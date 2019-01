Darts-Spitzen treffen in Bremen

Zwischen Schnoor & Schlachte

+ © Weserpark Pfeilewerfen im Weserpark: Darts-Star Max Hopp ist mit von der Partie. © Weserpark

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Vom Fußball gelangweilt, vom Basketball enttäuscht, an Tanz und Tontaubenschießen kein Interesse? Nun, es gibt ja noch andere Sportarten. Darts zum Beispiel. Im Alexandra Palace von London ist dieser Tage die Darts-Weltmeisterschaft zu Ende gegangen, der holländische Darts-Star Michael van Gerwen hat sich dort zum dritten Mal den Titel gesichert. Seit nunmehr fünf Jahren führt er die Weltrangliste an. Langeweile kommt trotzdem nicht auf, um das Pfeilewerfen herum hat sich ein richtiger Darts-Kult entwickelt – und der wirkt auch in Deutschland; sogar in Bremen.