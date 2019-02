„Dancing in the rain“: Erste „Paint-Party“ in Bremen

„Das Wichtigste, das man mitbringen muss, ist Mut. Alles andere kommt von selbst“, sagt Künstlerin Bettina Rauhut. Unter ihrer Anleitung wollen etwa 20 Besucher des Cafés „Alma“ in Vegesack ein Bild malen. Am Donnerstagabend veranstaltete das Münchener Unternehmen „Artmasters“ erstmals eine „Paint-Party“ in Bremen.

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Kunst und Drinks statt Kohl und Pinkel“, so lautet ein Motto von „Artmasters“. Kreativ sein und neue Leute kennenlernen, das sollen die „Paint-Partys“ bieten. Die Münchener haben in eineinhalb Jahren schon 1 000 Veranstaltungen über die Bühne gebracht und erobern mit Bremen die 24. Stadt. Mit dem Café „Alma“ haben sie ein Lokal mit viel Kunst und Verzierung an den Wänden ausgewählt.

Das Motto an diesem Abend lautet „Dancing in the rain“. Die Vorlage: ein Bild, das ein dunkles Unwetter zeigt. Inmitten der Szenerie tanzen zwei Menschen in bunter Regenkleidung. Rauhut ermuntert die Gäste, eigene Ideen ins Bild zu bringen. Die meisten Teilnehmer kleben eine Schwarz-Weiß-Zeichnung der Tänzer hinter ihre Leinwände und lassen eine Leuchte durchscheinen, so dass sie die Figuren abpauschen können.

Martina Fiedler (55) aus Bremen ist mit dem Bleistift flink. Nach wenigen Minuten hat sie die beiden Figuren auf der Leinwand. Sie ist völlig unbedarft an den Abend gegangen. Christian (41) und Denice Weiß (39) aus Lilienthal malen erstmal den Hintergrund. Christian arbeitet im Flugzeugbau und hat Erfahrungen mit technischen Zeichnungen. Malen mit Acryl ist neu für ihn. Denice malt auch gerne zu Hause.

Künstlerin Rauhut hat Tipps zur Farbgestaltung für den dunklen Hintergrund: „Ihr könnt das Schwarz mit Blau mischen und dann noch etwas Weiß dazu. So bekommt Ihr Spannung in die dunkle Szenerie. Fiedler arbeitet inzwischen am Hintergrund und hat den Tipp beherzigt. Der dunkle Hintergrund wirkt lebendig. Ein plastisches Unwetter. „Ja. Hier sieht man es auch. Da ist Spannung drin“, sagt Rauhut zu ihr.

Bei Christian und Denice Weiß ist die Grundierung fertig. Sie gehen an die Tänzer. Denice malt gekonnt einen bunten Regenschirm. „Das macht Spaß“, sagt sie.

Jana Schneider (37) hat die Vorlage ganz frei interpretiert. Ihre Tänzer stehen in der Sonne auf einer Wiese, aber sie sind in einem dunklen Grau gehalten. „Ich wollte das Motto umkehren“, sagt sie. Ihr Bild heißt „Sommerspaß mit grauer Laune“. Lea Behschnitt aus Schwanewede hat eine zierliche Ballerina ins Unwetter gestellt, ein Bein ans andere angewinkelt. „Es ergibt einen noch größeren Kontrast, wenn man etwas Elegantes wie eine Ballerina in das Unwetter stellt“, sagt die 16-Jährige.

Christian Weiß ist vertieft. Mit lockeren, freudigen Bewegungen führt er den Pinsel. Die tanzenden Figuren sind bei ihm größer als im Original und wirken sehr lebendig. Er schätzt, dass eine Stunde herum ist. Tatsächlich sind es 90 Minuten.

Ihm gefällt die Veranstaltung: „Hier im Café ist es sehr entspannt. Hier sind zwar fremde Leute, aber es ist eine sehr schöne Atmosphäre“, sagt er. Die Gäste bringen in zwei Stunden durchaus ansprechende Werke zustande.

Brutus und Paris

„Artmasters“ kommt bald wieder an die Weser: Am Donenrstag, 28. Februar, von 19 bis 21 Uhr bietet Künstlerin Rauhut die Veranstaltung „Paint like Russel – Brutus“ an. Adresse: Café „Alma“, Alte Hafenstraße 30 in Vegesack. Am Donnerstag, 14. März, kommt sie ins Künstlerhaus, Use Akschen 91, mit dem Programm „Lonely fall in Paris“. Eintritt: 34 Euro.

Infos und Tickets: www.artmasters.co