Und dann kam „Ally“

Vonda Shepard im Musicaltheater

+ Die Frau am Klavier: Vonda Shepard gibt es nicht mehr in der „Martini Bar“, aber im Musicaltheater.

Bremen - Vonda Shepard zählt zu den bekanntesten amerikanischen Singer- Songwriterinnen. Wer Vonda Shepard hört, denkt an „Ally McBeal“. Mit ihrer Rolle als Pianistin und Sängerin in der „Martini Bar“ unterhalb der Kanzlei der überdrehten Anwältin Ally McBeal hatte Shepard ihren Durchbruch. Im deutschen Fernsehen lief die US-Anwaltsserie erstmals von 1998 bis 1992 auf Vox.

Durch eine der ersten Fernsehshows, die Musik zu einem namhaften Bestandteil der Handlung machte, wurde Shepard über Nacht zum Star und verkaufte weltweit zwölf Millionen Alben. Seit Ende der 80er Jahre hat sie 16 Alben herausgebracht. Der Lohn dafür waren auch zwei Golden Globes, zwei Emmys, zwei Screen Actors’ Guild Awards und ein Billboard Award für die meisten verkauften TV-Soundtrack-Platten.

Geboren in New York City, zog Vonda Shepard als Kind mit ihrer Familie nach Los Angeles. Schon mit 14 Jahren stellte sie ihre eigenen Songs in kleinen Clubs vor. Sie spielte Keyboard und sang im Background-Chor von Musikgrößen wie Richie Lee Jones, Al Jarreau und Jackson Browne, für den sie sogar zeitweilig im Vorprogramm auftrat.

Ihr größter Hit: „Searchin‘ my soul“. Die Titelmelodie von „Ally McBeal“ entsprang Shepards zweitem, weithin unbekannten Album, das zum Start der Serie schon fünf Jahre alt war. Mit dem „Ally“-Start änderte sich alles.

Nun gibt Vonda Shepard in Deutschland wieder ein paar Konzerte. In Bremen war sie zuletzt vor knapp 15 Jahren. Nun macht die Hansestadt den Auftakt vor einigen Clubshows unter anderem in Bochum (28. April, Bahnhof Langendreer), Isernhagen (29. April, Blues Garage), Berlin (30. April, Heimathafen Neukölln) und Köln (3. Mai, Kulturkirche Köln). Am Mittwoch, 26. April, um 20 Uhr gibt Shepard ein exklusives Theaterkonzert im Bremer Musicaltheater am Richtweg – eine passende atmosphärische Verbindung auch zu alten „Ally-McBeal“-Zeiten.

Der Vorverkauf startet bei Nordwest-Ticket (und in den Geschäftsstellen dieser Zeitung) am Dienstag, 10. Januar, um 10 Uhr. Die Ticketpreise belaufen sich auf 33,70 bis 59,70 €uro.

sk