Das Bremer Focke-Museum hat eine neue Direktorin

Die neue Direktorin Anna Greve will das Focke-Museum zum Diskussionsort machen.

Bremen – Die Direktorinnenstelle im Focke-Museum (Schwachhausen) ist bremisch besetzt worden. Prof. Dr. Anna Greve heißt die neue Direktorin des Bremer Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte. Die Kunsthistorikerin (47), die 2012 in Karlsruhe habilitiert wurde, hat ihre neue Position am Montag angetreten. Die Leitung des Museums ist damit wieder komplett.

Greve ist die Nachfolgerin der Kulturwissenschaftlerin Dr. Frauke von der Haar, die im April 2008 aus Bayern als Direktorin an das Focke-Museum gekommen war. Sie hatte Anfang 2020 die Leitung des Münchner Stadtmuseums übernommen.

Greve kennt Bremens Museumslandschaft gut, sprich: aus nächster Nähe – durch ihre jahrelange Arbeit im Bremer Kulturressort nämlich. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Prof. Dr. Anna Greve eine profilierte Wissenschaftlerin und ausgewiesene Expertin für Museen für das Focke-Museum gewinnen konnten“, erklärte die Vorsitzende des Stiftungsrats, Kultur-Staatsrätin Carmen Emigholz, am Montag denn auch.

Bremer Focke-Museum soll eine „neuartige Kultureinrichtung“ werden

Greve hatte sich in einem bundesweiten Auswahlverfahren beworben und ist dann von einer überregional besetzten Findungskommission dem Stiftungsrat als neue Direktorin vorgeschlagen worden. „Der Stiftungsrat folgte dieser Empfehlung einstimmig“, so ein Sprecher des Kulturressorts am Montag.

Greve selbst formulierte den Plan, das Focke-Museum zu einer „neuartigen“ Kultureinrichtung „weiterzuentwickeln“: „Mein Ziel ist es, die Konzeptionen des Museums als Ort des historischen Gedächtnisses mit einer modernen, zeitgemäßen Interpretation eines Bürgerhauses unter einem Dach zusammenzuführen. Im Bürgersinn und auf der Grundlage einer historisch gewachsenen Sammlung zur bremischen Geschichte soll das Haus ein neuer Kultur- und Diskussionsort für die Menschen in unserem Bundesland werden.“

Bremer Focke-Museum plant Online-Projekt „100 Tage – 100 Objekte“

Es gelte, neue Sammlungspräsentationen und Veranstaltungsformate zu entwickeln und zu erproben, die die Stadtthemen konkret mit der Sammlung verbinden – bevor 2023 das Haupthaus dann zwecks Umbau geschlossen werde. Über die sozialen Medien will Greve zudem das Online-Projekt „100 Tage – 100 Objekte“ in Schwung bringen.

Die neue Direktorin des Focke-Museums studierte nach dem Abitur Kunstgeschichte und Politikwissenschaft an der Universität Osnabrück, wo sie 2002 promovierte. Anschließend wechselte Greve als Volontärin an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und arbeitete bis 2007 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Mathematisch-Physikalischen Salon und der Galerie Neue Meister in Dresden. Dann ging sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin ans Karlsruher Institut für Technologie, bevor sie 2012 nach Bremen wechselte – ins Kulturressort.

Zunächst wurde sie dort Museumsreferentin, später Leiterin des Fachreferats Museen, Staatsarchiv, Landesarchäologie, Denkmalpflege. Mit Beginn ihrer Tätigkeit im Kulturressort lehrte und forschte Anna Greve an der Bremer Uni; in diesem Jahr wurde sie zur Honorarprofessorin bestellt.