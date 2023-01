Das Bremer Übersee-Museum blickt in diesem Jahr nach Asien und Amerika

Von: Thomas Kuzaj

Chinesisches Neujahrsfest: Kalligrafie beim Familientag des Übersee-Museums. © Übersee-Museum/Volker Beinhorn

Bremen – Im „Jahr des Hasen“ hat das Bremer Übersee-Museum interessante Pläne. Um den sprichwörtlichen „Amerikanischen Traum“ wird es gehen. Und der Buddhismus wird im Jahresprogramm des Hauses eine zentrale Rolle spielen. Am Anfang aber steht das Chinesische Neujahrsfest – womit wir wieder beim „Jahr des Hasen“ wären.

Das Frühlingsfest markiert in China den Beginn des neuen Jahres und wird von Menschen aus Ostasien in aller Welt gefeiert. Also auch in Bremen. Der Termin wird nach dem chinesischen Mondkalender berechnet, er fiel in diesem Jahr auf den 22. Januar. Noch während der Festtage, die in China insgesamt zwei Wochen andauern, begrüßt das Übersee-Museum das „Jahr des Hasen“ mit einem Familientag – am Sonnabend, 28. Januar, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr.

Das Museums-Team bereitet den Familientag gemeinsam mit dem Bremer Konfuzius-Institut vor. Geplant sind „spannende Führungen, lustige Erzählungen und Einblicke in die chinesische Kultur“, so Museumssprecherin Vanessa Roolfing. Bei einem Rundgang durch das Schaumagazin erklärt Dr. Michael Stiller, Leiter der Abteilung Naturkunde, den Unterschied zwischen Hase und Kaninchen.

Chinesische Spießgeige und Laternen-Lichterzauber

Zum gleichen Thema gibt es eine Museumsrallye. Im Asien-Lichthof des Museums können Besucher ihre Fertigkeiten bei Scherenschnitt und Kalligraphie ausprobieren, hinzu kommt ein Glücksrad zu den chinesischen Tierkreiszeichen. Ebenfalls im Angebot: Chinesisch-Schnupperkurse. Für musikalische Unterhaltung ist durch Konzerte auf der chinesischen Spießgeige und Laute sowie eine Einführung in die chinesische Klangtradition („Musik aus Bambus, Stein und Seide“) gesorgt. Zum Finale, so der Plan, wird der Laternen-Lichterzauber des Chinesischen Neujahrsfests nach Bremen geholt.

Der Familientag ist zugleich eine passende Einstimmung auf die geplante Sonderausstellung zum Thema Buddhismus, die ab 14. Oktober 2023 (und dann bis zum 2. April 2024) einmal mehr den Blick auf das Leben und die Kulturen in Asien richten wird.

Bremer Übersee-Museum gibt Einblicke in die Welt des Buddhismus

Buddhismus: Figur der Grünen Tara, Schutzpatronin Tibets. © Übersee-Museum/Volker Beinhorn

Der Buddhismus ist eine der großen religiösen Traditionen der Menschheit; und er genießt in der westlichen Welt eine beständige Popularität. Meditation, Achtsamkeit, Yoga – viele buddhistische Praktiken haben Einzug in unseren Alltag gefunden. Doch wie verbreitete sich der Buddhismus in der Welt? Welche Lehren, Rituale und Ausrichtungen gibt es in dieser Religion? Kann der Buddhismus neue Perspektiven zur Lösung dringlicher Probleme der Gegenwart eröffnen? Diese Fragen stehen im Zentrum der Ausstellung. Aus den insgesamt etwa 1.000 buddhistischen Objekten in der Sammlung des Übersee-Museums präsentiert die Sonderausstellung eine Auswahl von 250 Exponaten – aus Myanmar, Thailand, der Seidenstraßenregion, China, Japan und Tibet.

Zurück in die westlich geprägte Welt – in seinem Kabinett präsentiert das Übersee-Museum vom 31. März bis zum 5. November die Fotoausstellung „American Dreams – Bilder aus den USA“. Vom Tellerwäscher zum Millionär? Die in der Popkultur, Filmen und Romanen verbreitete Legende hat unser Bild von den Vereinigten Staaten mitgeprägt. Auf seinen USA-Reisen hat der Bremer Fotograf Volker Beinhorn, der auch für das Museum arbeitet, sich auf die Suche nach Spuren des sprichwörtlich gewordenen „Amerikanischen Traums“ gemacht. Menschen und Landschaften, Aufbruch und Verfall – in 60 Fotografien bringt Beinhorn ganz unterschiedliche USA-Bilder zusammen.

Noch bis zum 5. März zeigt das Haus derweil die Schau „Facettenreiche Insekten“; die große Baumwoll-Ausstellung ist noch bis zum 11. April zu sehen.