsthalle und ist gegenwärtig im Dom-Museum zu sehen. © Kuzaj

Bremen – Im Bremer Dom-Museum wird jetzt ein Papst geehrt. Gemeint ist der städtische Musikdirektor und Brahms-Freund Carl Reinthaler, der vor 200 Jahren geboren wurde und im 19. Jahrhundert als Bremer „Musikpapst“ galt. Als er 1896 starb, hieß es in den Nachrufen: „Er war der bedeutendste Komponist, den Bremen jemals unter seinen Bürgern gezählt hat.“ Der Musikwissenschaftler Dr. Christian Kämpf sagt: „Das gilt bis heute.“

Kämpf hat die Reinthaler-Ausstellung kuratiert; sie dauert bis zum 8. Januar und wird von der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung gefördert. Der Komponist war 1822 in Erfurt geboren worden. Sein musikalischer Weg führte in an die Weser, wo er Wirkungsmacht entfaltete: Er gab den Ton an im Musikleben der Hansestadt. „Auf musikalischem Gebiet führte im deutschen Nordwesten oft kein Weg an ihm vorbei“, so klingt es in der Ausstellung.

Reinthaler wirkte als städtischer Musikdirektor, als Dirigent der „Bremer Privatconcerte“ und der „Sing-Akademie“, zudem als Domorganist und Leiter des Domchores sowie der Liedertafel. Im ganzen Land trat er als Festdirigent und Ehrengast auf Sängertreffen und Musikfesten auf, obendrein übernahm er Ämter und Funktionen „in kulturellen Vereinen, Komitees und Ausschüssen“.

Privatvorstellung für König Ludwig II. von Bayern

Reinthaler-Werke auf CD? Gibt es – zum Beispiel eine Liedersammlung und Opernaufnahmen. © Kuzaj

Gleichwohl fand er auch noch Zeit, eigene Werke zu komponieren. Reinthalers Kompositionen erschienen bei renommierten Musikverlagen. „Als Komponist von preisgekrönten Opern, großen Chorwerken mit Orchester, Sinfonien, Klavierliedern und vielem anderen mehr wurde er von Musikerkollegen wie Johannes Brahms, Max Bruch, Carl Reinecke oder Ferdinand Hiller hochgeschätzt“, heißt es. Brahms‘ Werk „Ein deutsches Requiem“ brachte Reinthaler 1868 im Dom zur Uraufführung. Die Werke des Bremer Musikdirektors wiederum wurden europaweit aufgeführt, sogar als Privatvorstellung für König Ludwig II. von Bayern. Für seine Verdienste wurde Reinthaler schließlich Mitglied der Preußischen Akademie der Künste und erhielt gegen Ende seines Lebens – genauer: anno 1888 – den Professorentitel.

Die Ausstellung im Dom-Museum zeichnet Reinthalers Lebensweg in Wort und Bild nach; natürlich gibt es auch Hörbeispiele. Ein Lied mit Schiller-Text zum Beispiel. Und Opernauszüge. Die Präsentation vereint insgesamt knapp 50 Exponate, darunter auch verschollen geglaubte Originalwerke des Komponisten, Gemälde und Grafiken, die bislang noch nicht öffentlich gezeigt worden sind – sowie Dirigentenstäbe und eine Reinthaler-Büste aus den Beständen des Doms. Die Büste ist eine Arbeit des Bremer Bildhauers Diedrich Samuel Kropp (1824 bis 1913), von dem unter anderem Eckfiguren römischer Krieger an der Rathaus-Balustrade stammen sowie Figuren am Bacchusfass im Bremer Ratskeller.

Reinthalers „Bismarck-Hymne“ wurde 1876 uraufgeführt, in der Ausstellung liegen die Noten. © Kuzaj

Reinthaler führt evangelische Christen in Bremen wieder zusammen

Doch zurück zur Musik. Reinthaler hat auch die evangelischen Christen Bremens wieder zueinandergeführt – ein Kapitel, das die Ausstellung mit dem gegenwärtig gefeierten Jubiläum „500 Jahre Reformation in Bremen“ verbindet, so Dr. Henrike Weyh, die Leiterin des Dom-Museums. Nach 1522 war Bremen konfessionell zweigeteilt – hier die lutherische Domgemeinde, auf der anderen Seite die reformierten Gemeinden. Die Teilung spiegelte sich auch in den Gesangbüchern wider. Bis Reinthaler als Domorganist 1863 in seinem Choralbuch alle Kirchenliedmelodien versammelte, die in Bremen gesungen wurden. Das Werk bildete die Basis des ersten einheitlichen Bremer Gesangbuchs, das 1873 herauskam.

Werke von Reinthaler und Brahms sind am Sonnabend, 15. Oktober, um 19 Uhr im Dom zu hören. Es spielen die Bremer Philharmoniker, es singt der Domchor. Karten an der Abendkasse: 15, 25 und 30 Euro.