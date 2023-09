Das Bremer Übersee-Museum rückt Papua-Neuguinea in den Fokus

Von: Thomas Kuzaj

Provenienzforschung: Adam Kaminiel, Holzschnitzer aus Papua-Neuguinea, im Magazin des Bremer Übersee-Museums. © Übersee-Museum/Glenn Ricci

Bremen – Gäste aus Papua-Neuguinea sind gegenwärtig am Bremer Übersee-Museum aktiv, sie arbeiten dort im Rahmen eines Provenienzforschungsprojekts. Es geht dabei einmal mehr um die Herkunft von Sammlungsobjekten aus kolonialen Zusammenhängen und die Frage, unter welchen Umständen beispielsweise Schnitzarbeiten aus Papua-Neuguinea nach Deutschland gekommen sind. Zudem wird am Sonnabend, 16. September, der Nationalfeiertag des Pazifikstaats mit einem Kulturfest im Museum gefeiert.

Aus Papua-Neuguinea sind der Linguist Prof. Craig Alan Volker, der Holzschnitzermeister Adam Kaminiel sowie der Schnitzerlehrling Tony Lupai nach Bremen gekommen, um gemeinsam mit der Provenienzforscherin Bettina von Briskorn einige Holzschnitzereien aus der Region Neuirland zu untersuchen, die sich in der Sammlung des Übersee-Museums befinden. Das vom „Deutschen Zentrum Kulturgutverluste“ geförderte Forschungsprojekt hat im November vorigen Jahres begonnen und dauert bis Ende Oktober 2024. Es nimmt insgesamt etwa 700 ethnografische Sammlungsobjekte in den Fokus, die aus der Provinz Neuirland (New Ireland) in Papua-Neuguinea stammen. Von 1884 bis 1914 stand diese Region unter deutscher administrativer Kontrolle. Im Rahmen der Forschungsarbeiten wird untersucht, unter welchen – so der Terminus – „Erwerbungsumständen“ die Kulturgüter ins Museum kamen. Gerade die kunstvollen Schnitzarbeiten waren bei Sammlern während der Kolonialzeit sehr gefragt.

Damals gehörte Neuirland als „Neu-Mecklenburg“ zum Schutzgebiet „Deutsch-Neuguinea“. „Ziel ist es nicht nur, die Geschichte und Herkunft der Objekte besser zu verstehen, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der Vergangenheit zu leisten“, sagt eine Sprecherin. So war es von Beginn an geplant, in dem Forschungsprojekt eng mit Menschen aus Papua-Neuguinea zusammenzuarbeiten – dazu zählt nun auch der Forschungsaufenthalt von Volker, Kaminiel und Lupai in Bremen.

Bremer Kontakte nach Papua-Neuguinea via Social Media

Schnitzarbeit aus der Kolonialzeit: Tatanuamaske aus Neuirland, Papua-Neuguinea. © Übersee-Museum/Volker Beinhorn

Dabei kommen auch Kommunikationswege der digitalisierten Welt zum Einsatz, denn: „Ergänzt wird die Forschungsarbeit durch die Nutzung sozialer Medien, um Kontakte zu Menschen in New Ireland zu knüpfen. So sollen über den Aufenthalt der Gäste hinaus wertvolle Informationen zur Herkunft und Geschichte der Sammlungsstücke gewonnen werden“, wie es im Übersee-Museum weiter heißt. Früher als andere Museen hat das Bremer Haus – 1896 eröffnet und mithin eine Gründung der Kolonialzeit – damit begonnen, Provenienzforschung zu betreiben, zu fördern und mit Vertretern der Herkunftsgesellschaften auf Augenhöhe zu kooperieren.

„Mit der Provenienzforschung hat sich das Übersee-Museum eine Mammutaufgabe auferlegt“, so hat es Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, die Direktorin des Hauses, einmal formuliert. Und: „In Teilen geht es um Rückgabe; aber auch um neue Wege des Miteinanders.“ Und: „Wir stehen zwar nicht mehr am Anfang, aber diese Aufgabe wird uns die kommenden Dekaden beschäftigen und unsere Arbeit zukünftig prägen.“

Am 16. September feiert das Übersee-Museum in der Zeit von 11 bis 17 Uhr den Kulturtag „Meet the Pacific“. Um 11 Uhr beginnt eine Matinee mit Kurzfilmen über Papua-Neuguinea, die in Tok Pisin, der lokalen Kreolsprache, gezeigt werden (mit englischen Untertiteln). Ebenfalls um 11 Uhr gibt es ein Mitmachangebot für Kinder. Um 12 Uhr folgt eine Führung. Außerdem im weiteren Verlauf: Tok-Pisin-Schnellkurse mit Craig Volker und ein Schaukochen (Festtags-Eintopf „Tolai Aigir“; mit Tony Lupai). Um 14.30 Uhr spricht Direktorin Ahrndt über die neue Ozeanien-Ausstellung „unter besonderer Berücksichtigung von Papua-Neuguinea“.